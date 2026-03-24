בלייקני לפני ריאל: כאן בשביל מטרה אחת - לנצח

הפועל תל אביב נמצאת בתקופה נהדרת עם ארבעה ניצחונות ברציפות ביורוליג, אבל גם בקבוצה יודעים שהמטרה רחוקה מלהיות מובטחת. האדומים ינסו להמשיך במומנטום עם מבחן עצום במסגרת היורוליג, כאשר הם יתארחו היום (שלישי, 22:00) אצל ריאל מדריד תחת המחזור ה-33 של המפעל הבכיר באירופה.

מחזיקת היורוקאפ עלתה למקום השלישי בסיום השבוע האחרון, ומה שפעם היה נראה כמלחמה על הטופ 6 לאט לאט מקבל צורה של מלחמה על הטופ 4, כדי לקבל ביתיות במסגרת הפלייאוף. אמנם המשחקים בסופיה ולא בישראל, אבל עדיין במועדון יודעים שעדיף להם ביתיות בסופיה מאשר שתהיה ביתיות לקבוצה היריבה.

אודיאסי ייעדר, אנשי המועדון הלכו לדרבי של מדריד בכדורגל

חניכיו של דימיטריס איטודיס יחלו שבוע כפול שייגמר נגד בסקוניה ביום שישי (22:30), כאשר שני המשחקים על אדמת ספרד יתקיימו ללא קהל ותחת דלתיים סגורות. מבחינה מקצועית, טאי אודיאסי לא ישחק בשני המשחקים הללו וככל הנראה גם לא בשבוע שלאחר מכן, כאשר גם תומר גינת בחוץ. הפורוורד צפוי לשוב בעוד כחודש. נזכיר, גם טיילר אניס פצוע אחרי שסיים את העונה.

טאי אודיאסי מטביע (שחר גרוס)

המועדון נחת במדריד כבר ביום ראשון, יומיים לפני המשחק, וערכו את האימון המסכם יממה לאחר מכן. אגב, חלק מאנשי הקבוצה ניצלו את הזמן ואף היו בסנטיאגו ברנבאו, כשהם צפו ב-2:3 של ריאל מדריד על אתלטיקו מדריד בדרבי של בירת ספרד.

איטודיס: “כאן להילחם”, בלייקני: “מטרה אחת – לנצח”

אנטוניו בלייקני אמר לקראת המשחק: “אנחנו כאן במדריד, הגענו לכאן במטרה אחת והיא להשיג ניצחון. יהיה משחק קשה, ריאל משחקת נהדר כרגע, היא קבוצה טובה מאוד, היא ניצחה אותנו באולם שלנו. צריכים להיות ביחד, צריכים לגרום לזה לקרות, אנחנו מצפים למשחק הזה ואנחנו מוכנים לו”.

איטודיס שיתף: “אנחנו במדריד ממשיכים במסע שלנו ביורוליג. שבוע כפול לא קל שמתחיל עם ריאל, שיש לה סגל עם יותר משני שחקנים איכותיים ועם ניסיון בכל עמדה. היא ניצחה בדומיננטיות את ברצלונה השבוע, הפסדנו לריאל במשחק הקודם בינינו, זה משחק שידרוש הרבה, אבל אנחנו בתקופה טובה ואנחנו כאן כדי להילחם, לשחק כדורסל ברמה הכי גבוהה”.