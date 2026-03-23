יום שני, 23.03.2026 שעה 20:24
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

הפועל פ"ת הביסה 0:8 את הפועל רמת השרון

אחרי שפגשה את בני יהודה ומכבי ת"א, החבורה של עומר פרץ קיימה משחק אימון נוסף, הפעם מול הקבוצה מליגה א' וניצחה בגדול. צמדים לרועי דוד וקוסטה

יונתן כהן חוגג (באדיבות המועדון)
יונתן כהן חוגג (באדיבות המועדון)

הפועל פתח תקווה המשיכה הבוקר (שני) בסדרת משחקי האימון שלה, כאשר לאחר הניצחון על בני יהודה ותוצאות התיקו מול מכבי ת"א והנבחרת הצעירה, הפעם הקבוצה של עומר פרץ הביסה 0:8 את הפועל רמת השרון מליגה א'.

ללא בוני אמיין וצ'אפיוקה סונגה שמחלימים מפציעות וללא איתי רוטמן ואלכס מוסונדה שנמצאים עם הנבחרות, הקבוצה ממלאבס נהנתה מצמדים של מארק קוסטה ורועי דוד, כשגם אוראל באייה המשיך בכושר הטוב שלו ממשחקי האימון עם שער נוסף.

יונתן כהן, חזר לכבוש, גם אם זה במשחק אימון, כאשר אל החגיגה הצטרפו גם הקשר נדב נידם ואפילו קשרה של קבוצת הנוער, טל קקון, בנו של חלוץ העבר האגדי של המועדון, מוטי קקון.

טל קקון מאושר (באדיבות המועדון)

ביום חמישי, תפגוש הקבוצה מהמקום השישי בליגה יריבה נוספת, הפעם מליגת העל, כשתפגוש את מ.ס אשדוד. במועדון בירכו את הבלם איתי רוטמן על המראתו עם נבחרת ישראל למשחק הידידות מול גיאורגיה בסוף השבוע.

שחקני הפועל פתח תקווה שמחים (באדיבות המועדון)

שיחקו במשחק

ההרכב שפתח במשחק: עומר כץ, נועם כהן, מתן גושה, אוראל דגני, דרור ניר, תומר אלטמן, אביעד חקיקי, ארי כהן, יונתן כהן, אוראל באייה ויואב סולל.

עוד שותפו: שחר אמסלם, עידן כהן, עידו טסה, רוי בן נביא, שחר רוזן, בן גרמה, נדב נידם, רועי דוד, טל קקון, קליי, שביט מזל ומארק קוסטה.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
