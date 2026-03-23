קטש: יש להם גודל, נצטרך לעשות משחק מושלם

אחרי שהצליחה לנצח בחוץ את וילרבאן, מכבי תל אביב עומדת בפני שבוע כפול גורלי לעונה שלה ביורוליג, והוא מתחיל בצורה הכי קשה שיש, עם משחק מחר (שלישי, 19:30) נגד מוליכת הטבלה, פנרבחצ’ה. הצהובים רוצים עדיין להשתחל לפלייאין, ולשם כך הם צריכים לאסוף כמה שיותר ניצחונות.

עודד קטש דיבר באימון המסכם: “שבוע מאוד משמעותי מבחינת התוצאות אבל גם מבחינת איכות. לגבי המשחק האחרון שלנו בליון, זה מאוד חשוב שניצחנו, אבל ברור לנו שהדרך צריכה להיות הרבה יותר טובה. לא שיחקנו טוב ומצאנו את הדרך לנצח בחצי השני. למחר יש תכנית משחק שונה לגמרי, יש להם גודל אחר, שחקנים עם אופי אחר, הם לא סתם קבוצה שמובילה את היורוליג. נצטרך לעשות משחק מושלם.

“אנחנו מרגישים פה נוח, זה כמו בית שני בשבילנו, מצד שני קשה להתעלם מהסיטואציה, חוסר הוודאות. יצאנו מעט מהקצב שלנו, אולי השבוע הכפול יעזור לכמה מהשחקנים. מנסים לעשות את המיטב, גם אם זה לא מושלם, בטח כשאנחנו לא משחקים בבית מול השחקנים שלנו”.

שחקני מכבי תל אביב חוגגים (IMAGO)

הנקינס: יהיה מאמץ קבוצתי רציני

גם זאק הנקינס התראיין לקראת המשחק החשוב: “אנחנו צריכים להתרכז בשלושת הגארדים הראשיים שלהם, זה יהיה מאמץ קבוצתי רציני לנסות לעצור אותם. צריך לנסות לקחת את הניצחון”.

על מחנה האימונים בבלגרד והמרחק מישראל: “זה ממש נהדר. האנרגיה ממש טובה, הקבוצה מאוחדת כי אנחנו ביחד המון, אבל אין לנו פה את המשפחה שלנו. הכימיה ממש טובה”.