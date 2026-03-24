טירוף הגורדונים: האחים לקראת קרבות אדירים

אחרי שאהבת השם גורדון הפך לשם מוכר בכל בית בישראל, אנחנו מתכוננים לטרפת הגורדונים בשבועות הבאים, כאשר כל שלושת האחים הלוחמים יילחמו בשלושה שבועות, בשלוש יבשות שונות, וכולם בשידור ישיר בערוץ ONE2.

כיבדי גורדון ינסה לפתוח ברגל ימין

האח שיפתח את החגיגה יהיה האח הגדול מבין השלושה, כיבדיה משאלתי גורדון או בקיצור כיבדי, לוחם ה-MMA של המשפחה, שיילחם מול אלכסיס ראמוס המקומי באירוע FFC 102 שייערך בלימה, פרו, בשידור ישיר, יום שישי ה-27.3 באזור השעה 06:30 שעון ישראל (השידור יחל ב-05:00). הוא ינסה לפתוח ברגל ימין ולהביא את הניצחון בקרב הראשון בקריירה שלו שמועבר בשידור חי בישראל.

רוח השם בחיינו עם בכורה חגיגית

האח שימשיך את הרצף יהיה רוח השם בחיינו, שאחרי הרבה ציפיות ושאלות על הצעד הבא, יערוך את הופעת הבכורה החגיגית שלו בארגון הגדול בעולם לאגרוף תאילנדי - וואן צ’מפיונשיפ, זאת מול יריב תאילנדי מנוסה שעדיין לא ניתן לחשוף את זהותו. הופעת הבכורה של האח המעוטר ביותר במשפחה בארגון הענק תשודר כאמור אצלנו ב-ONE2 בשידור ישיר, יום שישי ה-10.4 החל מהשעה 15:30 בצהריים. רוח מגיע לקרב הזה עם כוונה אחת ברורה והיא לנצח בנוקאאוט, כדי להתחיל את המסע שלו לעבר חגורת האליפות של הארגון.

אהבת השם גורדון במהלך קרב (ONE CHAMPIONSHIP)

אהבת השם רוצה להביא חגורת אליפות לישראל

מי שיקנח הוא האח הקטן שכולכם כבר מכירים, אהבת השם גורדון, שיילחם על חגורת האליפות של ארגון UTMA בשידור ישיר במוצאי השבת ה-18.4, מול סאקסרי התאילנדי באירוע UTMA 18. הסופרסטאר הצעיר מבטיח להביא את חגורת האליפות לישראל ולהפוך לאלוף העולם של הארגון.