יעד חדש: שרן ייני ישתתף ב"רוקדים עם כוכבים"

מגרש הכדורגל אאוט, רחבת הריקודים אין: אין ספק שהעונות האחרונות של ריאליטי הריקודים סיפקו לנו לא מעט רגעים נוצצים של הספורטאים שלנו, ונראה שגם העונה אנשי ביצת הספורט הולכים לככב ובענק.

אחרי עונות בהן ראינו את פיטר פלצ’יק, אלכס שטילוב, לינוי אשרם, שגיא מוקי, אורי ששון וירדן ג’רבי, ואחרי שמהפקת התכנית ניסו לשכנע גם את ערן זהבי להצטרף לא פעם ונתקלו בסירוב מצידו ומצד משפחתו – עכשיו זה רשמי: שמו של שחקן עבר אחר של הצהובים נחתם סופית בהפקה.

בקרוב בסמבה ורומבה

מדובר בקפטן האגדי של הצהובים, שרן ייני, מי שפרש מכדורגל לפני קצת יותר משנה וחצי ופנה לדרך חדשה בהחלט. ייני יפתיע העונה ויפזז על רחבת הריקודים הסלוניים, כאשר החוזה בין שחקן העבר להפקת הריאליטי היה בהמתנה רבה, ועכשיו סוף סוף אפשר להכריז רשמית שנראה אותו בקרוב בביצועי סמבה ורומבה. אנחנו כבר לא יכולים לחכות.

שרן ייני (שחר גרוס)

כזכור, ייני נחשב לאחד הסמלים הגדולים ביותר של מכבי תל אביב. הקשר/בלם, שגדל במחלקת הנוער של המועדון, רשם קריירה מפוארת שכללה מאות הופעות במדים הצהובים, זכייה בשמונה אליפויות, גביעי מדינה וגביעי טוטו.