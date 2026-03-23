יום שני, 23.03.2026 שעה 15:44
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5437-4231אסטון וילה4
4942-5031ליברפול5
4838-5331צ'לסי6
4642-4631ברנטפורד7
4635-3731אברטון8
4444-4331פולהאם9
4337-4131ברייטון10
4336-3231סנדרלנד11
4245-4431ניוקאסל12
4248-4631בורנמות'13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3348-3731לידס15
3243-3131נוטינגהאם פורסט16
3050-4031טוטנהאם17
2957-3631ווסטהאם18
2061-3331ברנלי19
1754-2431וולבס20

התכוון? העקיצה של פפ גווארדיולה לריאל מדריד

אחרי הזכייה בגביע הליגה, מאמן סיטי אמר שארסנל, באיירן ואולי גם ברצלונה הטובות באירופה, והשאיר בחוץ את הקבוצה שהדיחה אותו מליגת האלופות

|
פפ גווארדיולה (IMAGO)
פפ גווארדיולה הוביל את מנצ'סטר סיטי לזכייה בגביע הליגה עם 0:2 על ארסנל בוומבלי, והמשיך להעמיק את המורשת שלו כאחד המאמנים הגדולים בהיסטוריה. זו הייתה הזכייה החמישית שלו במפעל, שיא כל הזמנים, התואר ה-19 שלו במועדון וה-40 בקריירה. "זה תואר מאוד מיוחד", אמר המאמן לאחר המשחק, במיוחד לאור התקופה הלא יציבה שעברה קבוצתו.

סיטי קיבלה גיבור בלתי צפוי בדמות ניקו אוריילי, שהכריע את המשחק מול הקבוצה של מיקל ארטטה, שנהנתה גם מטעות קשה של קפה בשער הראשון. למרות ההפסד, ארסנל עדיין מובילה את הפרמייר ליג בפער 9 נקודות, כשנותרו 8 מחזורים לסיום, ונראה שהיא בדרך לאליפות ראשונה מאז עונת 2003/04.

רגעים של רגש והצהרות גדולות

גווארדיולה עצמו הודה כי לא האמין שקבוצתו תנצח: "גם אני לא הייתי שם אפילו סנט אחד על הניצחון הזה. לא הצלחנו לנצח את נוטינגהאם פורסט בבית או את ווסטהאם בחוץ, והפסדנו 5:1 לריאל מדריד. אבל השחקנים הראו שוב, במיוחד הצעירים, שכשהם צריכים להתעלות הם עושים את זה".

המאמן שיבח גם את המחצית השנייה ואת תרומתו של ג'יימס טראפורד: "לא האמנתי כמה טוב היינו אחרי ההפסקה. זה חשוב מאוד למועדון, לא רק לצעירים. טראפורד הציל אותנו בפתיחה, ובמפעלים כאלה צריך את כולם".

לצד החגיגות, סיפק גווארדיולה גם אמירה שעוררה הדים, כאשר ציין: “ארסנל, באיירן מינכן ואולי גם ברצלונה הן הקבוצות הטובות באירופה”, תוך שהוא משאיר מחוץ לרשימה את ריאל מדריד, שהדיחה את סיטי מליגת האלופות עם 1:5 בסיכום שני המשחקים.

אחרי שריקת הסיום נרשם גם רגע אישי מרגש, כאשר גווארדיולה ירד לדשא וחיבק את בתו מריה. השניים חגגו יחד עם השחקנים את הזכייה, ברגע שסיכם ערב טעון במיוחד עבור המאמן, גם מקצועית וגם אישית. מריה סיפרה בעבר כי הליווי של אביה לאורך הקריירה העניק לה זיכרונות מיוחדים וחיזק את הקשר המשפחתי.

למרות הזכייה, גווארדיולה לא הסתיר את תחושת השחיקה ואף רמז על עתידו: "אני צריך מנוחה מדהימה, אני מותש. אחר כך נראה צעד אחרי צעד". כשחוזהו עד 2027, אך הדיבורים על עזיבה אפשרית כבר בקיץ הקרוב מתחזקים, נראה שגם אחרי עוד תואר, העתיד של המאמן המצליח עדיין פתוח.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */