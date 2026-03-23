"ידענו שהמשחקים יחזרו, נבוא מוכנים לליגה"

אוהדי הכדורגל הישראלי מחכים בקוצר רוח לחזרת הדבר שהם כל כך אוהבים ומחר זה קורה. אמנם מדובר בליגה הלאומית, אך זהו צעד משמעותי בדרך לחזרת ליגת העל ב4.4. בנתיים, מאמן הפועל כפר שלם, ירון הוכנבוים, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE היום (שני).

מה שלומך בימים האלה?

”ברמה המקצועית חזרנו להתאמן לפני שבוע, מהרגע שפקע”ר אישר לנו. ידענו שהמשחקים יחזרו ב-99 אחוזים. אמרתי לשחקנים שאם נתאמן טוב ונהיה בפוקוס, אז נבוא מוכנים למשחקי הליגה. ברמה אישית כמו כולם מטרידים אותי בלילה. אנחנו משתדלים לשמור על עצמנו”.

משחק מחר מול כפר סבא, אתם קרובים בטבלה. מה מצב הקבוצה שלך מבחינת הישראלים והזרים?

”קרב ישיר על הפלייאוף העליון. אנחנו כמו שאמרתי, דאגנו שהשחקנים יהיו בפוקוס. הזרים לשמחתנו לא עזבו את הארץ. טיפלנו בהם בצורה מיוחדת, אני מאמין שרוב הקבוצות עשו את זה. הסברנו להם שכל עוד ישמרו על החוקים, שזה להיכנס למקלט או לממ”ד אז אין שום בעיה. דיברתי איתם אישית והסברנו להם שאנחנו חיים את זה ככה, שומרים על החוקים והכל בסדר”.

ירון הוכנבוים (חגי מיכאלי)

אתם במשחק אחד פחות כרגע, ובעצם כל הקלפים פה נטרפים. האם יש מחשבות לעשות יותר מפלייאוף עליון?

”לי תמיד יש את המחשבות האלה ואני מנסה להחדיר אותם לכל המערכת. קרה לנו מקרה, שהאמת יכול לקרות פעם בעשרים שנה. בצוות המקצועי והבעלים היו לנו שבעה מועמדים לתפקיד הבלם במקום אחד הבלמים הבכירים שעזבו. בסוף אף אחד מהם לא יכול היה להגיע. אנחנו פחות בלם ממה שתתכננו, אנחנו נשענים על ילידי 2006, שחקנים מאוד מוכשרים, אבל אלה שחקנים שהיו יכולים לשחק בנוער, אז אני לא יודע כמה אנחנו יכולים להיות חזקים מול קבוצות אחרות שהתחזקו בינואר”.

לפי ההסכם עם מכבי תל אביב כמה דקות אתה חייב לתת להם? אתה מתווך להם את הפרטים?

”כן יש לי שיתוף פעולה עם ישראל קקון, אין לנו אבל הסכם דקות”.

אתה תסיים את העונה בכפר שלם או תסיים בעוד קבוצה בדרך?

”אני חתום עד סוף העונה ואני מתכנן להישאר. ברמת השרון היה משבר כלכלי גדול. הם גם קיבלו פיצוי כספי מעכו בזמנו”.

עכו עד היום אומרת שבנית לה קבוצה לא טובה.

”קבוצה מעולה, נפצע הבלם הזר. נפצע עוד בלם, ריף אמסלם. שחקנים מעולים, אני מבטיח לבחור כמעט את אותם שחקנים בקבוצה הבאה שאאמן”.

מי הקבוצה שעולה ביחד עם מכבי פתח תקווה לדעתך?

”קשה לנחש. אני אתן אבל טיפ. קבוצה שתייצר את האנרגיה הטובה, גם אחרי ניצחונות וגם אחרי הפסדים, לשמור על יציבות ברמה המנטלית. מי שתעשה את זה תצליח”.