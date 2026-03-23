יום שני, 23.03.2026 שעה 16:24
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

ארגון שחקני הכדורסל הכריז על סכסוך עבודה

הארגון, באמצעות ההסתדרות, הכריז על סכסוך עבודה מול מנהלת ליגת העל לאחר שהמגעים על חזרת המשחקים העונה הגיעו למבוי סתום. וגם: תגובת המנהלת

|
כדורסל (רויטרס)
כדורסל (רויטרס)

ארגון שחקני הכדורסל בישראל הכריז היום (שני), באמצעות ההסתדרות, על סכסוך עבודה מול מנהלת ליגת העל בכדורסל, זאת לאחר שהמגעים בין הצדדים בנוגע לחזרת המשחקים בעונה הקרובה ולהסדרה במסגרת הסכם ארוך טווח הגיעו למבוי סתום.

הסכסוך הוכרז על רקע חוסר היכולת להגיע להסכמות בנוגע למכלול התנאים הנוגעים לשחקנים, ובהם מתווה פעילות הליגה, ביטחונם ומעמדם המקצועי בשנים הבאות.

בהודעת ארגון השחקנים נכתב: “חשוב לומר כי אנחנו יודעים שמרבית קבוצות הליגה רוצות לקיים דיון על מנת לגשר על הפערים, מתוך הבנה שזו הדרך להבטיח את עתיד הכדורסל הישראלי שנים קדימה וכי הודעה זו היא גם קריאה נוספת לקבוצות לדבר איתנו ולשתף פעולה, יחד למען הכדורסל הישראלי”.

המשמעות והפגישה עם שר התרבות והספורט

משמעות הכרזת סכסוך העבודה היא כי לשחקני ליגת העל עומדת האפשרות לנקוט בצעדים ארגוניים, לרבות שביתה, החל מיום 7.4, ככל שלא יושג עד אז הסכם כולל וארוך טווח בין הצדדים.

מחר צפויה להתקיים פגישה עם שר התרבות והספורט במטרה לנסות לגשר על הפערים ולהגיע להסכמות שיאפשרו את חזרת הליגה לפעילות באופן מסודר ואחראי.

“מהלך פסול שפוגע בשחקנים ובקהל”

מטעם ליגת ווינר סל נמסר: “אנו רואים בחומרה את התנהלותו של יו״ר ארגון השחקנים, ניר אלון, ואת ההחלטה להכריז על סכסוך עבודה דווקא בעת מלחמה ובשיאו של משבר בענף. מדובר בניצול ציני של הסיטואציה כדי לקדם אינטרסים של העסקנים, ולא של השחקנים”.

“בעוד שהליגה נלחמת יום יום כדי להבטיח את המשך פעילות הענף ואת פרנסתם של השחקנים, הארגון בהובלתו של ניר אלון פועל למנוע מהם פרנסה ולפגוע ביציבות הענף ובאוהדים. מעמדו ותנאיו של השחקן הישראלי הם מהגבוהים שהיו, בזכות הליגה, שפועלת הלכה למעשה לקידומו ולרווחתו”.

“הניסיון לערב בין מצב ביטחוני חריג ומשבר בענף לבין מאבקי כוח ארוכי טווח הוא מהלך פסול, שפוגע בשחקנים ובקהל. הליגה פועלת לסיום העונה בצורה ספורטיבית ובישראל, כאשר מתווה “בועה” בחו״ל הוא רק אחת מהאפשרויות, ועוד בעל סיכוי נמוך שיתרחש, שתישקל אך ורק כאמצעי קיצון, אם לא יימצא כל פתרון אחר. אנו מקווים שניר אלון קיבל את הכותרת שהוא רצה, ועכשיו אנו קוראים לו למלא את תפקידו - לפעול למען השחקן הישראלי, ולא נגדו. ליגת ווינר סל תמשיך לפעול באחריות ובנחישות למען השחקנים, האוהדים והכדורסל הישראלי”, סיכמו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */