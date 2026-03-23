יום שני, 23.03.2026 שעה 20:13
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5437-4231אסטון וילה4
4942-5031ליברפול5
4838-5331צ'לסי6
4642-4631ברנטפורד7
4635-3731אברטון8
4444-4331פולהאם9
4337-4131ברייטון10
4336-3231סנדרלנד11
4245-4431ניוקאסל12
4248-4631בורנמות'13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3348-3731לידס15
3243-3131נוטינגהאם פורסט16
3050-4031טוטנהאם17
2957-3631ווסטהאם18
2061-3331ברנלי19
1754-2431וולבס20

אופטימית? טוטנהאם עובדת על העונה הבאה

באנגליה מדווחים כי ראשי המועדון נפגשו עם רוברטו דה זרבי על מנת שייקח את המושכות אם יצליחו להישאר בליגה. גם המנהל המקצועי של דורטמונד בתמונה

ריצ'ארליסון וארצ'י גריי מאוכזבים (רויטרס)
ריצ'ארליסון וארצ'י גריי מאוכזבים (רויטרס)

טוטנהאם נמצאת בסכנה ממשית. כשחרב ירידת הליגה נמצאת על גרונה אחרי שהובסה אתמול (ראשון) בביתה 3:0 לנוטינגהאם פורסט בקרב התחתית, מחזיקת הליגה האירופית היוצאת רחוקה נקודה אחת בלבד מהמקום ה-18, בו יושבת ווסטהאם, הנמצא מתחת לקו האדום. למרות זאת, זה לא מפריע לראשי המועדון לתכנן את העונה הבאה, אם יצליחו להישאר בפרמייר ליג.

רוברטו דה זרבי, המאמן שעזב את מארסיי בחודש פברואר, פתוח להגיע אם התרנגולים יבטיחו הישארות ולהחליף את איגור טודור בתפקידו. כזכור, טודור חתם אחרי שתומאס פרנק פוטר על חוזה לחצי עונה בלבד, מתוך ידיעה שהוא מאמן זמני. 

קל עשוי להחליף את האיש שהביא את סולומון לטוטנהאם

לפי הטלגרף הבריטי, שיחות בין הצדדים כבר התרחשו במהלך החודש האחרון, כשגם מאוריסיו פוצ’טינו, שכבר אימן את הקבוצה הלונדונית בעבר הוזכר אחרי שיסתיים המונדיאל, כשבמועדון גם מסמנים מנהל מקצועי חדש בדמות סבסטיאן קל, שהשבוע בורוסיה דורטמונד הודיעה על עזיבתו בסיום העונה הקרובה. 

רוברטו דה זרבי. יחזור לפרמייר ליג? (רויטרס)רוברטו דה זרבי. יחזור לפרמייר ליג? (רויטרס)

התבוסה לפורסט במחזור האחרון שמה את המשך דרכו של טודור במועדון בסימן שאלה גדול, אך הכל התגמד עבורו כשגילה במהלך ההתמודדות שאביו מריו הלך לעולמו, ובכך לא השתתף במסיבת העיתונאים לאחר המשחק. הטלגרף גם מדווח כי דה זרבי יכול לעלות כשם אפשרי למנצ’סטר יונייטד ואולי גם לליברפול, אם ארנה סלוט יעזוב.

בנוגע לקל, הוא עתיד להיכנס לנעליו של פאביו פראטיצ’י, שבחר לעזוב את טוטנהאם כדי להצטרף לפיורנטינה בסוף ינואר האחרון. בדורטמונד, הצליח קל לצרף בין היתר את סרהו גיראסי, ניקו שלוטרבק, פליקס אנמצ’ה, קארים אדיימי וג’וב בלינגהאם.

סרהו גיראסי. אחד מהשחקנים אותם קל הביא לדורטמונד (IMAGO)סרהו גיראסי. אחד מהשחקנים אותם קל הביא לדורטמונד (IMAGO)

שני שמות נוספים שעלו בקנה הם של דוגי פרידמן ופול ווינסטנלי. פרידמן, ששימש כמנהל ההעברות בקריסטל פאלאס הצטרף לא מזמן לאל דיריה מהליגה השנייה בערב הסעודית, כך שהסיכויים שיגיע קלושים, כשווינסטנלי חתום בצ’לסי עד 2031 ולא נראה מעוניין לעזוב כרגע את הבלוז, מה שמותיר את קל כמועמד המוביל.

