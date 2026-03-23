הנבחרת, המכללות והבועה: יו"ר האיגוד מדבר

בעוד בכדורגל כבר הכריזו רשמית על מועד חזרת הענף כאן בישראל, בכדורסל טרם עשו זאת לפחות בליגת העל כאשר הליגה הלאומית תשוב בשישי הקרוב, זאת גם בצל התנגדות השחקנים הישראלים למתכונת של “בועה” מחוץ למדינה בשביל להשלים את העונה. יו”ר איגוד הכדורסל, עמוס פרישמן, עלה לדבר על הנושא, על הנבחרת ועל הנעשה בארגון שבהובלתו בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

עמוס, קודם כל הליגה הלאומית עומדת להתחדש אצלכם, כשאני שומע שיש קבוצות שלא רוצות וכאלו שכן. לכל אחת יש את האינטרסים והפוליטיקה שלה, תכניס אותנו לעניינים.

”אם פיקוד העורף לא ישנה את ההנחיות שלו, אז ביום שישי אנחנו חוזרים לפעילות. זה טבעי שיש מספר קבוצות שאני לא יודע אם לקרוא לזה ‘מפעילות לחצים’, כי עברתי מספיק דברים בכדורסל כדי שיצליחו להלחיץ אותי, אף אחד לא מלחיץ אותי. אבל זה טבעי שכל מיני קבוצות ינסו מהלכים טקטיים כדי לשפר את המתווה.

אם הייתם רואים מי ארבע או חמש הקבוצות שחתמו, אז לצערי הרוב זה פשוט אינטרסים. גם ארז כלפון בכדורגל אמר אתמול שכולם בעלי אינטרס. אותי מעניינת טובת הכדורסל. יכול להיות שיהיה מתווה שונה, כזה או אחר, אבל לזה אני לא נכנס, כל עוד תהיה הסכמה מלאה ורחבה, אני לא נכנס נגד אף אחד, אבל המשחקים יתחילו ביום שישי לפי המתווה שהוחלט בהנהלה”.

עמוס פרישמן (רדאד ג'בארה)

אתה אוטוטו סוגר שנתיים בתפקיד, קיבלת את הקופה עם גירעון ענק ואני מבין שהיום האיגוד מאוזן.

”לשמחתי עמדנו בתוכנית ההבראה שההנהלה ואני התווינו. אנחנו היום כמעט מאוזנים, זה כבר לא נקרא גירעון. הבעיה היא ששוב התחילה מלחמה עם איראן ושוב הסרט הזה מתחיל מחדש, כי זה בעייתי ולתחושתי יהיה לנו עוד פעם קיצוץ ממשרד הספורט. אני בקשר רצוף עם המשרד והמנכ”ל של משרד התרבות והספורט, וזו גם הזדמנות להגיד להם תודה על כל העבודה שהם עושים.

אתן לך דוגמה, בשבוע האחרון של הנבחרת בקפריסין, הייתה סך הכל חריגה של 43 אלף אירו בשבוע ולא כי בזבזנו, אלו פשוט היו העלויות. גם נבחרת הנשים שהייתה עשרה ימים בחלון הזה ושוב אנחנו מתחילים ליצור בור. אני לא מתרגש, נתמודד עם זה, אבל זה לא שלאיגוד הכדורסל יש עודפים כספיים. האיגוד מאוזן, עם קצת גירעון, אבל זה עדיין רחוק ממה שאני חושב שהאיגוד צריך שיהיה לו. האיגוד צריך עוד הכנסות של 2-3 מיליון שקל בשנה לפחות כדי שכל הדברים השוטפים יעבדו בצורה טובה, וכדי להמשיך לקדם את האגף המקצועי, את נבחרות ישראל ואת מחלקות הנוער”.

ביטלת את נבחרת ה-3 על 3, היו כאלו שהופתעו מההחלטה כדי לחסוך כסף.

”זו החלטה מאוד קשה, אבל ה-3 על 3 זה משהו מאוד מורכב. אם אנחנו רוצים להגיע למשהו במשחקי הכדור זה יכול לקרות לדעתי רק ב-3 על 3. לא סתם מיניתי בזמנו את אורי להב כדי שיעמוד בראש. כדי שאנחנו נצליח אתה צריך לקחת לפחות 4-6 שחקנים שזה יהיה העיסוק שלהם ב-100 אחוז. שחקנים שיעבדו בזה במשרה מלאה עם שכר הוגן, ובשביל זה אתה צריך בין מיליון וחצי לשני מיליון שקל וזה רק אצל הבנים, צריך לעשות את זה גם עם הבנות.

לצערי, אנחנו לא מסוגלים, אין לנו את המשאבים האלה להביא מכספי האיגוד. אנחנו צריכים להביא גם מאיגוד הכדורסל, המדינה תומכת אבל זה לא מספיק. זו החלטה קשה, אבל אני נמצא בראש המערכת ואני צריך לקבל החלטות, גם החלטות מהסוג הזה אני צריך לקחת ואני מקווה שנחזיר את זה בעתיד”.

נבחרת ישראל 3X3 (איגוד הכדורסל)

“מקווה שנוכל להחזיר את המשחקים. וולף וקרינגטון? יכול להיות שהמאמן יצטרך לקבל החלטה”

הנבחרת עשתה מה שציפו ממנה בחלון האחרון כשניצחה את קפריסין. כמה רחוק היא יכולה להגיע באליפות העולם?

”החלון נגד קפריסין היה חשוב, אבל בוא נשים את הדברים על השולחן, היינו אמורים לעבור אותה. פישלנו בחלון הראשון ואנחנו משלמים על זה מחיר. נצטרך לנצח כמעט את כל המשחקים אם לא את כולם. אני לא רואה איך מחזירים את החלון בקיץ לישראל. במאי אני נמצא בקונגרס של פיב”א, אני מקווה ששם נוכל לתלות איזושהי תקווה שהמשחקים יחזרו לפה. זה מאוד תלוי באיזה שחקנים יהיו פה. אם נצליח להביא את דני אבדיה, דני וולף ובן שרף, יכול להיות שזו הנבחרת הכי חזקה שיכולה להיות פה אי פעם. אנחנו עובדים על זה, משקיעים המון זמן ואנרגיה, אבל זה מוקדם להגיד מי יעמדו לרשותנו בקיץ”.

אם וולף מגיע זה אומר שקרינגטון לא יכול להיות בנבחרת.

”יכול להיות שהמאמן יצטרך לקבל החלטה, אבל לפחות שתהיה הסכמה שהוא (וולף) יהיה מוכן לבוא לפה”.

מה עולה בשיחות עם וולף?

”הוא מחויב ורוצה. יש גם את סוגיית הצבא שצריך לפתור אותה. בסופו של דבר הוא יקבל מעמד של ספורטאי עילוי, הוא יעשה סוג של שירות לאומי אם בכלל”.

יש כאלו שזכו בספורטאי עילוי והטיסו אותם.

”אנחנו עובדים על זה, הוא אמריקאי, משרד הספורט עוזר לנו, אני מקווה שיהיו לנו תשובות”.

בן שרף ודני וולף (רויטרס)

“המטרה העיקרית שלפנינו היא הגעה לאליפות העולם”

יורובאסקט 2029 היא האליפות שבה אנחנו צריכים להגיע הכי רחוק שאפשר?

”לא ויתרתי על אליפות העולם. אני לא חושב כרגע כל כך רחוק. אף אחד לא הרים ידיים ואמר שאין לנו סיכוי להגיע לאליפות העולם, וזו כרגע המטרה העיקרית שעומדת לפנינו”.

אם באמת מצליחים להביא את שחקני ה-NBA זו נבחרת חלומות.

”הכאב הכי גדול שלי כרגע זה שאנחנו לא יכולים לשחק בארץ, אבל זה המצב שאנחנו נמצאים בו. אני חושב שהקהל לא ראה את הנבחרות בארץ כבר שנתיים, אפילו שלוש”.

נבחרת ישראל בכדורסל (FIBA)

נבחרת הנשים עם שירה העליון עשתה חלון נהדר עכשיו. אין ספק שהמינוי של שירה פגע טוב.

”אני חושב ששירה היא פגיעה מצוינת, היא עושה עם הצוות שלה עבודה מצוינת, הן עשו קמפיין מושלם וצריך להמשיך הלאה. אנחנו צריכים לפתח את כל עניין כדורסל הנשים, צריך להשקיע פה הרבה מאוד, הרבה ידע, וצריך להמשיך לקדם אותו כדי שנערות יבואו לשחק כדורסל”.

מינית את אריאל בית הלחמי לאחראי על הנבחרות. היה רושם שאחרי פיני גרשון הכדורסל באיגוד מת. אנחנו רואים שהוא חי, נושם ובועט גם אחרי עידן פיני גרשון.

”כבודו במקומו מונח, הוא אחד המאמנים הגדולים ביותר במדינת ישראל ועשה עבודה מדהימה באיגוד ואין על זה עוררין. אחרי שפיני סיים, אריאל נכנס לנעליים גדולות ועושה עבודה נהדרת. אני יכול להגיד לך שהאגף המקצועי פורח ואנחנו מכינים עכשיו תוכנית מקצועית למחלקות הנוער, יש קורס מנהלים מקצועיים ברמה הכי גבוהה שמוביל אותו אריק שיבק ביחד עם בוסמת מקובר, פתחנו מרכז מצוינות לקידום כדורסל בנות, אנחנו עכשיו עובדים על קידום כדורסל בנות במגזר הדרוזי. אין חלילה כוונה להשוות מול עבודתו של פיני, אבל הכדורסל חי ובועט”.

פיני גרשון (עמרי שטיין)

“הנהירה לארה”ב פוגעת בנו, אך אני יכול להבין את השחקנים”

אנחנו רואים עכשיו את מרץ המשוגע של המכללות בארה”ב. איך אתה מסתכל על הנהירה לשם?

”אין ספק שזה פוגע בנו, אבל אני יכול להבין את השחקנים שנסעו. הפיתוי הכספי מטורף. מצד שני, צריך לעשות גם מחשבה נכונה שכל אחד שלא משנה לאן הוא הולך, הכסף לא יהיה הדבר העיקרי. בסופו של דבר אם תקבל כסף, חדוות המשחק שלך אם לא תשחק תלך ותיעלם, אבל אנחנו בקשר עם חלק מהשחקנים ואני מאמין שאם נצטרך לזמן אותם לנבחרת הם גם יבואו. אם הם מתקדמים ויהפכו לשחקנים יותר טובים, אז בסופו של דבר גם אנחנו נרוויח מזה”.

הם הולכים למכללות בחינם, אתם מתכננים לעשות מהלך מגביל לשחקנים שאם שחקן יוצא זה ימנע ממנו כל מיני דברים?

”אנחנו בודקים את הנושא, יש פה הרבה מאוד היבטים משפטיים בנושא הזה. אני לא בטוח שאם שחקן נסע ורוצה לחזור, אז למנוע ממנו את זה זה הדבר האחרון. מה זה ייתן לי? אנחנו רוצים שבסופו של דברים שחקנים ישראלים ישחקו פה. גם הקבוצות צריכות לשאול את עצמן למה שחקנים עוזבים”.

אבל מנגד אם שחקן כדורגל ישראלי יוצא ל-MLS, משלמים עליו. זה יוצר מצב שבכדורסל לא שווה להשקיע בשחקן הישראלי.

”יש הבדל עצום בין הכדורגל לכדורסל. נושא הבעלות על שחקן בכדורגל לא קיים בכדורסל. כשאתה בא לבחון ולבדוק דברים, אני אוהב להסתכל על שני צידי המטבע. לכל אחד יש את ההשלכות והסיבה לאיך זה קורה. אני אומר לך שאם היו מציעים לשחקן רבע ממה שמציעים לו במכללות, אבל היו מציעים לו גם לשחק, אז לא בטוח שכל אחד היה נוסע. אנחנו נדון בהחלטה ונפרסם אותה. כמו שעשינו בנושא של בטיחות המתקנים”.

איתן בורג (IMAGO)

“לקחתי קשה את האירוע של שניידרמן”

לאחר האירוע של איתי שניידרמן יצאתם במתווה. האם היום ההורים יכולים להיות שקטים שיש שם את כל מה שצריך כדי שלא נראה את המקרה הזה שוב?

”המקרה הזה היה מאוד מזעזע ולקחתי אותו באופן קשה גם בגלל היכרותי עם חן. לשמחתי הרבה איתי מרגיש בסדר ובהחלמה מהירה וזה הדבר הכי חשוב. אני חושב שמהשנה הבאה יהיה לכל אולמות הכדורסל אישור מממונה בטיחות. לא יהיה אולם כדורסל אחד שישחקו בו ולא עבר אישור של ממונה בטיחות.

אני הרבה פעמים קורא ושומע ‘איזה שטויות, האיגוד לא עשה שום דבר’, יש הרבה לקונה בנושא הזה. התמ”ת נותן אישורים למבנים רק מ-500 ומעלה מקומות. יש אולמות יותר קטנים שהתמ”ת לא מעורב בהם, יש כאלו שנבנו לפני 30 שנה שצריך לבדוק אותם. אני חושב שעצם זה שאנחנו מחייבים את כל האגודות שצריך להעביר אישור של ממונה בטיחות, תשנה את בטיחות המתקנים”.

איתי שניידרמן ואביו (שחר גרוס)

מה עם קרן הידידות של האיגוד שיזמת?

”זה אחד הדברים הנפלאים שהאיגוד הקים. יש בה אנשים לעילא ולעילא והתפקיד שלה הוא לפתח המון דברים של איגוד הכדורסל בפריפריה, דברים חברתיים. אני גאה שגם ארגון נכי צה”ל וגם CGI תורמים כספים וכבר פתחנו ארבע קבוצות כדורסל לפוסט טראומתיים, אותם מוביל רביב לימונד. אני אומר בצער רב שיהיו עוד קבוצות כאלו שנפתח לאור מה שקורה במדינה, אבל זה אחד הדברים המרגשים שקורים”.

מה קורה עם ההסכם שלכם עם המנהלת?

”חתימת ההסכם כרגע נעצרה, אבל רק מסיבות טכניות לאור המצב. המנהלת והאיגוד צריכים לבנות יחד תוכנית חדשה לכל מה שקורה בכדורסל בישראל. יש המון דברים לשפר, המון דברים לתקן. גם עכשיו המנהלת צריכה מאיגוד הכדורסל הרבה מאוד עזרה בנושא הבועה ואני כיושב ראש האיגוד מעניק להם כל מה שצריך כדי שהבועה תתקיים כמו שצריך. גם הליגה הלאומית צריכה לעבור שינוי מהותי גדול, כי אני לא בטוח שאנחנו יודעים מה אנחנו רוצים ממנה. הליגה הלאומית בעיניי צריכה להיות הליגה לפיתוח השחקן הישראלי. אני אקים צוות ביחד עם יו”ר המנהלת, מנכ”ל האיגוד ועוד מספר אנשי מקצוע ונחשוב מה נכון ללאומית. זו צריכה להיות ליגה שצריכה לקדם את השחקן הישראלי”.

אשקלון נגד רמת השרון (יעל אמסילי)

“חייבים לעשות הכל כדי שהליגה תגיע לסיום”

אתה בעד הבועה?

”אני חושב שהליגה חייבת להסתיים בכל דרך שרק אפשר לעשות אותה. לאף אחד המצב הזה לא נוח. אנחנו כולנו במתח, לא רגועים, אבל אי אפשר לשבת בבית ולא לעשות שום דבר. אם פיקוד העורף המוסמך לאשר לנו מתקנים ואולמות ולשחק, אז אנחנו חייבים לעשות הכל כדי שהליגה תפתח ותגיע לסיום, כי הנזקים שיהיו הם איומים. מה פיב”א תחשוב אם הליגות לא יסתיימו? זה לא שיש לנו ג'וק בראש שאנחנו רוצים לסיים את המשחקים כדי לסמן וי, זה משהו שאנחנו צריכים לעשות אותו”.

איך סיימתם את גביע המדינה? קבוצות קיבלו כסף?

”עוד לא סיימנו עם הנתונים, אני יכול להגיד שההכנסות שלנו פחתו בצורה משמעותית בגלל הגרלות המשחקים שהיו, אבל נתמודד עם הכל ונטפל בזה. כשאקבל את הדוחות הכספיים תוכל לשאול אותי. אני יכול להגיד לך שהיום עשינו סיכום לגביע, ובנושא הכספי אני מאמין שנסיים עוד שבועיים”.