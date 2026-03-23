מיאמי: סבלנקה וריבקינה עלו, פאוליני הודחה

הסיבוב השלישי של טורניר הנשים במיאמי סיפק הלילה שילוב מרתק של הפתעות מרעישות לצד הופעות דומיננטיות של המדורגות הבכירות בעולם. בעוד שארינה סבלנקה, אלנה ריבקינה וג'סיקה פגולה הבטיחו את מקומן בשלב שמינית הגמר ללא תקלות מיוחדות, מספר מדורגות בכירות אחרות, ובהן ג'סמין פאוליני ואלינה סביטולינה, מצאו את עצמן מחוץ לתחרות מוקדם מהצפוי.

המשחק המרתק והדרמטי ביותר של הסיבוב הפגיש את ילנה אוסטפנקו הלטבית עם המדורגת שביעית, ג'סמין פאוליני האיטלקייה. בתום מותחן הפכפך שארך שעתיים ו-33 דקות, אוסטפנקו יצאה כשידה על העליונה עם ניצחון 5-7, 6-2, 7-5. המערכה הראשונה הייתה צמודה, כאשר הלטבית איבדה יתרון 2-5 וראתה את פאוליני הופכת את התוצאה וזוכה במערכה לקול תשואות הקהל. אוסטפנקו, שניסתה להתנתק מהרעש ואף כיסתה את ראשה במגבת במהלך הפסקת המשחק, התאוששה בצורה מרשימה. היא זכתה ב-10 מתוך 12 המשחקונים הבאים ועלתה ליתרון 0-4 במערכה המכרעת. למרות קאמבק מאוחר של האיטלקייה שהשוותה ל-5-5, אוסטפנקו הצליחה לשבור שוב, חבטה את האייס ה-12 שלה בנקודת המשחק והבטיחה את הניצחון. בעקבות ההפסד, פאוליני, שהגיעה לחצי הגמר בשנה שעברה, תאבד 325 נקודות דירוג ותרד למקום השמיני בעולם.

בגזרת ההפתעות, היילי באפטיסט האמריקאית רשמה את הניצחון השני בקריירה שלה על שחקנית טופ 10, כשהדהימה את המדורגת תשיעית אלינה סביטולינה עם 3-6, 5-7. באפטיסט הציגה טניס התקפי מרשים, סיפקה 28 ווינרים וחתמה את המשחק עם מהלך אמיץ של הגשה וריצה לרשת בנקודת המשחק השנייה שלה. למרות ההדחה, סביטולינה צפויה לעלות למקום השביעי בדירוג העולמי על חשבונה של פאוליני. באפטיסט תפגוש בשמינית הגמר את אוסטפנקו.

הפתעה נוספת הגיעה מכיוונה של טליה גיבסון האוסטרלית, שעלתה מהמוקדמות. גיבסון, שרק לפני חודש דורגה במקום ה-112 בעולם ושיחקה בטורנירי פיתוח, המשיכה את התקופה החלומית שלה כשדרסה את המדורגת 18, איבה יוביץ' האמריקאית, עם 2-6, 2-6 קליל. האוסטרלית הציגה משחק מושלם, לא התמודדה עם אף נקודת שבירה וזכתה בכ-80 אחוזים מהנקודות בהגשות שלה. עבור גיבסון זהו ניצחון חמישי החודש על שחקנית מהטופ 20. למרות ההפסד, יוביץ' בת ה-18 תתנחם בעלייה למקום ה-16 בדירוג ובמענק כספי של כ-62 אלף דולר, סכום משמעותי עבור השחקנית הצעירה.

בצד הפחות מופתע של ההגרלה, המדורגת ראשונה בעולם והאלופה המכהנת, ארינה סבלנקה, עשתה את דרכה לשלב הבא עם ניצחון 4-6, 2-6 על קייטי מקנאלי האמריקאית בתוך שעה ו-25 דקות. סבלנקה, שמגיעה למיאמי לאחר הזכייה באינדיאן וולס, איבדה יתרון 2-4 במערכה הראשונה ונזקקה לשישה מצבי שוויון כדי לשמור על הגשתה, אך משם העבירה הילוך וזכתה ב-10 מתוך 12 המשחקונים האחרונים בהתמודדות תוך שהיא מנצלת 5 מתוך 8 נקודות שבירה. בשלב הבא היא תפגוש את צ'ינוון ז'נג הסינית, שניצחה בשלוש מערכות את המדורגת 15, מדיסון קיז.

גם אלנה ריבקינה, המדורגת שנייה בעולם, עשתה את העבודה עם ניצחון חלק 3-6, 4-6 על מרטה קוסטיוק האוקראינית. ריבקינה הציגה משחק הגשה משובח, זכתה ב-85 אחוזים מהנקודות בהגשה הראשונה שלה והשיגה שבירה אחת מכרעת בכל מערכה. בשלב הבא תפגוש ריבקינה את טליה גיבסון המפתיעה. בנוסף, המדורגת האמריקאית הבכירה ג'סיקה פגולה, לא התקשתה מול לילה פרננדז והביסה אותה בשתי מערכות חלקות תוך 66 דקות בלבד.