פליקס חלפון חשף: בתהליך סגירת הספר על חיי

החזרה לפעילות של הכדורגל הישראלי אושרה לראשונה מאז המלחמה, וההכנות בעיצומן. נכון להיום (שני) רק שבעה אצטדיונים אושרו לאירוח משחקים, כשאחד מהם הוא האצטדיון בבת ים. ראש המערכת של אצטדיון בת ים ושחקן העבר, פליקס חלפון, הגיע לדבר על הנושא בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

אתם בעצם אחד משבעה אצטדיונים שניתן לשחק בהם.

”תודה לאל. עד היום שיחקו אצלנו משחקי אימון. אנחנו עומדים בתקן, לפי הנחיות פיקוד העורף כמובן”.

במידה ויש אזעקה אצלך עכשיו, מה קורה?

”יש לנו התרעה של עשר דקות להגיע לממ”ד, אז אנחנו בהתרעה עצמה יכולים להגיע. אנחנו בדיוק 10 שניות מהמגרש מגיעים למקלטים וזה גם, שלא נדע, בלי התרעה. יש שני מקלטים מאוד גדולים לעת הצורך, מכניסים שם מעל 200 ילדים”.

אתה גם עושה את זה איתם, היציאה שלך מהמקום עוד מהירה?

”20 דקות לוקח לי עשר מטר. עזוב שאני נראה פצצה. אני צריך לחזור לכושר עכשיו עם הילדים, אני מיומן כבר בקטע תודה לאל, לצערי הרב אנחנו מורגלים לעניין”.

האצטדיון בבת ים (פרטי)

לפי האצטדיון אתם מתוכננים לארח רק משחקי לאומית או גם ליגת העל?

”זה עניין של המנהלת, אנחנו עומדים בהכל כל עוד זה ללא קהל. ברוך השם בת ים על המפה, עשינו שם מהפכה גדולה. עדיין יש מה לשפר”.

מה עם קבוצה של בת ים בליגת העל?

”לא יודע אם בליגת העל, אבל השנה לקחתי בחור בשם ירון, שהעלה קבוצות בליגה ג’. היום אני אמור לסגור איתו את הפרטים, אני רוצה לראות קבוצה של בת ים. זו תהיה עירוני בת ים, אין הפועל, מכבי, אנחנו ניטרליים. נעשה הכל שבת ים תחזור למפת הכדורגל. מתקן יש שעונה על הציפיות, עכשיו הקבוצות. אני אגיד גם סקופ: אני בתהליך של סגירת הספר שלי על כל מה שקורה בחיים שלי, עם הסופר אלי כליפא”.

מה הספר יחשוף?

”דברים שלא ידעתם ולא שמעתם. אני מדבר הכל ומדבר אמת, אבל היה חשוב לי כי אני נמצא במקום הכי טוב בחיים שלי. בקטנה אספר שרציתי לעשות הסעות בעיריית בת ים ולהוביל שלושה ילדים אז אמרו לי שאני לא מודל לחיקוי בגלל הסמים והדברים האלה. עשיתי דרך די ארוכה ואני נמצא במקום היום שאני מוביל 1000 ילדים ולא שניים. עשיתי דרך כל כך ארוכה להוכיח מי אני ומה אני, ובגדול אתם יכולים לקרוא את הספר. כל המדינה חושבת שפליקס נתפס עם סמים, היום הדקויות אומרות שפליקס לא היה קשור לסם, הוא השתייך לבן אדם שנתפס עם סמים”.

פליקס חלפון, "עשיתי דרך ארוכה להוכיח מי אני" (שחר גרוס)

מתי הספר יוצא?

”עשיתי הרצאות לפני כמה שנים. עברו אולי 20 שנה מאז המקרה. עומר גולן וברק יצחקי באו לבקר אצלי באצטדיון ואמרו שהם רוצים ראשונים שאבוא אליהם, כי זה ספר שייתן ערכים לאותם אנשים שנמצאים במחלקות הנוער היום וידע להיזהר איפה שאני נכשלתי. יש סיפורים שאף אחד לא ידע. על אלי אוחנה, אבי רצון, שלמה שרף, גם השבדית. הדקויות וכל הדברים יהיו בספר”.

אתה עוד בקשר עם השבדית?

”היא בת 70 איזה קשר. אני נמצא עם הבחורה הכי טובה עלי אדמות, היא הדבר הכי טוב שקרה לי. כל אחד מספר על הקריירה האישית שלו, על הכדורגל, כמה אפשר לדוש על זה? בגלל שיש את כל הסיפור מסביב וגם מה שקרה לי בדרך, וגם איפה אני נמצא היום, אני חושב שזה יעניין את הציבור, אבל בסוף היה חשוב לי לספר את הסיפור ולהראות איפה אני נמצא היום, כולל בהפועל תל אביב, אנשים שנתתי להם במה והיום הם מתקשרים לבקש ממני דברים. אני פותח את הדלת, אבל את זה אני אשאיר לקוראים”.