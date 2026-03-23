אלקראס זעם במיאמי: לא יכול יותר, רוצה הביתה

מיאמי הפכה לסיוט עבור קרלוס אלקראס. מאז הזכייה שלו במהדורת 2022, הספרדי לא מצליח למצוא את הנוסחה להציג יכולת אופטימלית בטורניר הזה, בעיקר ברמה הפיזית. הוא נראה עייף, מתוסכל וללא אותה מוטיבציה שאפיינה אותו בתחילת העונה, בה השיג את היעד הגדול ביותר שלו ל-2026, זכייה באליפות אוסטרליה.

הפתעה נרשמה במגרש המרכזי, כאשר סבסטיאן קורדה זכה במערכה הראשונה, בה ניצל שבירה על ההגשה של הספרדי. עדיין היה זמן לחזור, ואין מתאים מאלקראס לעשות זאת, אך התחושות לא היו טובות. כאשר האמריקאי השיג שבירה גם במערכה השנייה, הספרדי כבר התפוצץ לחלוטין.

"כל מה שאני יכול לעשות זה 6:3 6:4, 6:3 7:5... יותר מזה אני לא יכול", צעק המדורג ראשון לצוות שלו. נקודה לאחר מכן הוא איבד שליטה לחלוטין: "אני לא יכול יותר, אני רוצה ללכת הביתה!", צעק כשהוא מתוסכל לחלוטין מהמצב. כמו בשנה שעברה, גם הפעם הגיע הספרדי מוגבל מאוד פיזית ומנטלית לטורניר בפלורידה, דבר שפגע בו בצורה ישירה.

"כרגע אני חושב לקחת כמה ימי חופש, לאפס את הגוף ואת הראש. אני הולך הביתה להיות עם המשפחה והחברים, לנוח כמה שהצוות שלי יאפשר לי. אני צריך לחזור להרגיש את הרצון להיכנס למגרש", אמר לאחר מכן במסיבת העיתונאים, כשהוא צפוי לקבל לפחות שבועיים של מנוחה עד התחרות הבאה.

בשנה שעברה, כאשר הודח כבר במשחק הראשון במיאמי, הוא בחר להישאר באזור ולצאת לחופשה קצרה במקסיקו עם משפחתו. גם הפעם הגיע כשהוא מלווה בבני משפחה רבים, וייתכן שיבחר במסלול דומה כדי להגיע בכושר טוב לעונת החימר, בה הגיע לגמר בכל הטורנירים.

מהו הטורניר הבא בו ישחק אלקראס?

התחנה הבאה היא המאסטרס 1,000 במונטה קרלו, וקרלוס יצטרך להחליט כיצד תיראה התוכנית שלו לסבב הזה. ברור שמונאקו היא תחנה חשובה במיוחד, שכן הוא מגן על התואר מהשנה שעברה ועל 1,000 נקודות דירוג. אם סינר יזכה במיאמי, הוא יתקרב למרחק של מעט יותר מ-1,000 נקודות מהספרדי.

יש לזכור כי האיטלקי אינו מגן על נקודות עד לטורניר רומא, ולכן מונטה קרלו ומדריד עשויים להביא לשינוי בפסגת הדירוג. אלקראס יצטרך לבחור בין המצב הפיזי שלו לבין המקום הראשון בעולם. אם ירצה לשמור על הפסגה, יהיה עליו להשתתף כמעט בכל טורנירי החימר, כולל האפשרות לשחק גם בברצלונה וגם במדריד.