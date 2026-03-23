יום שני, 23.03.2026 שעה 21:19
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
72%2545-263732פנרבחצ'ה1
67%2801-300933אולימפיאקוס2
65%2583-270531הפועל ת"א3
62%2651-280732ריאל מדריד4
62%2740-287232ולנסיה5
56%2713-287032ז'לגיריס6
56%2719-276732הכוכב האדום7
56%2692-273832פנאתינייקוס8
56%2763-288232מונאקו9
56%2690-272032ברצלונה10
53%2797-281332דובאי11
50%2753-273332אולימפיה מילאנו12
48%2841-277331מכבי ת"א13
41%2684-257332באיירן מינכן14
41%2733-261932וירטוס בולוניה15
38%2784-258632פרטיזן בלגרד16
36%3022-294333פאריס17
31%2727-260632אנדולו אפס18
28%2963-277932באסקוניה19
25%2786-255532ליון וילרבאן20

קטש: יש להם גודל, נצטרך לעשות משחק מושלם

מאמן מכבי ת"א דיבר לקראת המשחק מול פנרבחצ'ה מחר (19:30): "יש תכנית משחק שונה לגמרי, הם לא סתם מובילים את היורוליג". הנקינס: "הקבוצה מאוחדת"

עודד קטש (רדאד ג'בארה)
עודד קטש (רדאד ג'בארה)

אחרי שהצליחה לנצח בחוץ את וילרבאן, מכבי תל אביב עומדת בפני שבוע כפול גורלי לעונה שלה ביורוליג, והוא מתחיל בצורה הכי קשה שיש, עם משחק מחר (שלישי, 19:30) נגד מוליכת הטבלה, פנרבחצ’ה. הצהובים רוצים עדיין להשתחל לפלייאין, ולשם כך הם צריכים לאסוף כמה שיותר ניצחונות.

עודד קטש דיבר באימון המסכם: “שבוע מאוד משמעותי מבחינת התוצאות אבל גם מבחינת איכות. לגבי המשחק האחרון שלנו בליון, זה מאוד חשוב שניצחנו, אבל ברור לנו שהדרך צריכה להיות הרבה יותר טובה. לא שיחקנו טוב ומצאנו את הדרך לנצח בחצי השני. למחר יש תכנית משחק שונה לגמרי, יש להם גודל אחר, שחקנים עם אופי אחר, הם לא סתם קבוצה שמובילה את היורוליג. נצטרך לעשות משחק מושלם.

“אנחנו מרגישים פה נוח, זה כמו בית שני בשבילנו, מצד שני קשה להתעלם מהסיטואציה, חוסר הוודאות. יצאנו מעט מהקצב שלנו, אולי השבוע הכפול יעזור לכמה מהשחקנים. מנסים לעשות את המיטב, גם אם זה לא מושלם, בטח כשאנחנו לא משחקים בבית מול השחקנים שלנו”.

שחקני מכבי תל אביב חוגגים (IMAGO)

הנקינס: יהיה מאמץ קבוצתי רציני

גם זאק הנקינס התראיין לקראת המשחק החשוב: “אנחנו צריכים להתרכז בשלושת הגארדים הראשיים שלהם, זה יהיה מאמץ קבוצתי רציני לנסות לעצור אותם. צריך לנסות לקחת את הניצחון”.

על מחנה האימונים בבלגרד והמרחק מישראל: “זה ממש נהדר. האנרגיה ממש טובה, הקבוצה מאוחדת כי אנחנו ביחד המון, אבל אין לנו פה את המשפחה שלנו. הכימיה ממש טובה”.

