ארגון שחקני הכדורסל הכריז על סכסוך עבודה

ארגון שחקני הכדורסל בישראל הכריז היום (שני), באמצעות ההסתדרות, על סכסוך עבודה מול מנהלת ליגת העל בכדורסל, זאת לאחר שהמגעים בין הצדדים בנוגע לחזרת המשחקים בעונה הקרובה ולהסדרה במסגרת הסכם ארוך טווח הגיעו למבוי סתום.

הסכסוך הוכרז על רקע חוסר היכולת להגיע להסכמות בנוגע למכלול התנאים הנוגעים לשחקנים, ובהם מתווה פעילות הליגה, ביטחונם ומעמדם המקצועי בשנים הבאות.

בהודעת ארגון השחקנים נכתב: “חשוב לומר כי אנחנו יודעים שמרבית קבוצות הליגה רוצות לקיים דיון על מנת לגשר על הפערים, מתוך הבנה שזו הדרך להבטיח את עתיד הכדורסל הישראלי שנים קדימה וכי הודעה זו היא גם קריאה נוספת לקבוצות לדבר איתנו ולשתף פעולה, יחד למען הכדורסל הישראלי”.

המשמעות והפגישה עם שר התרבות והספורט

משמעות הכרזת סכסוך העבודה היא כי לשחקני ליגת העל עומדת האפשרות לנקוט בצעדים ארגוניים, לרבות שביתה, החל מיום 7.4, ככל שלא יושג עד אז הסכם כולל וארוך טווח בין הצדדים.

מחר צפויה להתקיים פגישה עם שר התרבות והספורט במטרה לנסות לגשר על הפערים ולהגיע להסכמות שיאפשרו את חזרת הליגה לפעילות באופן מסודר ואחראי.

“מהלך פסול שפוגע בשחקנים ובקהל”

מטעם ליגת ווינר סל נמסר: “אנו רואים בחומרה את התנהלותו של יו״ר ארגון השחקנים, ניר אלון, ואת ההחלטה להכריז על סכסוך עבודה דווקא בעת מלחמה ובשיאו של משבר בענף. מדובר בניצול ציני של הסיטואציה כדי לקדם אינטרסים של העסקנים, ולא של השחקנים”.

“בעוד שהליגה נלחמת יום יום כדי להבטיח את המשך פעילות הענף ואת פרנסתם של השחקנים, הארגון בהובלתו של ניר אלון פועל למנוע מהם פרנסה ולפגוע ביציבות הענף ובאוהדים. מעמדו ותנאיו של השחקן הישראלי הם מהגבוהים שהיו, בזכות הליגה, שפועלת הלכה למעשה לקידומו ולרווחתו”.

“הניסיון לערב בין מצב ביטחוני חריג ומשבר בענף לבין מאבקי כוח ארוכי טווח הוא מהלך פסול, שפוגע בשחקנים ובקהל. הליגה פועלת לסיום העונה בצורה ספורטיבית ובישראל, כאשר מתווה “בועה” בחו״ל הוא רק אחת מהאפשרויות, ועוד בעל סיכוי נמוך שיתרחש, שתישקל אך ורק כאמצעי קיצון, אם לא יימצא כל פתרון אחר. אנו מקווים שניר אלון קיבל את הכותרת שהוא רצה, ועכשיו אנו קוראים לו למלא את תפקידו - לפעול למען השחקן הישראלי, ולא נגדו. ליגת ווינר סל תמשיך לפעול באחריות ובנחישות למען השחקנים, האוהדים והכדורסל הישראלי”, סיכמו.