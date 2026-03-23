צפו: באצטדיון ראשון לציון הותקן מרחב מוגן תקני

צעד נוסף לעבר חזרת הכדורגל הישראלי התקיים היום (שני) בצהריים באצטדיון הכדורגל בראשון לציון, שם הותקנו המרחבים המוגנים הראשונים במסגרת התוכנית למגן מספר אצטדיונים אשר לא עומדים בהנחיות פיקוד העורף לאירוח משחקי הכדורגל.

בנוכחות יו”ר מנהלת הליגות בכדורגל ארז כלפון וראש עיריית ראשל”צ, רז קינסטליך, הובאו שלוש מיגוניות שכל אחת מהן מכילה מקום ל-37 נוכחים על מנת לעמוד בתקן שהנחה פיקוד העורף לליגה הלאומית – הגבלה של עד 100 אנשים.

יש לציין, שבמסגרת ההכנות, ישנה גם מיגונית קטנה יותר המכילה עד 30 נוכחים, כאשר הדבר יותאם לכל אצטדיון בהתאם למה שיוכל להכיל (לדוגמה אצטדיון טוטו טרנר במצבו המקורי מכיל מרחב מוגן ל-113 אנשים ולפיכך נדרשת עוד מיגונית אחת גדולה, כדי להגיע להנחיות לגבי ליגת העל – הגבלה עד 150 אנשים).

ארז כלפון: מעריך שעד סוף השבוע או תחילת השבוע הבא, כל האצטדיונים יהיו מרושתים במיגוניות

“אנחנו נמצאים באצטדיון בראשל”צ, האצטדיון הראשון שהממ”מים מגיעים אליו לצורך קיום וחידוש המשחקים הן בליגה הלאומית והן בליגת העל. אני רוצה קודם כל להודות לראש העיר רז קינסטליך, שהיה בין המובילים ומביא אותם ראשונים לאצטדיון”, פתח כלפון את דבריו.

כלפון: המיגוניות האלו באישור פקע"ר

“כמובן גם למשרד התרבות והספורט: לשר מירי זוהר ולמנכ”ל המשרד שיממנו 90% מהעלויות ובסופו של דבר יינתנו לשחקנים ולבעלי התפקידים מרחבים מוגנים, כדי לשמור על ביטחונם ושלומם”.

“המיגוניות הללו הגיעו באישור פיקוד העורף לאחר שהמהנדסים החליטו כי המרחב המוגן אינו עומד בתקן. רואים פה את המיגוניות הכי חזקות, שמתאימות למלחמה ולטילים מאיראן ולשם השחקנים והמאמנים יגיעו ברגע שתהיה אזעקה באמצע משחק הכדורגל”, התייחס לחוזק המיגוניות”.

“ללא המיגונית הזאת, אף אצטדיון שלא עומד בהנחיות לא יקבל את אישור פיקוד העורף לחזרה למשחקים. רק אחרי שהממ”מים יוצבו וכעת יוצבו פה שלושה כאלה, יתקבל אישור פיקוד העורף ולאחר מכן המנהלת תאשר את האצטדיון. כל עוד אין אותם, יצטרכו לעבור לאצטדיונים חלופיים”, הוסיף כלפון.

לגבי כמה זמן ייקח להתקין אותן בכלל האצטדיונים: “אני אחרי שיחה עם משרד הספורט והקול הקורא צריך לצאת היום. ראשל”צ הייתה הראשונה שהתחילה ואני מאמין שהיום אחר הצהריים לאחר שהקול הקורא ייצא, כל ראשי הרשויות יצטרפו ויזמינו. גם בטרנר וגם בשאר האצטדיונים שחסרים. אני מעריך שעד סוף השבוע או תחילת השבוע הבא, כל האצטדיונים יהיו מרושתים בממ”מים האלה”.

“זו התמונה הטובה ביותר לחזרת הליגה”

על המתנגדים לחזרת הליגה: “אני חושב שזאת התמונה הטובה ביותר. ממ”ד תקני מוסדי שנותן הגנה לכל בעלי התפקידים ולשחקנים, שכרגע בכל מקרה מתאמנים ומשחקים במסגרת משחקי אימון. אנחנו רואים שמקומות העבודה עובדים ואמרתי עשרות פעמים שאם לא היינו מחדשים את הליגה, היינו נכנסים לאסון ספורטיבי ואסון כלכלי”.

“אם לא יהיו לישראל נציגות באירופה בשנה הבאה זה יהיה נזק בלתי הפיך לנבחרת ישראל ולקבוצות הכדורגל בישראל. המאבקים צריכים להיות אך ורק על כר הדשא בצורה ספורטיבית ואם חלילה וחס לא נוכל לסיים את הליגה, המכה הכלכלית שתהיה פה חלילה על רוב הקבוצות, יכולה להביא לסגירה של הרבה מהן”.

רז קינסטליך אמר: ״הבאת המרחבים המוגנים לאיצטדיון הברפלד בעיר, נועדה לאפשר את קיום המשחקים אבל בעיקר באה להעביר מסר. הרוח הישראלית היא חזקה ואיתנה ויודעת להתמודד עם כל סיטואציה, גם בזמן מלחמה וברגעי חירום מורכבים. אני מברך על ההחלטה להחזיר את הכדורגל שעושה טוב לספורט הישראלי, ובעיקר תגרום הנאה למאות אלפי האוהדים שמחכים לכך - גם אם מרחוק ולא פיזית במגרשים. העיר ראשון לציון כשמה כן היא, ראשונה פעול בחירום ולהפוך את האיצטדיון שלה לבטיחותי למשחקים״.