יום שני, 23.03.2026 שעה 18:54
ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5437-4231אסטון וילה4
4942-5031ליברפול5
4838-5331צ'לסי6
4642-4631ברנטפורד7
4635-3731אברטון8
4444-4331פולהאם9
4337-4131ברייטון10
4336-3231סנדרלנד11
4245-4431ניוקאסל12
4248-4631בורנמות'13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3348-3731לידס15
3243-3131נוטינגהאם פורסט16
3050-4031טוטנהאם17
2957-3631ווסטהאם18
2061-3331ברנלי19
1754-2431וולבס20

דיווח: מנצ'סטר יונייטד רוצה את אלפונסו דייויס

המגן השמאלי של באיירן מינכן, שהאריך חוזה לא מזמן, עשוי למצוא את עצמו באנגליה כשהקבוצה הגרמנית פתוחה לאפשרות: "אם תגיע הצעה לשולחן יהיה מו"מ"

אלפונסו דייויס מתיישב (רויטרס)
האם באיירן מינכן בדרך למכור את אחד השחקנים המזוהים איתה ביותר בשנים האחרונות, אלפונסו דייויס? לפי העורך הראשי של מחלקת הספורט באתר ‘בילד’ הגרמני, כריסטיאן פאלק, התשובה היא שיש אפשרות ממשית לכך שזה יקרה. כשמנצ’סטר יונייטד לוטשת עיניים לעברו.

השדים האדומים התעניינו במגן הקנדי כבר בעבר, כולל בתקופה האחרונה, אך המעבר לא יצא לפועל כשדייויס עצמו האריך לבסוף את החוזה במדי הקבוצה הבווארית. למרות זאת, נראה שהפציעות הכריעו את עתידו במועדון הגרמני, כשהם יסכימו לשמוע הצעות עליו.

“יונייטד הייתה שם כשהחלו לצוף שאלות אם הוא יאריך חוזה”

האדומים ממנצ’סטר מחפשים שדרוג בעמדה, כשבנוסף טיירל מלאסיה יעזוב בקיץ, לוק שואו מתבגר ועושה אדפטציה לעמדת הבלם ופטריק דורגו שהגיע לפני שנה, מסומן כמישהו שיכול לתרום בעמדה התקפית יותר. בפודקאסט מקומי, התארח פאלק והסביר מה קורה בבאיירן:

אלפונסו דייויס. מאדום לאדום? (רויטרס)

“מנצ’סטר יונייטד מעוניינת באלפונסו דייויס. היא הייתה שם כשהחלו לצוף שאלות האם המגן יאריך חוזה בבאיירן מינכן. היא עדיין בוחנת את השחקן, אבל הוא רק חתם על חוזה חדש באליאנץ ארנה, ככה שיהיה קשה להשיג אותו. יש גם שיחות במועדון הגרמני לגבי האם הם צריכים שחקן גיבוי חדש, לאור העובדה שדייויס נפצע רבות. הם חשבו שהם לא צריכים שחקן בעמדה הזאת כי גם הירוקי איטו יודע לשחק שם.

“למרות זאת אם תגיע הצעה לשולחן, ואל תשכחו שבאיירן השקיעה הרבה כסף בחידוש החוזה של דייויס, יתקיים משא ומתן על מכירתו. אני יכול לומר עכשיו שאין הצעה קונקרטית ממנצ’סטר יונייטד. אם תגיע הצעה, באיירן תשקול זאת, בעיקר בגלל שהפציעות אצלו ממשיכות להיערם”. 

גם מגן ארסנל מועמד לשדים האדומים

על אף שדייויס נחשב לאחד השחקנים הטובים בעולם בעמדתו, הפציעות החוזרות שלו יוצרות כאב ראש לאימפריה הגרמנית שישמחו לקבל עבורו כסף. מנגד, מנצ’סטר יונייטד מסתכלת גם על אופציות אחרות, כולל המגן השמאלי הצעיר של ארסנל, מיילס לואיס-סקלי.

