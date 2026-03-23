בן וויט זומן לנבחרת אנגליה, טרנט נותר בחוץ

תומאס טוכל, מאמן נבחרת אנגליה, קיבל החלטה מעניינת היום (שני) בעקבות הפציעה של ג’ארל קוואנסה. במקומו בחר המאמן להחזיר לסגל המונדיאל את בן וויט, כשטרנט אלכסנדר-ארנולד שוב נותר בחוץ.

זהו רגע משמעותי עבור המגן, כשלמרות שהוא רק מחליף בארסנל זכה לאמון של טוכל. מדובר בזימון הראשון שלו מאז העימות במונדיאל בקטאר שבמסגרתו נטש את מחנה הנבחרת וחזר לאנגליה לאחר ויכוח עם עוזר מאמן הנבחרת בזמנו.

מנגד, בזימון בלטה העובדה שמאמן שלושת האריות ויתר פעם נוספת על טרנט אלכסנדר-ארנולד מריאל מדריד, שלא שיחק בנבחרת מאז קיץ 2025 וישנו ספק לגבי הזימון שלו במונדיאל שיתחיל בסוף העונה שהולך ומתקרב.

טוכל הסביר את הבחירה שלו לוותר על טרנט בעת פרסום סגל הנבחרת וטען ש”ברגע זה יש לנו הוכחה כמה היינו טובים בפגרות ספטמבר, אוקטובר ונובמבר, והשחקנים שמשחקים בתפקיד המגן הימני הוכיחו את עצמם”.

למרות זאת, זימונו של בן וויט מציל צל על התירוץ. מאחר והוא לא זומן מזה כארבע שנים לנבחרת אנגליה, לפתע ההשארה של טרנט מחוץ לסגל נראית אחרת לגמרי, וההסבר של טוכל לא יניח את הדעת של שחקן ריאל מדריד.