ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

בסן הגיב לארגון השחקנים: כמו לשים אקדח לרקה

מנכ"ל המנהלת בכדורסל הגיב בחריפות בתוכנית "שיחת היום" להחלטה על סכסוך העבודה: "לא הוגן להכריז סכסוך במציאות של מלחמה. אין ליגה בלי ישראלים"

רועי הובר ותמיר בלאט (רדאד ג'בארה)
רועי הובר ותמיר בלאט (רדאד ג'בארה)

לאחר שארגון השחקנים בכדורסל הכריז על סכסוך עבודה מול מנהלת ליגת העל, דייויד בסן, מנכ״ל מנהלת הליגות בכדורסל החליט להגיב ללא מעצורים. בראיון בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE הוא דיבר בצורה חריפה כנגד ההחלטה של ארגון השחקנים.

ארגון השחקנים הכריז על סכסוך עבודה בעקבות הפגישה שלכם שלא הגיעה לכלום, הם נגד הבועה ומנסים לסחוט אתכם על תנאים לשחקן הישראלי לשנים הבאות.
”אמרת הכל. הייתה פגישה חיובית אתמול. אנחנו מאוד בעד השחקן הישראלי, אין ליגה בלי ישראלים, אין בועה בלי ישראלים, אבל לבוא עכשיו ולדרוש דברים חמש שנים קדימה כשכל מה שאנחנו רוצים זה לסיים את העונה כמו שצריך זה נראה לי לא הוגן. אם זו הדרך שהם בחרו אנחנו נתמודד איתה. אני לא מבין למה במציאות של מלחמה שעפים פה טילים, צריך להכריז סכסוך עבודה, אבל נתמודד עם זה”.

מחר אמורה להתקיים פגישה עם שר הספורט מיקי זוהר לנסות ליישב את הסכסוך הזה. איך זה יסתיים?
”אתה מבין שנקבעה פגישה עם השר ולמרות זאת הם הכריזו סכסוך עבודה. בוא נראה אם תהיה פגישה מחר, אני לא יודע, אין לי למה ללכת, זה כמו לשים לי אקדח על הרקה. איזה ברירות יש לי? אני יכול לעשות ליגה בלי ישראלים?”

דייויד בסן (מנהלת הליגה)

אתה אומר שהם פוגעים בעצמם?
”אם הליגה לא נמשכת אין כסף, אם אין כסף מי ישלם שכר? על בסיס מה?”

ניר אלון אומר שהליגה תהיה בארץ.
”הם מכירים את הבעיות האובייקטיביות שיש בכדורגל, הם מכירים את הבעיות האובייקטיביות שיש בכדורסל, יש קבוצות שמשחקות עדיין באירופה, לא קל ללכת ולבוא”.

ניר אלון שאל למה בגלל הפועל ומכבי תל אביב שאר השחקנים צריכים להיכנס לבועה.
”הן חלק מאוד משמעותי מהליגה והן מייצגות אותנו ואת המדינה במפעל האירופי הכי חשוב שיש”.

ניר אלון (רועי כפיר)

זה מפעל הכי חשוב אבל מנגד הוא מפעל סגור, אם רעננה תיקח אליפות היא לא תהיה שם.
”אני לא מתווכח בקטע הזה, יש בעיות עם המפעלים האירופיים, אבל כעובדה זה המפעל הבכיר באירופה. לא בגלל זה אנחנו מתכוונים לצאת לבועה. במקביל, הליגה שלנו וזה נתון, וזה לא משנה כרגע אם זה טוב או לא טוב, יש כמות זרים בלתי מבוטלת, רובם לא יחזרו לארץ במצב של מלחמה, אי אפשר לקיים ליגה רק עם ישראלים, אז בואו ניקח שחקנים מהליגה הלאומית? לא תהיה ליגה לאומית? ואני אומר שוב, בועה זה המוצא האחרון, זה לא משהו שמישהו רוצה, זה המון כסף, משאבים ואנרגיה. אם נעשה את זה זה רק בשביל לקיים את הליגה ולהגיע להכרעה ספורטיבית”.

איך זה יסתיים?
“לא יודע”.

“ניצול ציני של הסיטואציה כדי לקדם אינטרסים של העסקנים”

מטעם ליגת ווינר סל נמסר: “אנו רואים בחומרה את התנהלותו של יו״ר ארגון השחקנים, ניר אלון, ואת ההחלטה להכריז על סכסוך עבודה דווקא בעת מלחמה ובשיאו של משבר בענף. מדובר בניצול ציני של הסיטואציה כדי לקדם אינטרסים של העסקנים, ולא של השחקנים”.

“בעוד שהליגה נלחמת יום יום כדי להבטיח את המשך פעילות הענף ואת פרנסתם של השחקנים, הארגון בהובלתו של ניר אלון פועל למנוע מהם פרנסה ולפגוע ביציבות הענף ובאוהדים. מעמדו ותנאיו של השחקן הישראלי הם מהגבוהים שהיו, בזכות הליגה, שפועלת הלכה למעשה לקידומו ולרווחתו”.

“הניסיון לערב בין מצב ביטחוני חריג ומשבר בענף לבין מאבקי כוח ארוכי טווח הוא מהלך פסול, שפוגע בשחקנים ובקהל. הליגה פועלת לסיום העונה בצורה ספורטיבית ובישראל, כאשר מתווה “בועה” בחו״ל הוא רק אחת מהאפשרויות, ועוד בעל סיכוי נמוך שיתרחש, שתישקל אך ורק כאמצעי קיצון, אם לא יימצא כל פתרון אחר. אנו מקווים שניר אלון קיבל את הכותרת שהוא רצה, ועכשיו אנו קוראים לו למלא את תפקידו - לפעול למען השחקן הישראלי, ולא נגדו. ליגת ווינר סל תמשיך לפעול באחריות ובנחישות למען השחקנים, האוהדים והכדורסל הישראלי”, סיכמו.

/* LAST / NEXT ROUNDs */