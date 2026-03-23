הפספוס של באיירן עם ראיה הוביל להחתמת פרץ

דויד ראיה חשף כי היה על סף מעבר לבאיירן מינכן ב-2023, אך בסופו של דבר העסקה לא יצאה לפועל, מה שהוביל לכך שהמועדון הגרמני החתים את דניאל פרץ באותו קיץ. כיום, כששוער ארסנל נחשב לאחד הטובים בפרמייר ליג, עולה השאלה האם באיירן פספסה הזדמנות גדולה בין הקורות.

השוער הספרדי סיפר בראיון ל"סקיי ספורטס" על הרגע שבו כמעט חתם בבוואריה: "הייתי על סף מעבר למועדון אחר, אבל למזלי זה לא קרה, ובסופו של דבר ארסנל הגישה הצעה והגעתי לשם". כשנשאל באיזה מועדון מדובר, הוסיף: "זו הייתה באיירן מינכן".

באיירן פנתה לראיה, והחתימה את פרץ

הדברים של ראיה שופכים אור על קיץ 2023, אז באיירן חיפשה פתרונות לשער בעקבות הפציעה של מנואל נוייר. לאחר שהמעבר של הספרדי לא יצא לפועל, המועדון פנה לאופציות אחרות ובחר לצרף את דניאל פרץ ממכבי תל אביב.

דניאל פרץ (חגי מיכאלי)

באותה תקופה פרץ הגיע למינכן כהשקעה לעתיד, אך התקשה לבסס את עצמו. הוא רשם הופעות מועטות בלבד ולאחר מכן הושאל להמבורג, כאשר החל מינואר מצא את עצמו בסאות'המפטון מהצ'מפיונשיפ, שם הצליח להתייצב ולקבל דקות משחק באופן קבוע.

מנגד, הקריירה של ראיה קיבלה תפנית חדה. לאחר המעבר לארסנל, שהפך לקבוע תמורת כ-32 מיליון אירו, הוא ביסס את עצמו כשוער הראשון של הקבוצה וכאחד הבולטים בליגה האנגלית. היכולת שלו בין הקורות והיציבות שהביא הפכו אותו לשם מרכזי במאבקי הצמרת.

"המאמן, הפילוסופיה, והפרויקט שהציגו לי כשהם פנו אליי, הכל היה ברור. המועדון היה בתנופה. רציתי לעשות צעד גדול בקריירה שלי אחרי התקופה בברנטפורד, ואני חושב שארסנל הייתה הקבוצה הטובה ביותר בשביל זה. ברור שגם העובדה שמדובר בסגל צעיר שמתפתח שיחקה תפקיד, ואני חושב שזו הייתה הבחירה הטובה ביותר שעשיתי כשהגעתי למועדון הזה", אמר ראיה.

דויד ראיה שואג (רויטרס)

היום, כאשר ארסנל נאבקת על תארים ונמצאת ברבע גמר ליגת האלופות, ראיה נחשב לאחד השוערים הבולטים באירופה, עם חוזה עד 2028 ועמדה יציבה בהרכב. במקביל, באיירן עדיין מתמודדת עם סימני שאלה סביב עתידו של נוייר והעמדה בין הקורות.

בדיעבד, הסיפור הזה מקבל זווית מעניינת במיוחד: באיירן הייתה קרובה מאוד לצרף את אחד השוערים הטובים בפרמייר ליג כיום, אך נאלצה לפנות לכיוון אחר. עבור ראיה, זה הסתיים בפריצה גדולה בלונדון, בעוד במינכן ימשיכו לתהות כיצד הייתה נראית העמדה הזו אם העסקה הייתה יוצאת לפועל.