יום שני, 23.03.2026 שעה 17:39
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

אלון: הישראלים לא יהיו סרח עודף בליגה של זרים

יו"ר ארגון השחקנים ניר אלון מגיב בחריפות למנכ"ל המנהלת דייויד בסן: "שילמדו מהכדורגל על מנהיגות של ארז כלפון, הישראלים - מרכז הקיום של הליגה"

|
רומן סורקין מוקף בשחקני הפועל העמק (רועי כפיר)
הרוחות בכדורסל הישראלי סוערות. לאחר שהכריז על סכסוך עבודה, יו"ר ארגון השחקנים ניר אלון מגיב היום (שני) למתקפה של מנכ"ל מנהלת הליגה, דייויד בסן. כזכור, בסן תקף את המהלך במסגרת תוכנית 'שיחת היום' של ONE  ואמר כי מדובר ב"אקדח לרקה" וכי לא הוגן להכריז על סכסוך בזמן מלחמה.

"מה שמעניין אותי זה השחקן הישראלי, אני מייצג את ארגון שחקני הכדורסל ואת השחקנים", פתח ניר אלון את דבריו. "התחלנו כבר בחודשים האחרונים לפעול למען הסכם טוב יותר לשחקן הישראלי כדי לא להיות תלויים בזרים. נפגשנו בעניין הזה, יחד עם כל השחקנים הישראלים, עם שר הספורט מיקי זוהר. אנחנו פועלים עקב בצד אגודל כדי שהשחקן הישראלי יהיה במרכז ולא סרח עודף בליגה של זרים שרצו להעתיק אותה לחו"ל".

"צריכים לאמץ את המנהיגות של ארז כלפון"

אלון המשיך והעביר ביקורת על התנהלות המנהלת בהשוואה לענפים אחרים: "הנושא של שליחת השחקנים לבועה במשך חודשיים וחצי הוא בניגוד למנהיגות של ארז כלפון בכדורגל, שהחזיר את הענף לישראל, כמו גם הכדוריד, הכדורעף והכדורסל בלאומית. זו מנהיגות שראשי המנהלת צריכים לאמץ ולא להסתתר תחת שחקנים זרים שהיום הם פה ומחר הם שם".

ניר אלון (רדאד גניר אלון (רדאד ג'בארה)

יו"ר הארגון לא עצר בכך והטיח האשמות קשות בנוגע לשימוש בתקציבים: "יותר מזה, דיוויד בסן הוציא כמיליון שקלים לטובת בועה של שחקנים זרים מחוץ לארץ מתוך כספי החירום של המנהלת, במקום להשתמש בהם לטובת הכדורסל הישראלי. ההתנהלות שלי היא הוגנת, ניסינו כבר בשבועות האחרונים לקיים פגישה לגבי ההסכם עוד לפני המלחמה. רצינו לדון בהסכם ארוך טווח לטובת הישראלים כשאנחנו מבינים שיש פה זרים שישתלטו על הענף".

"השחקן הישראלי צריך לנהל, לא הזרים"

לדברי אלון, המצב הביטחוני רק הדגיש את הצורך בשינוי: "המלחמה יצרה משבר והיא הראתה בדיוק את הכיוון, היא חידדה אותו עוד יותר. את המשבר הזה צריך לנצל היטב לטובת השחקן הישראלי, כדי שמרכז הקיום של הליגה יהיה השחקן המקומי ולא הזרים".

דייויד בסן (מנהלת הליגה)דייויד בסן (מנהלת הליגה)

כשנשאל על טענת בסן לפיה הכרזת הסכסוך יום לפני הפגישה המתוכננת עם שר הספורט עלולה לבטל אותה, כי מבחינתו אין מה להגיע אליה  השיב אלון: "אני מכבד את השר, ואמרתי לדייויד בעצמו שאם הוא מבזה את השר זה על אחריותו. אני מתכוון להגיע עם הצוות שלי לפגישה כדי למצוא פתרונות. בפגישה אתמול, כשהצגנו מצגת, הוא בכלל לא הסתכל. לא מעניין אותו השחקן הישראלי. הוא חושב שהשחקן הישראלי צריך להתנהל לפי הזרים, ואין לנו כוונה שהזרים ינהלו את הליגה".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */