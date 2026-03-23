בקריית גת טוענים: לא נגיע למשחק בצפת

הליגה הלאומית בכדורסל חוזרת בסוף השבוע הקרוב, אך יש מי שחושב שלא באמת נכון לחדש את המשחקים כרגע. בא.ס אשקלון/קרית גת מסרבים, נכון לעכשיו, להתייצב למשחקם ביום שישי הקרוב, בצפת, מול מ.ס צפת. מדובר במשחק רב השלכות בחלק התחתון של הטבלה.

“לא שפוי לנסוע ככה בדרכים לצפון, שנמצא תחת התקפות רקטות וטילים ללא הפסקה”, אמרו במועדון. “במידה והמשחק יהיה בצפת, לא נגיע אליו, גם אם זה כרוך בהפסד טכני. האהבה שלנו לחיים גדולה מהאהבה שלנו לכדורסל. זה טירוף לא ברור מצד איגוד הכדורסל להחזיר את המשחקים, כשבכל המדינה ממשיכים ליפול טילים”.

במקביל, שחקן הפנים ג’ו ריס ביקש להשתחרר מהמועדון בגלל המצב, זאת לאחר שאתמול (ראשון) הייתה נפילה בקריית גת. בקבוצה מנסים להרגיע את השחקן ולשכנעו להישאר.

בצפת מצידם הבהירו מהרגע שהוכרז על חזרת הליגה שהם יארחו רק בבית. “אין שום שינוי בהנחיות פיקוד העורף לצפת מכל מקום אחר בישראל. אין שום סיבה שלא נארח בעיר ואף אחד באיגוד הכדורסל גם לא פנה אלינו בעניין הזה”, אמרו במועדון.