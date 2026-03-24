"אם אנחנו נשחק כמו ששיחקנו, אין לנו מה לחפש"

מכבי תל אביב "תארח" הערב (שלישי, 19:30) את פנרבחצ'ה במסגרת המחזור ה-33 של העונה הסדירה של היורוליג, שיהיה גם תחילתו של שבוע המשחקים הכפול הלפני אחרון של העונה. הצהובים מגיעים למפגש לאחר הניצחון על וילרבאן, ובמועדון בטוחים לקראת המפגש מול קבוצתו של שארונאס יאסיקביצ'יוס: "אם אנחנו נשחק כמו ששיחקנו נגד וילרבאן ומילאנו, אין לנו מה לחפש".

מחזיקת הגביע מגיעה למחזור הנוכחי מהמקום ה-13 בטבלה כשבמאזנה 15 ניצחונות אל מול 16 הפסדים. "משחק מאוד חשוב כשיש עוד שבעה מחזורים לסיום העונה, אנחנו צריכים להיראות אחרת ברמת האנרגיות וספיגת הנקודות" הוסיפו במועדון, שם מצפים שגם מבחינה התקפית יגיעו יותר שחקנים למשחק הפעם, לאחר מה שקרה ביום שישי האחרון בו הקבוצה ניצחה הודות לתמיר בלאט, רומן סורקין וג'ון דיברתולומאו. כמו כן, בסביבת הקבוצה מדברים על הצורך בלפתוח את המשחק הרבה יותר טוב.

כזכור, בלאט סורקין וג'ון די חיברו יחדיו 50 נקודות, כאשר הראשון סיים את המשחק עם דאבל דאבל של 14 נקודות ו-13 אסיסטים ללא איבוד, מה שהעניק לו את תואר מצטיין המחזור. אנשי המועדון מבהירים באשר לדרך שבה הם רוצים להיראות מול אלופת היורוליג המכהנת: "בדיוק הפוך ממה שעשינו עם וילרבאן. צריכים לבוא הרבה יותר טוב מאיך שהגענו למשחק ביום שישי".

תמיר בלאט שומר על הכדור (IMAGO)

האקסים והרכש המרשים מחכים

השבוע הוא שבוע משחקים כפול, כך שמעבר למשחק הערב, ביום חמישי הקרוב הצהובים כחולים יארחו בבלגרד את דובאי אותה ניצחו בסיבוב שעבר. אך בכל הנוגע למשחק הערב, מציינים במועדון כי "פנרבחצ'ה מובילה את היורוליג בצדק. הם משחקים כדורסל נהדר של שאראס עם הרבה שחקנים טובים, משחק שנצטרך 'לבחור בו את הרעל'". הסגל של מוליכת הטבלה עמוק ומוכשר וכולל כמה שמות מאוד מוכרים, כמו זה של ווייד בולדווין ושל בונזי קולסון, ובמחזור הליגה האחרון מי שחזר לשחק הוא סקוטי ווילבקין.

השם המרשים ביותר של הטורקים מהקיץ האחרון הוא זה של טיילן הורטון טאקר, שכבר בעונתו הראשונה נראה כמו שחקן שהשיגו אותו בדיל הכי טוב של השנים האחרונות. בינתיים בסביבת הקבוצה מסכמים לקראת ההתמודדות מול הקבוצה הטורקית בהיכל על שם אלכסנדר ניקוליץ': "נצטרך משחק כמעט מושלם שלנו, וקצת פחות מושלם שלהם".