דרמה במיאמי: סבאלנקה זועמת, סינר מגיב

טורניר המאסטרס היוקרתי במיאמי מתקרב לשלבי ההכרעה שלו, ונדמה שהדרמה חוגגת גם על המגרש וגם מחוצה לו. במוקד תחרות הנשים עומדת ארינה סבאלנקה, המדורגת ראשונה בעולם, שממשיכה את הכושר הנהדר שלה אחרי הזכייה באינדיאן וולס. הבלארוסית, שמכוונת להשלים את הסאנשיין דאבל לראשונה מאז עשתה זאת איגה שביונטק לפני ארבע שנים, גברה בשתי מערכות על קייטי מקנאלי ותפגוש בשמינית הגמר את צ'ינוון ז'נג. המאזן של סבאלנקה עומד העונה על 1:18 מרשים, כשהיא טרם איבדה מערכה בשנת 2026 לאף שחקנית מלבד אלנה ריבאקינה.

למרות ההצלחה המקצועית, סבאלנקה מצאה את עצמה במרכז סערה מול מארגני הטורניר. בעקבות גשמים כבדים ששיבשו את לוח הזמנים בפלורידה, משחקה הקודם הועבר מהאצטדיון המרכזי למגרש משני. המדורגת ראשונה לא הסתירה את זעמה על ההחלטה, במיוחד לאור העובדה שמשחקו של קרלוס אלקראס מול ז'ואאו פונסקה נותר במגרש המרכזי ללא כל דיון על הזזתו.

יאניק סינר בחבטת כף יד (רויטרס)

בזמן שסבאלנקה דוהרת, איגה שביונטק, שחוותה פתיחת עונה קשה, רשמה הדחה מפתיעה כבר בסיבוב השני. שחקנית העבר רנה סטאבס ציינה כי ישנם סימנים מדאיגים אצל הפולניה, והעריכה כי מאמנה וים פיסט נמצא תחת לחץ כבד לקראת עונת החימר. במקביל, אלנה ריבאקינה ממשיכה להציג יציבות אחרי שניצחה את מרטה קוסטיוק, ותפגוש את טליה גיבסון. גיבסון הפכה לראשונה מאז 1989 שמגיעה לשמינית הגמר גם באינדיאן וולס וגם במיאמי מהמוקדמות. גם ג'סיקה פגולה, שאיבדה חמישה משחקונים בלבד עד כה ומחפשת רבע גמר חמישי ברציפות במיאמי, תפגוש את ז'קלין כריסטיאן.

אצל הגברים, יאניק סינר וקרלוס אלקראס ממשיכים לרכז את מירב תשומת הלב. סינר, אלוף אינדיאן וולס, נשאל על אמירתו של הכישרון העולה פונסקה שכינה אותו רובוט בהשוואה לאלקראס. האיטלקי, שמכוון לכבוש את המקום הראשון בעולם, הבהיר כי הוא אינו מתרגש מההערות ולא נתן להן להשפיע עליו. סינר צפוי לפגוש את קורנטן מוטה להמשך דרכו בטורניר.

אלקראס עצמו לא התקשה מול אותו פונסקה, ניצח אותו בשתי מערכות חלקות והעלה את מאזנו ל-1:17 העונה. הספרדי יפגוש את סבסטיאן קורדה, מולו הוא מחזיק במאזן של 1:4. בטורניר נרשמו גם הפתעות מרשימות, כאשר אלחנדרו טבילו הדיח את אנדריי רובלב ויפגוש את אלכס מיכלסן. משחקים בולטים נוספים כוללים את ארתור פיס מול סטפנוס ציציפס, שמדורג כעת מחוץ לטופ 50, ואת אלוף מיאמי המכהן יאקוב מנשיק מול פרנסס טיאפו. גם דניל מדבדב ואלכסנדר זברב ינסו להבטיח את מקומם בשלבים הבאים.

ארינה סבלנקה בפעולה על המגרש. (אימאגו)

הטורניר השנה מתאפיין גם בפריצה של דור העתיד. רפאל ג'ודאר הספרדי בן ה-19, שעלה מהמוקדמות ורשם ציון דרך מרשים בדירוג, סיפר על עצות שקיבל מרפאל נדאל ויתמודד מול תומאס מרטין אצ'ברי. בנשים, צעירות כמו אלכס אלה, שניצחה את מגדה לינט ותפגוש את קרולינה מוחובה, הבטיחו את מקומן בשמינית הגמר. אליהן מצטרפות החברות ויקטוריה מבוקו ומירה אנדרייבה, שיפגשו זו את זו בפעם השלישית העונה, וקוקו גוף בת ה-22 שמובילה את החצי התחתון של ההגרלה.