התכוון? העקיצה של פפ גווארדיולה לריאל מדריד

פפ גווארדיולה הוביל את מנצ'סטר סיטי לזכייה בגביע הליגה עם 0:2 על ארסנל בוומבלי, והמשיך להעמיק את המורשת שלו כאחד המאמנים הגדולים בהיסטוריה. זו הייתה הזכייה החמישית שלו במפעל, שיא כל הזמנים, התואר ה-19 שלו במועדון וה-40 בקריירה. "זה תואר מאוד מיוחד", אמר המאמן לאחר המשחק, במיוחד לאור התקופה הלא יציבה שעברה קבוצתו.

סיטי קיבלה גיבור בלתי צפוי בדמות ניקו אוריילי, שהכריע את המשחק מול הקבוצה של מיקל ארטטה, שנהנתה גם מטעות קשה של קפה בשער הראשון. למרות ההפסד, ארסנל עדיין מובילה את הפרמייר ליג בפער 9 נקודות, כשנותרו 8 מחזורים לסיום, ונראה שהיא בדרך לאליפות ראשונה מאז עונת 2003/04.

רגעים של רגש והצהרות גדולות

גווארדיולה עצמו הודה כי לא האמין שקבוצתו תנצח: "גם אני לא הייתי שם אפילו סנט אחד על הניצחון הזה. לא הצלחנו לנצח את נוטינגהאם פורסט בבית או את ווסטהאם בחוץ, והפסדנו 5:1 לריאל מדריד. אבל השחקנים הראו שוב, במיוחד הצעירים, שכשהם צריכים להתעלות הם עושים את זה".

המאמן שיבח גם את המחצית השנייה ואת תרומתו של ג'יימס טראפורד: "לא האמנתי כמה טוב היינו אחרי ההפסקה. זה חשוב מאוד למועדון, לא רק לצעירים. טראפורד הציל אותנו בפתיחה, ובמפעלים כאלה צריך את כולם".

לצד החגיגות, סיפק גווארדיולה גם אמירה שעוררה הדים, כאשר ציין: “ארסנל, באיירן מינכן ואולי גם ברצלונה הן הקבוצות הטובות באירופה”, תוך שהוא משאיר מחוץ לרשימה את ריאל מדריד, שהדיחה את סיטי מליגת האלופות עם 1:5 בסיכום שני המשחקים.

אחרי שריקת הסיום נרשם גם רגע אישי מרגש, כאשר גווארדיולה ירד לדשא וחיבק את בתו מריה. השניים חגגו יחד עם השחקנים את הזכייה, ברגע שסיכם ערב טעון במיוחד עבור המאמן, גם מקצועית וגם אישית. מריה סיפרה בעבר כי הליווי של אביה לאורך הקריירה העניק לה זיכרונות מיוחדים וחיזק את הקשר המשפחתי.

למרות הזכייה, גווארדיולה לא הסתיר את תחושת השחיקה ואף רמז על עתידו: "אני צריך מנוחה מדהימה, אני מותש. אחר כך נראה צעד אחרי צעד". כשחוזהו עד 2027, אך הדיבורים על עזיבה אפשרית כבר בקיץ הקרוב מתחזקים, נראה שגם אחרי עוד תואר, העתיד של המאמן המצליח עדיין פתוח.