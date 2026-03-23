יום שני, 23.03.2026 שעה 21:17
כדורגל ישראלי

אליאל פרץ: רוצים לזכות באליפות בשביל דן ביטון

קשר הפועל ב"ש דיבר בכינוס הנבחרת לקראת המשחק מול גאורגיה: "חידוש המשחקים? צריך קצת משהו לשפיות, אנחנו רוצים לחזור לשחק, יש לנו תואר לקחת"

אליאל פרץ (חגי מיכאלי)
נבחרת ישראל התכנסה לקראת חלון הנבחרות של חודש מרץ כשהיא תפגוש את גאורגיה למשחק ידידות בטביליסי. היום (שני) קשר הנבחרת והפועל באר שבע אליאל פרץ דיבר לתקשורת לקראת המשחק והתייחס לתקופה הלא פשוטה ולחזרת הליגה הצפויה.

אליאל, איך אתה עובר את הימים האלה?
”כמו כל עם ישראל, ימים לא פשוטים. אנחנו אופטימים שאולי זו באמת תהיה אחת המלחמות האחרונות שלנו. מחכים כבר לחזור לשגרה”.

איך מתרכזים בכדורגל?
”בימים הראשונים היה לא פשוט, אך צריך לעשות את ההתאמות ואנחנו למודי ניסיון. בדרום טיפה יותר שקט מהמרכז”.

ברמה המקצועית, אתה מרגיש בכושר?
”אני מרגיש טוב, אין תחליף לדקות משחק בסופו של דבר ואנחנו כמעט חודש בלי משחקים רשמיים. אז זה טבעי שתהיה ירידה, אבל אנחנו מתאמנים בקצב וברמה גבוהה מאוד”.

פרץ: "באים להראות את היכולות שלנו"

המשחק מול גאורגיה הוא משחק ידידות, איך אתם רואים את זה?
”גאורגיה נבחרת טובה והיא הגיעה ליורו האחרון, יש לה שחקנים מצוינים. זה יהיה מעניין לראות מולם באיזה רמה אנחנו. המטרה היא להגיע לטורניר גדול וזה עוד משחק שנרצה להראות את היכולות שלנו. זה יהיה עבורנו אתגר גדול”.

לגביך באופן אישי, עשית קפיצת מדרגה משמעותית בנבחרת.
”אני שמח להגיע ולייצג את הנבחרת, כל זימון שאני מקבל אני מתרגש מחדש. כל משחק שיש של הנבחרת אני מקווה לשמור על המקום שלי”.

בנבחרת אתה משחק קצת יותר אחורה מבהפועל ב”ש, איפה אתה מרגיש נוח יותר?
”יש דרישות שונות, אך אני מרגיש בנוח עם שני התפקידים. בנבחרת אני יותר מאחורה ומנהל, אבל בשתי העמדות אני מרגיש טוב”.

דן ביטון עובר תקופה לא פשוטה, יהיה בסדר ממה שאתה מבין?
”בהחלט כן, דן הוא בחור חזק ואנחנו פה בשביל לתמוך בו. אנחנו רוצים לשמח אותו ולהביא את האליפות הזו בשבילו, נעשה את המקסימום בשביל לשמח אותו בסוף העונה. בעזרת השם בעונה הבאה הוא יחזור וירגיש טוב”.

דן ביטון, "רוצים להביא את האליפות בשבילו" (עמרי שטיין)דן ביטון, "רוצים להביא את האליפות בשבילו" (עמרי שטיין)

כמה מילים על החזרת הליגה בשבוע הבא.
”אני חושב שמי שהחליט, בפיקוד העורף ובמנהלת, עשה הערכת מצב. זה לא הכי אידאלי שיש לשחק במצב הזה, אבל בסוף יש לו”ז וצריך לעמוד בו. זה יהיה לא פשוט, אבל צריך קצת משהו לשפיות שלנו. אנחנו רוצים לחזור לשחק, יש לנו אליפות לקחת”.

