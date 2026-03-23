ציציפאס הושפל במיאמי: פילס ניצח 0:6 ו-1:6

סטפנוס ציציפאס חווה את אחד הרגעים הקשים והמשפילים בקריירה שלו. הטניסאי היווני ספג הלילה את ההפסד הכבד ביותר שלו אי פעם, כשהובס 6:0 ו-1:6 על ידי ארתור פילס הצרפתי בסיבוב השלישי של טורניר המאסטרס 1000 במיאמי. ההתמודדות כולה, שהייתה חד-צדדית לחלוטין, ארכה 55 דקות בלבד, והמחישה את המשבר העמוק בו נמצא ציציפאס, שצנח לאחרונה אל המקום ה-51 בעולם - דירוג השפל שלו בשמונה השנים האחרונות.

פילס בן ה-21, המדורג במקום ה-31 בעולם, שלט במשחק ללא עוררין מתחילתו ועד סופו, לאחר שגבר בסיבוב הקודם על האמריקאי דרווין בלאנש. הצרפתי זכה ב-53 מתוך 77 הנקודות ששוחקו, שבר את הגשותיו של היווני בששה מתוך שבעה משחקונים, וניצח ב-89 אחוזים מהנקודות בהגשה הראשונה שלו כשהוא שומט שש נקודות בלבד במשחקוני ההגשה שלו. הפערים הסטטיסטיים היו בלתי נתפסים: בעוד פילס סיים עם 11 ווינרים ו-8 שגיאות לא מחויבות בלבד, ציציפאס נראה אובד עצות לחלוטין ורשם 28 שגיאות לא מחויבות לעומת 4 ווינרים בלבד. בעקבות הניצחון המוחץ, פילס עלה למאזן מושלם של 0:5 בקריירה מול ציציפאס, שבעבר דורג במקום השלישי בעולם והגיע לשני גמרי גראנד סלאם.

התסכול של היווני ניכר היטב על המגרש, והוא בא לידי ביטוי בהתפרצות זעם חריגה כלפי שופט הכיסא, גרג אלנסוורת'. ציציפאס בא בטענות קשות על תנאי התאורה במגרש והטיח בשופט: "אתה צריך להתבייש בזה. האם אי פעם ראית אותי מחטיא כל חבטה אחרי ההגשה כמו שאני עושה היום? זה פשוט לא קורה. אני לא מצליח לראות את הכדור. אני לא יודע איך הוא בכלל רואה אותו". ההתרסקות הגיעה דווקא לאחר שציציפאס הראה סימני התאוששות מוקדם יותר בטורניר, כשהדיח את המדורג חמישי, אלכס דה מינור.

מנגד, עבור פילס מדובר בהצהרת כוונות משמעותית. הצרפתי המוכשר, שכבר דורג במקום ה-14 בעולם באפריל אשתקד, סבל מפציעת גב קשה לאחר אליפות צרפת הפתוחה, אשר קטעה את העונה שלו מוקדם מהצפוי. מאז שחזר לסבב בחודש פברואר האחרון, הוא מציג יכולת נהדרת ורשם מאזן של 11 ניצחונות מול 4 הפסדים בטורנירים במונפלייה, רוטרדם, דוחה (שם הגיע לגמר) ואינדיאן וולס (רבע גמר).

"שיחקתי משחק טוב מאוד מ-א' ועד ת', הייתי מרוכז מאוד ותוכנית המשחק שלי הייתה ברורה. זה היה המשחק הכי טוב ששיחקתי בחיים שלי", אמר פילס המאושר בסיום ההתמודדות. "שיחקתי משחקים נהדרים בעבר, אבל הרמה הזו הייתה פשוט מטורפת. לא הייתי אומר שההגשה שלי הייתה כל כך טובה, אבל כל שאר המשחק: כף היד, גב היד, המהירות והתנועה על המגרש - זזתי די טוב. חזרתי לעצמי לחלוטין, זה מרגיש כאילו מעולם לא עזבתי".

בשמינית הגמר צפוי פילס לפגוש את אלוף טורניר שנגחאי, ולנטין ואשרו (25 בעולם), שהבטיח את מקומו בשלב הבא לאחר שניצח את מתאו ברטיני האיטלקי 6:7, 4:6. לקראת ההתמודדות אמר פילס: "לא יהיה עליי לחץ לקראת המשחק הבא, מעולם לא שיחקנו אחד נגד השני. הוא משחק ברמה גבוהה מאוד לאחרונה, וזה בטוח יהיה משחק טוב לשחק בו".

בתוך כך, הטורניר במיאמי סיפק הפתעה גדולה נוספת כאשר המדורג הבכיר, קרלוס אלקראס, הודח כבר בשלב מוקדם לאחר הפסד מפתיע בשלוש מערכות לסבסטיאן קורדה - 6:3, 5:7, 6:4. למרות ההפסד הכואב וההדחה המוקדמת, הכוכב הספרדי שמר על אופטימיות לקראת ההמשך: "אני חושב שהתהליך טוב. מלבד ההפסד היום, אני חושב שאני עדיין בדרך הנכונה. דברים שבטורנירים קודמים פשוט לא הרגשתי בנוח איתם, אני חושב שבטורניר הזה התחלתי להרגיש איתם טוב יותר ויותר".