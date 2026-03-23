דיווח: מנצ'סטר יונייטד רוצה את אלפונסו דייויס

האם באיירן מינכן בדרך למכור את אחד השחקנים המזוהים איתה ביותר בשנים האחרונות, אלפונסו דייויס? לפי העורך הראשי של מחלקת הספורט באתר ‘בילד’ הגרמני, כריסטיאן פאלק, התשובה היא שיש אפשרות ממשית לכך שזה יקרה. כשמנצ’סטר יונייטד לוטשת עיניים לעברו.

השדים האדומים התעניינו במגן הקנדי כבר בעבר, כולל בתקופה האחרונה, אך המעבר לא יצא לפועל כשדייויס עצמו האריך לבסוף את החוזה במדי הקבוצה הבווארית. למרות זאת, נראה שהפציעות הכריעו את עתידו במועדון הגרמני, כשהם יסכימו לשמוע הצעות עליו.

“יונייטד הייתה שם כשהחלו לצוף שאלות אם הוא יאריך חוזה”

האדומים ממנצ’סטר מחפשים שדרוג בעמדה, כשבנוסף טיירל מלאסיה יעזוב בקיץ, לוק שואו מתבגר ועושה אדפטציה לעמדת הבלם ופטריק דורגו שהגיע לפני שנה, מסומן כמישהו שיכול לתרום בעמדה התקפית יותר. בפודקאסט מקומי, התארח פאלק והסביר מה קורה בבאיירן:

אלפונסו דייויס. מאדום לאדום? (רויטרס)

“מנצ’סטר יונייטד מעוניינת באלפונסו דייויס. היא הייתה שם כשהחלו לצוף שאלות האם המגן יאריך חוזה בבאיירן מינכן. היא עדיין בוחנת את השחקן, אבל הוא רק חתם על חוזה חדש באליאנץ ארנה, ככה שיהיה קשה להשיג אותו. יש גם שיחות במועדון הגרמני לגבי האם הם צריכים שחקן גיבוי חדש, לאור העובדה שדייויס נפצע רבות. הם חשבו שהם לא צריכים שחקן בעמדה הזאת כי גם הירוקי איטו יודע לשחק שם.

“למרות זאת אם תגיע הצעה לשולחן, ואל תשכחו שבאיירן השקיעה הרבה כסף בחידוש החוזה של דייויס, יתקיים משא ומתן על מכירתו. אני יכול לומר עכשיו שאין הצעה קונקרטית ממנצ’סטר יונייטד. אם תגיע הצעה, באיירן תשקול זאת, בעיקר בגלל שהפציעות אצלו ממשיכות להיערם”.

גם מגן ארסנל מועמד לשדים האדומים

על אף שדייויס נחשב לאחד השחקנים הטובים בעולם בעמדתו, הפציעות החוזרות שלו יוצרות כאב ראש לאימפריה הגרמנית שישמחו לקבל עבורו כסף. מנגד, מנצ’סטר יונייטד מסתכלת גם על אופציות אחרות, כולל המגן השמאלי הצעיר של ארסנל, מיילס לואיס-סקלי.