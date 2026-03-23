רשמית: ארד גייסט חתם במכבי חיפה עד 2029

החתמה נוספת בשורות אלופות המדינה לנוער, מכבי חיפה. הבלם ארד גייסט, יליד 2008, חתם על חוזה עד לתום עונת 2028/29 באמצעות סוכנו, אדם קידן. ארד גייסט, תושב המושב אלוני אבא שבעמק יזרעאל, עושה דרך רצופה וארוכה במחלקת הנוער של הירוקים. השחקן החל את דרכו בקבוצות הטרומים של שלוחת נהלל ובשנתון ילדים ג' עבר לשלוחת "קצף" בחיפה.

ארד גייסט היה שותף בכיר בעונה שעברה לזכיית קבוצת נערים א' בגביע המדינה תחת הדרכתו של אדריאן רוצ'ט, שיאמן בעונה הבאה את קבוצת הנוער ויסגור מעגל עם ילידי 2008, בהם ארד גייסט, שבעונה שעברה רשם 26 הופעות בכל המסגרות במדי קבוצת נערים א' - 23 מהן מלאות. השחקן כבש בעונה שעברה ארבעה שערים בארבעה משחקים שונים וספג חמישה כרטיסים צהובים. בעונה שעברה רשם שתי הופעות בכורה במדי נבחרת נערים א', כאשר שותף בצמד משחקי הידידות מול הונגריה.

בעונה האחרונה השתלב בהצלחה בקבוצת הנוער, שמדורגת במקום השלישי בטבלת ליגת העל, על אף הסגל העשיר בשחקני הגנה. השחקן רשם 14 הופעות בזירה המקומית - 11 מהן מלאות. בנוסף, רשם שתי הופעות במשחקי ליגת האלופות: גייסט היה שותף כמחליף לניצחון 2:3 על נאנט, לצד הופעה מלאה במשחק הניצחון ההירואי 1:3 בתום דו קרב פנדלים על ברצלונה - במשחק שהסתיים בתוצאת שוויון 2:2, במהלכו גייסט כבש שער עצמי, אך כיפר על כך בשער במהלך דו קרב הפנדלים.

“אעבוד קשה כדי לקבל הזדמנות בבוגרים”

לאחר החתימה אמר ארד גייסט לאתר הרשמי של מכבי חיפה: "שמח להישאר בבית שלי שבו גדלתי וחונכתי. אמשיך לעבוד קשה כדי לקבל הזדמנות בקבוצה הבוגרת. יאללה מכבי!".

הסקאוט הראשי של המועדון והמנהל המקצועי, ליאור רפאלוב, אמר: "אנו בעיצומו של תהליך הבטחת דור העתיד של מכבי חיפה. ארד בלם מוכשר שנמצא במחלקת הנוער שלנו מטרום א'. נמשיך להעניק לו את התמיכה והמעטפת להתפתחות שלו כשחקן".