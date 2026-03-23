יום שני, 23.03.2026 שעה 20:18
ליגה לאומית 25-26
5126-5625מכבי פ"ת1
4027-3625הפועל ראשל"צ2
4028-3624מכבי הרצליה3
3728-3625הפועל ר"ג4
3429-3324מ.ס קריית ים5
3437-3724הפועל כפר שלם6
3433-2925בני יהודה7
3332-2625הפועל רעננה8
3231-2824הפועל כפ"ס9
3142-2825הפועל עפולה10
3030-3124מ.ס כפר קאסם11
2745-4125מכבי יפו12
2737-3225הפועל נוף הגליל13
2737-2725עירוני מודיעין14
2634-2525הפועל עכו15
2331-2624הפועל חדרה16

"נצטרך לדעת לנהל את הסגל בצורה טובה"

לקראת חזרת הליגה הלאומית, מאמן מכבי הרצליה אלעד בראון שיתף בתחושות ב"שיחת היום": "השקחנים קיבלו את הבשורה בשמחה רבה, ההכנה לא הייתה פשוטה"

אלעד בראון (שחר גרוס)
אלעד בראון (שחר גרוס)

הליגה הלאומית בכדורגל חוזרת מחר (שלישי) במה שמסמל את חזרת הכדורגל הישראלי לאחר הפגרה הכפויה, וזהו סימן דרך משמעותי בדרך לחזרת ליגת העל ב4.4. בנתיים, מאמן מכבי הרצליה, אלעד בראון, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE היום (שני).

איך אתם מרגישים לקראת חידוש המשחקים? מה מצב הקבוצה?
”השחקנים קיבלו את הבשורה של חזרת הליגה בשמחה רבה מאוד, המוטיבציה חזרה. היינו בסוג של אי ודאות, היה קשה לשמור את השחקנים ברף מסוים ואנחנו מחכים כבר למשחק הראשון. ההכנה לא הייתה פשוטה, אי הוודאות הרגה אותנו, ובסופו של דבר אני שמח שהתקבלה ההחלטה שאנחנו חוזרים לשחק כדורגל”.

איזו מכבי הרצליה נראה?
”אני מקווה שנראה את מכבי הרצליה של הסוף. נכון שלא ניצחנו אבל היינו טובים יותר”.

קבוצות ליגת העל מורגלות למשחקים כל כמה ימים, אצלכם זה פחות קורה.
”יש לנו סגל שחקנים רחב ואיכותי, ונצטרך לדעת לנהל אותו ולהשתמש בו בצורה טובה. בינתיים זה לא משהו נוראי לפי מה שאנחנו רואים כרגע”.

כפר קאסם נאבקת על חייה בתחתית, איזה משחק אתה צופה שיהיה מחר?
”כפר קאסם החליפה מאמן, אז אתה לא יודע מה אתה מקבל. תמיד יש אנרגיה נוספת של שחקנים תחת מאמן חדש. יחכה משחק לא פשוט בכלל כמו כל משחק בליגה הלאומית. לא לשכוח שיש לנו משחק חסר”.

