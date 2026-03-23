לברון היה שותף לעיצוב - רק שתי יחידות יוצרו

החיבור בין עולם הספורט לעולם הרכב היוקרתי קיבל ממד ייחודי במיוחד כאשר לברון ג'יימס חבר ל־מרצדס-בנץ ליצירת פרויקט קונספט נדיר, ממנו יוצרו שתי יחידות בלבד בעולם. על פי דיווחים מארצות הברית, לא מדובר בעוד שיתוף פעולה שיווקי, אלא ביוזמה יצירתית עמוקה שבה ג'יימס היה שותף אמיתי לתהליך העיצוב והחזון.

הפרויקט נבנה סביב רעיון של שילוב בין טכנולוגיה עתידנית לבין סיפור אישי. ג'יימס, שגדל בעיר אקרון שבאוהיו, ביקש להביא אל תוך הרכב אלמנטים שמייצגים את הדרך שעבר – מילדות מורכבת ועד להפיכתו לאחד הספורטאים המשפיעים בעולם. לפי פרסומים בארה״ב, חלק מהבחירות העיצוביות – כמו שילובי צבעים, טקסטורות וחומרים – נועדו לשקף את האופי האורבני של העיר ואת תחושת ההתמודדות והצמיחה שמזוהה עם סיפור חייו.

העיצוב החיצוני של הרכב נשען על קווים חלקים ואווירודינמיים, אך גם כולל נגיעות שמרמזות על עוצמה וחוסן – תכונות שג'יימס רצה לשלב כחלק מהמסר האישי שלו. בתוך תא הנוסעים, הדגש הוא על שילוב בין מינימליזם מתקדם לבין חמימות אנושית, עם חומרים שמייצרים תחושה פחות תעשייתית ויותר אישית, כמעט ביתית.

אחד המרכיבים המרכזיים בפרויקט הוא השימוש בחומרים בני-קיימא. לפי מקורות אמריקאיים, חלקים משמעותיים ברכב יוצרו מחומרים ממוחזרים או טבעיים, כחלק מהשאיפה לשלב בין יוקרה לאחריות סביבתית. ג'יימס, שמרבה לעסוק בפעילות חברתית וחינוכית, ראה בכך הזדמנות להעביר מסר רחב יותר על קיימות והשפעה חיובית.

המרצדס המדוברת. בצבע שנהב בהיר (אינסטגרם)

העובדה שיוצרו שתי יחידות בלבד אינה מקרית. מרצדס ביקשה ליצור פריט אספנות נדיר, כזה שמייצג לא רק טכנולוגיה מתקדמת אלא גם סיפור תרבותי. אחת היחידות נשארה בידי החברה לצורכי תצוגה, בעוד השנייה יועדה למכירה ייחודית, ולא לייצור סדרתי.

באשר ללברון עצמו, אין אישור חד־משמעי לכך שקיבל בעלות על אחת היחידות. עם זאת, לפי הדיווחים בארצות הברית, הוא היה שותף מלא לפרויקט ונהנה מגישה לרכב ואף השתמש בו במסגרת אירועים ופעילויות הקשורות לשיתוף הפעולה, אך לא בהכרח כבעלים רשמי של אחת המכוניות.

נקודה מרכזית שמבדילה את הפרויקט הזה מיוזמות דומות היא מטרת מכירת אחת היחידות. לפי הפרסומים, הכסף שאמור להיות מגוייס ממכירת הרכב אינו מיועד לרווח מסחרי בלבד, אלא מחובר ישירות לעשייה חברתית. ג'יימס, שמפעיל יוזמות חינוכיות וקהילתיות רבות, כולל פרויקטים עבור ילדים ונוער באקרון, כיוון לכך שהרכב ישמש גם ככלי לגיוס משאבים לפעילות בעלת ערך.

בהקשר זה, ההערכות בארה״ב מדברות על שווי של מיליוני דולרים לכל אחת מהיחידות, כאשר הסכומים עשויים להגיע ל־2 עד 3 מיליון דולר ואף יותר, בעיקר בשל הייחודיות והסיפור שמאחורי הרכב (מדובר במכוניות מסדרת Mercedes-Maybach S 680 אשר מחיר השוק שלה מתחיל מ-244,000 דולר – זאת ללא שדרוגים ואם לא היא היתה מכונית אספנות כמובן). במקרה של היחידה המוצעת למכירה, הערך הכלכלי משתלב עם ערך חברתי, מה שמעלה עוד יותר את העניין סביב הפרויקט.

לברון ג'יימס והמרצדס (אינסטגרם)

מבחינת נתונים עיקריים, ההערכות סביב הפרויקט של לברון ג'יימס ו־מרצדס-בנץ מצביעות על הספק של כ־400–500 כוחות סוס, תאוצה מ־0 ל־100 קמ״ש בכ־4–5 שניות, מהירות מרבית סביב 210–230 קמ״ש, וטווח נסיעה חשמלי מרשים שיכול להגיע עד כ־900–1,000 ק״מ בתנאים אופטימליים.

בתוך תא הנוסעים שולבו מערכות מתקדמות במיוחד, כולל ממשקי שליטה חכמים והתאמה אישית לנהג. לצד זאת, העיצוב שומר על קו רגוע ונקי שמטרתו להפחית עומס ולהעצים את חוויית הנהיגה. גם כאן ניכרת ההשפעה של ג'יימס, שהדגיש נוחות, פונקציונליות וחיבור רגשי.

בסופו של דבר, מדובר בפרויקט שחורג הרבה מעבר לעולם הרכב. הוא מחבר בין סיפור אישי, חדשנות טכנולוגית וערכים חברתיים. הקשר לאקרון, המעורבות של ג'יימס בתהליך והייעוד החברתי של חלק מההכנסות – כל אלו הופכים את שתי המכוניות הללו לא רק לנדירות, אלא גם למשמעותיות במיוחד.

הכותב שי לב שימש בעבר כעורך הראשי של אתר ONE ובימים אלו עורך את מדור האזור המוטורי באתר.

