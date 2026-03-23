בית"ר עדכנה: עדי יונה ייעדר בין 6-8 שבועות

אחרי החשש שעדי יונה סיים את העונה, בית”ר ירושלים עדכנה רשמית לגבי פציעתו לאחר שהקשר עבר הבוקר (שני) בדיקה נוספת אצל מומחה כף רגל, בה אושר כי הוא סובל משבר מאמץ בבסיס של מסרק חמש בכף הרגל.

“הקשר נמצא במעקב צמוד של רופא המועדון, ד"ר תומר כהן, וביחד עם הצוות הרפואי נבנית לו תוכנית שיקום. כרגע הוחלט על טיפול ללא ניתוח, כאשר זמן הריפוי המשוער עומד על 6-8 שבועות”.

למרות הפציעה, בבית"ר כבר עם הפנים קדימה ומכינים את עצמם להמשך העונה גם ללא יונה. בצוות המקצועי מאמינים כי עומק הסגל יאפשר להתמודד עם החיסרון. שחקנים כמו זיו בן שימול ודור מיכה יכולים להיכנס לנעליים של יונה ולתת מענה בקישור בלי בעיה.