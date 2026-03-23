"אני שומר על חיוביות ומרגיש טוב בישראל"

במציאות הלא פשוטה של המלחמה, מכבי נתניה היא אחת הקבוצות שהצליחה להחזיר את כל הזרים שלה. אחד מהם, עזיז אוואטרה, שהתחבר למועדון למרות שהגיע רק בתחילת העונה, כלל לא עזב מתחילת המלחמה.

הקשר מחוף השנהב, שהגיע מהליגה הבלגית, דיבר בימים האחרונים בראיון לאתר הרשמי של המועדון על הסיטואציה במדינה, מדוע הוא מרגיש בטוח והתמיכה לה הוא זוכה מאנשי המועדון, האוהדים ומהעיר.

“אני יכול להגיד שאני מרגיש טוב, למרות שהמצב קצת קשה עם המתח והכול, אבל אני עדיין מרגיש טוב. יש לנו אנשים שנמצאים כאן בשבילנו, כמו הצוות המקצועי וצוות הניהול, והם מנסים להדריך אותנו במצב הזה עם הניסיון שלהם. אנחנו סומכים על מה שהם אומרים לנו, אנחנו רק צריכים להישמע להם”, התייחס הקשר למצב במדינה.

עזיז אוואטרה מנסה לעצור את מתיו קוג'ו (עמרי שטיין)

“למה נשארתי ולא עזבתי לרגע? כשאני רואה איך הדברים מתנהלים, נתניה היא אחד המקומות הבטוחים להיות בהם בישראל כרגע. יש לנו ממ”ד להיות בו, אז כן אנחנו פשוט פועלים לפי ההוראות ואני חושב שהכול טוב”, הוסיף.

דאגת המשפחה שלו: “שכנעתי את המשפחה שלי לגבי המצב כי הם התקשרו אליי, עשו הרבה רעש ושאלו איך הדברים הולכים פה. אמרתי להם שיש לנו צוות אחראי, מאמנים וכל מיני אנשים שמנסים לעזור לנו ולכל מי שלא רגיל לסיטואציה כזו. אמרתי להם שהם לא צריכים לדאוג”.

"עכשיו אנחנו פשוט מנסים לבנות עצמנו בחזרה ולהתאחד. זה הופך את זה ליותר בטוח כי כשאתה מאוחד וכולם ביחד, זה הופך את הדברים לקלים ובטוחים יותר. אז כולם מרגישים טוב יותר ועם ביטחון עצמי. האם התמודדתי עם מצב כזה בעבר? לא, זו הפעם הראשונה. אבל אני עדיין מרגיש בטוח כאן".

שחקני מכבי נתניה (חג'אג' רחאל)

האווירה בעיר: "אני יכול לומר שיש פה מנטליות טובה: לפעמים יש מצבים שבהם אתה לא צריך לראות אנשים ברחוב ולדבר על זה, אז האוהדים הם מעולים כי כשהם רואים אותך הם מדברים על כדורגל. מבחינתי זו הדרך המושלמת כי יש מצבים מסוימים שזה טוב שאתה שומר אותם לעצמך וכך אתה משאיר אותם מאחור. כדורגל נועד כדי לאחד אותנו".

האנשים בישראל: "הם באמת מכבדים אנשים, הם חיוביים והם שומרים על מרחב כשצריך. כשאתה צריך את המרחב שלך, הם נותנים אותו וכשהם צריכים משהו הם גם יודעים איך לגשת לאנשים. הם לא אגרסיביים כלפי אנשים, הם יודעים איך לתקשר ולגשת".

"מה אתה יכול לעשות? בכל יום בחיים שלך אתה רק צריך לנסות למצוא משהו טוב לעשות. אתה חייב לחייך לעולם כי יש אנשים שאין להם את היכולת הזאת. חופש הוא יקר מפז אז פשוט תהנו, תחייכו, תעשו טוב, תתאמנו טוב ותשחקו טוב. ואז הכול יהיה טוב יותר, פשוט שמרו על החיוביות".

עזיז אוואטרה מקדים את רוי קורין (ראובן שוורץ)

הקשר עם מנהל הקבוצה רונן עמר: "אם אצטרך להגיד עליו משהו, זה ייקח לי כל היום. מהיום הראשון שדרכתי כאן הוא היה שם בשבילנו , הוא זמין עבורנו הזרים גם אם זה בשלוש לפנות בוקר הוא יהיה שם. הוא בחור מדהים, הוא עוזר לנו בכל מה שאנחנו צריכים. אני מודה למאמנים, לצוות ולכולם, אבל רונן? אני אוהב אותך".

מסר לאוהדים: "אני חושב שאתם לא צריכים לדאוג לנו: אנחנו לא רגילים למצב הזה, אבל אנחנו בידיים טובות במועדון הזה, אנשים אחראיים כאן ומנסים לגרום לנו להרגיש בטוח. אנחנו במקום בטוח, אז לנו טוב ואם לנו טוב לכם טוב. אנחנו כאן כדי ליהנות מהרגע ואני חושב שבקרוב נתחיל גם לתת לכם את מה שמגיע לכם. אני מתגעגע לקהל ולשחק כדורגל".