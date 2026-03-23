יום שני, 23.03.2026 שעה 17:26
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7328-7829ברצלונה1
6926-6329ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5728-4929אתלטיקו מדריד4
4437-4429בטיס5
4135-4129סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3831-2529חטאפה8
3841-3229אתלטיק בילבאו9
3735-3429אוסאסונה10
3744-3629אספניול11
3542-3229ולנסיה12
3444-3129ג'ירונה13
3235-2829ראיו וייקאנו14
3149-3729סביליה15
3141-3029אלאבס16
2946-3829אלצ'ה17
2847-3429מיורקה18
2648-3429לבאנטה19
2148-2029אוביידו20

ריאל מדריד במתקפה: השופט ניסה לחסל אותנו

למרות ה-2:3 על אתלטיקו, בערוץ הטלוויזיה של הלבנים מתחו ביקורת חריפה אחרי הדרבי בעקבות הרחקת ואלוורדה: "זו בושה, סקנדל, וצריך להתלונן על זה"

|
ואלוורדה ומונוארה מונטרו (רויטרס)
ואלוורדה ומונוארה מונטרו (רויטרס)

פרק נוסף של האשמות קשות נגד שופטים בריאל מדריד TV, הערוץ הרשמי של המועדון הלבן, שמרבה לתקוף ולהעליב שופטים בניסיון להפעיל לחץ על המערכת כולה. הפעם, הפרשנים התמקדו בשופט הדרבי ב-2:3 מול אתלטיקו, מונוארה מונטרו, בעקבות ההרחקה של פדריקו ואלוורדה לאחר תיקול חריף מאוד על אלכס באאנה: "זו בושה, כך אפשר לסכם את המהלך הזה. זה סקנדל וצריך להתלונן על זה".

השידור החריף את הטון כאשר ניתחו את המהלך ויצאו במתקפה מלאה נגד השופט: "זו עבירה ברורה לכרטיס צהוב, זה זועק, אבל אם נזכור מה קרה בפמפלונה אפשר להבין את זה ולמה ה-VAR לא קרא לו". מה שקרה בפמפלונה הוא שמונוארה מונטרו הרחיק את ג’וד בלינגהאם לאחר שאמר את ה-"fuck off" המפורסם, מה שהוביל להרחקתו מהמגרשים ולאחר מכן גם לעונש.

מבחינת ריאל מדריד TV, השופט פעל נגד הקבוצה וניסה להוציא אותה ממאבק האליפות: "יגידו לכם שהבעיה היא ריאל מדריד TV, שעושה סרטונים. אנחנו עושים זאת כדי להתריע שזה בשום אופן לא יכול להיות כרטיס אדום, זה צהוב קלאסי, באאנה נוגע בכדור, מרחיק אותו ולכן ואלוורדה לא פוגע בו. הוא לא ניסה להרוס את הדרבי, הוא ניסה להרוס את ריאל מדריד, וזה לא אותו דבר".

ויני וידי ויצ'י! ריאל נוקמת 2:3 באתלטיקו

ביקורת גם על ועדת השופטים

וזה לא נגמר כאן. בערוץ גם תקפו את הוועדה הטכנית של השופטים, שלדבריהם תצדיק את ההחלטה: "אחר כך נראה את 'זמן ההצדקות', שבו אולי אפילו יתנו לשופט צדק. בטוח שיצדיקו את המהלך ויגידו שהשופט וה-VAR פעלו נכון. זה לא יכול להיות, שחקן לא יכול לעזוב את המגרש על דבר כזה. אחר כך ימכרו לכם סיפורים, ידברו על אינטנסיביות, שאין כדור. ברור שיש כדור, אבל ואלוורדה לא מגיע כי באאנה נוגע בו".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */