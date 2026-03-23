יום שני, 23.03.2026 שעה 14:24
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

"אני שומר על חיוביות ומרגיש טוב בישראל"

הקשר מחוף השנהב של מכבי נתניה, עזיז אוואטרה, דיבר על החיים בישראל בצל המלחמה, על כך שהוא מרגיש ביטחון ועל התמיכה מהמועדון, האוהדים והעיר

עזיז אואטרה בעננים (שחר גרוס)
במציאות הלא פשוטה של המלחמה, מכבי נתניה היא אחת הקבוצות שהצליחה להחזיר את כל הזרים שלה. אחד מהם, עזיז אוואטרה, שהתחבר למועדון למרות שהגיע רק בתחילת העונה, כלל לא עזב מתחילת המלחמה.

הקשר מחוף השנהב, שהגיע מהליגה הבלגית, דיבר בימים האחרונים בראיון לאתר הרשמי של המועדון על הסיטואציה במדינה, מדוע הוא מרגיש בטוח והתמיכה לה הוא זוכה מאנשי המועדון, האוהדים ומהעיר.

“אני יכול להגיד שאני מרגיש טוב, למרות שהמצב קצת קשה עם המתח והכול, אבל אני עדיין מרגיש טוב. יש לנו אנשים שנמצאים כאן בשבילנו, כמו הצוות המקצועי וצוות הניהול, והם מנסים להדריך אותנו במצב הזה עם הניסיון שלהם. אנחנו סומכים על מה שהם אומרים לנו, אנחנו רק צריכים להישמע להם”, התייחס הקשר למצב במדינה.

“למה נשארתי ולא עזבתי לרגע? כשאני רואה איך הדברים מתנהלים, נתניה היא אחד המקומות הבטוחים להיות בהם בישראל כרגע. יש לנו ממ”ד להיות בו, אז כן אנחנו פשוט פועלים לפי ההוראות ואני חושב שהכול טוב”, הוסיף.

דאגת המשפחה שלו: “שכנעתי את המשפחה שלי לגבי המצב כי הם התקשרו אליי, עשו הרבה רעש ושאלו איך הדברים הולכים פה. אמרתי להם שיש לנו צוות אחראי, מאמנים וכל מיני אנשים שמנסים לעזור לנו ולכל מי שלא רגיל לסיטואציה כזו. אמרתי להם שהם לא צריכים לדאוג”.

"עכשיו אנחנו פשוט מנסים לבנות עצמנו בחזרה ולהתאחד. זה הופך את זה ליותר בטוח כי כשאתה מאוחד וכולם ביחד, זה הופך את הדברים לקלים ובטוחים יותר. אז כולם מרגישים טוב יותר ועם ביטחון עצמי. האם התמודדתי עם מצב כזה בעבר? לא, זו הפעם הראשונה. אבל אני עדיין מרגיש בטוח כאן".

האווירה בעיר: "אני יכול לומר שיש פה מנטליות טובה: לפעמים יש מצבים שבהם אתה לא צריך לראות אנשים ברחוב ולדבר על זה, אז האוהדים הם מעולים כי כשהם רואים אותך הם מדברים על כדורגל. מבחינתי זו הדרך המושלמת כי יש מצבים מסוימים שזה טוב שאתה שומר אותם לעצמך וכך אתה משאיר אותם מאחור. כדורגל נועד כדי לאחד אותנו".

האנשים בישראל: "הם באמת מכבדים אנשים, הם חיוביים והם שומרים על מרחב כשצריך. כשאתה צריך את המרחב שלך, הם נותנים אותו וכשהם צריכים משהו הם גם יודעים איך לגשת לאנשים. הם לא אגרסיביים כלפי אנשים, הם יודעים איך לתקשר ולגשת".

"מה אתה יכול לעשות? בכל יום בחיים שלך אתה רק צריך לנסות למצוא משהו טוב לעשות. אתה חייב לחייך לעולם כי יש אנשים שאין להם את היכולת הזאת. חופש הוא יקר מפז אז פשוט תהנו, תחייכו, תעשו טוב, תתאמנו טוב ותשחקו טוב. ואז הכול יהיה טוב יותר, פשוט שמרו על החיוביות".

הקשר עם מנהל הקבוצה רונן עמר: "אם אצטרך להגיד עליו משהו, זה ייקח לי כל היום. מהיום הראשון שדרכתי כאן הוא היה שם בשבילנו , הוא זמין עבורנו הזרים גם אם זה בשלוש לפנות בוקר הוא יהיה שם. הוא בחור מדהים, הוא עוזר לנו בכל מה שאנחנו צריכים. אני מודה למאמנים, לצוות ולכולם, אבל רונן? אני אוהב אותך".

מסר לאוהדים: "אני חושב שאתם לא צריכים לדאוג לנו: אנחנו לא רגילים למצב הזה, אבל אנחנו בידיים טובות במועדון הזה, אנשים אחראיים כאן ומנסים לגרום לנו להרגיש בטוח. אנחנו במקום בטוח, אז לנו טוב ואם לנו טוב לכם טוב. אנחנו כאן כדי ליהנות מהרגע ואני חושב שבקרוב נתחיל גם לתת לכם את מה שמגיע לכם. אני מתגעגע לקהל ולשחק כדורגל".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */