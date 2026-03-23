"נצטרך לדעת לנהל את הסגל בצורה טובה"

הליגה הלאומית בכדורגל חוזרת מחר (שלישי) במה שמסמל את חזרת הכדורגל הישראלי לאחר הפגרה הכפויה, וזהו סימן דרך משמעותי בדרך לחזרת ליגת העל ב4.4. בנתיים, מאמן מכבי הרצליה, אלעד בראון, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE היום (שני).

איך אתם מרגישים לקראת חידוש המשחקים? מה מצב הקבוצה?

”השחקנים קיבלו את הבשורה של חזרת הליגה בשמחה רבה מאוד, המוטיבציה חזרה. היינו בסוג של אי ודאות, היה קשה לשמור את השחקנים ברף מסוים ואנחנו מחכים כבר למשחק הראשון. ההכנה לא הייתה פשוטה, אי הוודאות הרגה אותנו, ובסופו של דבר אני שמח שהתקבלה ההחלטה שאנחנו חוזרים לשחק כדורגל”.

איזו מכבי הרצליה נראה?

”אני מקווה שנראה את מכבי הרצליה של הסוף. נכון שלא ניצחנו אבל היינו טובים יותר”.

קבוצות ליגת העל מורגלות למשחקים כל כמה ימים, אצלכם זה פחות קורה.

”יש לנו סגל שחקנים רחב ואיכותי, ונצטרך לדעת לנהל אותו ולהשתמש בו בצורה טובה. בינתיים זה לא משהו נוראי לפי מה שאנחנו רואים כרגע”.

כפר קאסם נאבקת על חייה בתחתית, איזה משחק אתה צופה שיהיה מחר?

”כפר קאסם החליפה מאמן, אז אתה לא יודע מה אתה מקבל. תמיד יש אנרגיה נוספת של שחקנים תחת מאמן חדש. יחכה משחק לא פשוט בכלל כמו כל משחק בליגה הלאומית. לא לשכוח שיש לנו משחק חסר”.