הפועל פ"ת הביסה 0:8 את הפועל רמת השרון

הפועל פתח תקווה המשיכה הבוקר (שני) בסדרת משחקי האימון שלה, כאשר לאחר הניצחון על בני יהודה ותוצאות התיקו מול מכבי ת"א והנבחרת הצעירה, הפעם הקבוצה של עומר פרץ הביסה 0:8 את הפועל רמת השרון מליגה א'.

ללא בוני אמיין וצ'אפיוקה סונגה שמחלימים מפציעות וללא איתי רוטמן ואלכס מוסונדה שנמצאים עם הנבחרות, הקבוצה ממלאבס נהנתה מצמדים של מארק קוסטה ורועי דוד, כשגם אוראל באייה המשיך בכושר הטוב שלו ממשחקי האימון עם שער נוסף.

יונתן כהן, חזר לכבוש, גם אם זה במשחק אימון, כאשר אל החגיגה הצטרפו גם הקשר נדב נידם ואפילו קשרה של קבוצת הנוער, טל קקון, בנו של חלוץ העבר האגדי של המועדון, מוטי קקון.

ביום חמישי, תפגוש הקבוצה מהמקום השישי בליגה יריבה נוספת, הפעם מליגת העל, כשתפגוש את מ.ס אשדוד. במועדון בירכו את הבלם איתי רוטמן על המראתו עם נבחרת ישראל למשחק הידידות מול גיאורגיה בסוף השבוע.

שיחקו במשחק

ההרכב שפתח במשחק: עומר כץ, נועם כהן, מתן גושה, אוראל דגני, דרור ניר, תומר אלטמן, אביעד חקיקי, ארי כהן, יונתן כהן, אוראל באייה ויואב סולל.

עוד שותפו: שחר אמסלם, עידן כהן, עידו טסה, רוי בן נביא, שחר רוזן, בן גרמה, נדב נידם, רועי דוד, טל קקון, קליי, שביט מזל ומארק קוסטה.