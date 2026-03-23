יום שני, 23.03.2026 שעה 18:30
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

יעד חדש: שרן ייני ישתתף ב"רוקדים עם כוכבים"

עולה על נעלי ריקוד: אחרי שערן זהבי סירב להפקה, הקפטן האגדי של מכבי תל אביב שפרש לפני כשנה וחצי ינסה להרשים בסמבה ורומבה בעונה הקרובה בתוכנית

שרן ייני (שחר גרוס)

מגרש הכדורגל אאוט, רחבת הריקודים אין: אין ספק שהעונות האחרונות של ריאליטי הריקודים סיפקו לנו לא מעט רגעים נוצצים של הספורטאים שלנו, ונראה שגם העונה אנשי ביצת הספורט הולכים לככב ובענק.

אחרי עונות בהן ראינו את פיטר פלצ’יק, אלכס שטילוב, לינוי אשרם, שגיא מוקי, אורי ששון וירדן ג’רבי, ואחרי שמהפקת התכנית ניסו לשכנע גם את ערן זהבי להצטרף לא פעם ונתקלו בסירוב מצידו ומצד משפחתו – עכשיו זה רשמי: שמו של שחקן עבר אחר של הצהובים נחתם סופית בהפקה.

בקרוב בסמבה ורומבה

מדובר בקפטן האגדי של הצהובים, שרן ייני, מי שפרש מכדורגל לפני קצת יותר משנה וחצי ופנה לדרך חדשה בהחלט. ייני יפתיע העונה ויפזז על רחבת הריקודים הסלוניים, כאשר החוזה בין שחקן העבר להפקת הריאליטי היה בהמתנה רבה, ועכשיו סוף סוף אפשר להכריז רשמית שנראה אותו בקרוב בביצועי סמבה ורומבה. אנחנו כבר לא יכולים לחכות.

כזכור, ייני נחשב לאחד הסמלים הגדולים ביותר של מכבי תל אביב. הקשר/בלם, שגדל במחלקת הנוער של המועדון, רשם קריירה מפוארת שכללה מאות הופעות במדים הצהובים, זכייה בשמונה אליפויות, גביעי מדינה וגביעי טוטו.

