"נשאיר צעיף זיכרון לכל המשפחה עם תמונת הנופל"

קהל בית”ר ירושלים מוציא לדרך יוזמה מרגשת בשם “אמץ נופל”, מהלך אותו השיק איגוד “המנורה” ושבו יאומצו קבריהם של 120 מנופלי טבח 7.10 ומלחמת חרבות ברזל, אשר היו מאוהדי הקבוצה. ביום הזיכרון יגיעו חברי האיגוד לבתי העלמין בארץ, ידליקו נרות זיכרון על קברי הנופלים ויניחו על כל קבר צעיף אישי הנושא את שמו ודמותו של הנופל. יעקב סלע, שאחראי על הפרויקט החשוב, עלה לדבר עליו בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

תספר על היוזמה, איך כל המיזם נולד ואיך אתם הולכים לבצע אותו בזמן המלחמה.

”בשנים האחרונות אנחנו נמצאים באיזשהו אירוע מתמשך שבו כל ישראלי, כל אדם במדינת ישראל נחשף לכאב של הנופלים. אנחנו החלטנו לעשות מיזם הנצחה לזכר הנופלים של השבעה באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל, אוהדי בית”ר כמובן, שבמסגרתו נעלה ביום הזיכרון להדליק נרות בכל הקברים ונשאיר צעיפי זיכרון עבור המשפחה עם התמונה של הנופל ועם השם שלו”.

כמה אוהדים כאלה נפלו?

”אנחנו יודעים על כ-120 אוהדים שגם במיזמים קודמים הנצחנו אותם. כמובן שבמלחמה כמו במלחמה, לעתים נוספים עוד. אם יש מישהו שאנחנו לא יודעים עליו ולא היה במיזמים קודמים אנחנו נשמח שיפנו אלינו”.

יוזמת "אמץ נופל" ("המנורה")

ישר כוח. נקווה שלא נצטרך לדבר שוב במעמדים כאלה. הקבוצה משתפת אתכם פעולה?

”במיזם הספציפי הזה לא, במיזמים קודמים שיתפו פעולה. הטסנו גם את משפחת ברסלבסקי לריגה. גם במיזם עם חולצות הנופלים שיתפו איתנו פעולה. במיזם הזה לא פנינו, אבל ככל שיש שיתוף פעולה אנחנו כמובן שמחים”.

אתם בקשר עם משפחות הנופלים?

”עם המון משפחות אנחנו בקשר, עם חלקן לא. יש לנו את השמות, אנחנו יודעים איפה נמצאים הקברים כדי שנוכל לעלות ביום הזיכרון. אנחנו חבורה גדולה של אוהדי בית”ר”.

חילקתם את זה לפי אזורים ברחבי הארץ?

”כן. בינתיים כ-30 איש התנדבו לעלות עוד לפני שפרסמנו את המיזם ואני מאמין שהמספרים יעלו. המיזם כמובן עולה כסף, אנחנו פתחנו מבצע התרמה אפשר למצוא אותו ברשתות. עלות צעיף אחד עולה 105 שקלים, שני צעיפים 160. אם תרצו אפשר להקדיש את התרומה עבור נופל ספציפי ואנחנו קוראים לכם להיות חלק מהמיזם”.