יום שני, 23.03.2026 שעה 18:30
ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5437-4231אסטון וילה4
4942-5031ליברפול5
4838-5331צ'לסי6
4642-4631ברנטפורד7
4635-3731אברטון8
4444-4331פולהאם9
4337-4131ברייטון10
4336-3231סנדרלנד11
4245-4431ניוקאסל12
4248-4631בורנמות'13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3348-3731לידס15
3243-3131נוטינגהאם פורסט16
3050-4031טוטנהאם17
2957-3631ווסטהאם18
2061-3331ברנלי19
1754-2431וולבס20

הפספוס של באיירן עם ראיה הוביל להחתמת פרץ

השוער הטוב בפרמייר ליג כיום חשף שאלופת גרמניה פנתה אליו ב-2023, אך הוא בחר בהצעתה של ארסנל, מה שהוביל להחתמת הישראלי: "הייתי על סף מעבר"

|
דויד ראיה ודניאל פרץ (IMAGO)
דויד ראיה חשף כי היה על סף מעבר לבאיירן מינכן ב-2023, אך בסופו של דבר העסקה לא יצאה לפועל, מה שהוביל לכך שהמועדון הגרמני החתים את דניאל פרץ באותו קיץ. כיום, כששוער ארסנל נחשב לאחד הטובים בפרמייר ליג, עולה השאלה האם באיירן פספסה הזדמנות גדולה בין הקורות.

השוער הספרדי סיפר בראיון ל"סקיי ספורטס" על הרגע שבו כמעט חתם בבוואריה: "הייתי על סף מעבר למועדון אחר, אבל למזלי זה לא קרה, ובסופו של דבר ארסנל הגישה הצעה והגעתי לשם". כשנשאל באיזה מועדון מדובר, הוסיף: "זו הייתה באיירן מינכן".

באיירן פנתה לראיה, והחתימה את פרץ

הדברים של ראיה שופכים אור על קיץ 2023, אז באיירן חיפשה פתרונות לשער בעקבות הפציעה של מנואל נוייר. לאחר שהמעבר של הספרדי לא יצא לפועל, המועדון פנה לאופציות אחרות ובחר לצרף את דניאל פרץ ממכבי תל אביב.

דניאל פרץ (חגי מיכאלי)דניאל פרץ (חגי מיכאלי)

באותה תקופה פרץ הגיע למינכן כהשקעה לעתיד, אך התקשה לבסס את עצמו. הוא רשם הופעות מועטות בלבד ולאחר מכן הושאל להמבורג, כאשר החל מינואר מצא את עצמו בסאות'המפטון מהצ'מפיונשיפ, שם הצליח להתייצב ולקבל דקות משחק באופן קבוע.

מנגד, הקריירה של ראיה קיבלה תפנית חדה. לאחר המעבר לארסנל, שהפך לקבוע תמורת כ-32 מיליון אירו, הוא ביסס את עצמו כשוער הראשון של הקבוצה וכאחד הבולטים בליגה האנגלית. היכולת שלו בין הקורות והיציבות שהביא הפכו אותו לשם מרכזי במאבקי הצמרת.

"המאמן, הפילוסופיה, והפרויקט שהציגו לי כשהם פנו אליי, הכל היה ברור. המועדון היה בתנופה. רציתי לעשות צעד גדול בקריירה שלי אחרי התקופה בברנטפורד, ואני חושב שארסנל הייתה הקבוצה הטובה ביותר בשביל זה. ברור שגם העובדה שמדובר בסגל צעיר שמתפתח שיחקה תפקיד, ואני חושב שזו הייתה הבחירה הטובה ביותר שעשיתי כשהגעתי למועדון הזה", אמר ראיה.

דויד ראיה שואג (רויטרס)דויד ראיה שואג (רויטרס)

היום, כאשר ארסנל נאבקת על תארים ונמצאת ברבע גמר ליגת האלופות, ראיה נחשב לאחד השוערים הבולטים באירופה, עם חוזה עד 2028 ועמדה יציבה בהרכב. במקביל, באיירן עדיין מתמודדת עם סימני שאלה סביב עתידו של נוייר והעמדה בין הקורות.

בדיעבד, הסיפור הזה מקבל זווית מעניינת במיוחד: באיירן הייתה קרובה מאוד לצרף את אחד השוערים הטובים בפרמייר ליג כיום, אך נאלצה לפנות לכיוון אחר. עבור ראיה, זה הסתיים בפריצה גדולה בלונדון, בעוד במינכן ימשיכו לתהות כיצד הייתה נראית העמדה הזו אם העסקה הייתה יוצאת לפועל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */