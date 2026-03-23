אופטימית? טוטנהאם עובדת על העונה הבאה

טוטנהאם נמצאת בסכנה ממשית. כשחרב ירידת הליגה נמצאת על גרונה אחרי שהובסה אתמול (ראשון) בביתה 3:0 לנוטינגהאם פורסט בקרב התחתית, מחזיקת הליגה האירופית היוצאת רחוקה נקודה אחת בלבד מהמקום ה-18, בו יושבת ווסטהאם, הנמצא מתחת לקו האדום. למרות זאת, זה לא מפריע לראשי המועדון לתכנן את העונה הבאה, אם יצליחו להישאר בפרמייר ליג.

רוברטו דה זרבי, המאמן שעזב את מארסיי בחודש פברואר, פתוח להגיע אם התרנגולים יבטיחו הישארות ולהחליף את איגור טודור בתפקידו. כזכור, טודור חתם אחרי שתומאס פרנק פוטר על חוזה לחצי עונה בלבד, מתוך ידיעה שהוא מאמן זמני.

קל עשוי להחליף את האיש שהביא את סולומון לטוטנהאם

לפי הטלגרף הבריטי, שיחות בין הצדדים כבר התרחשו במהלך החודש האחרון, כשגם מאוריסיו פוצ’טינו, שכבר אימן את הקבוצה הלונדונית בעבר הוזכר אחרי שיסתיים המונדיאל, כשבמועדון גם מסמנים מנהל מקצועי חדש בדמות סבסטיאן קל, שהשבוע בורוסיה דורטמונד הודיעה על עזיבתו בסיום העונה הקרובה.

התבוסה לפורסט במחזור האחרון שמה את המשך דרכו של טודור במועדון בסימן שאלה גדול, אך הכל התגמד עבורו כשגילה במהלך ההתמודדות שאביו מריו הלך לעולמו, ובכך לא השתתף במסיבת העיתונאים לאחר המשחק. הטלגרף גם מדווח כי דה זרבי יכול לעלות כשם אפשרי למנצ’סטר יונייטד ואולי גם לליברפול, אם ארנה סלוט יעזוב.

בנוגע לקל, הוא עתיד להיכנס לנעליו של פאביו פראטיצ’י, שבחר לעזוב את טוטנהאם כדי להצטרף לפיורנטינה בסוף ינואר האחרון. בדורטמונד, הצליח קל לצרף בין היתר את סרהו גיראסי, ניקו שלוטרבק, פליקס אנמצ’ה, קארים אדיימי וג’וב בלינגהאם.

שני שמות נוספים שעלו בקנה הם של דוגי פרידמן ופול ווינסטנלי. פרידמן, ששימש כמנהל ההעברות בקריסטל פאלאס הצטרף לא מזמן לאל דיריה מהליגה השנייה בערב הסעודית, כך שהסיכויים שיגיע קלושים, כשווינסטנלי חתום בצ’לסי עד 2031 ולא נראה מעוניין לעזוב כרגע את הבלוז, מה שמותיר את קל כמועמד המוביל.