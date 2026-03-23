ריאל מדריד במתקפה: השופט ניסה לחסל אותנו

פרק נוסף של האשמות קשות נגד שופטים בריאל מדריד TV, הערוץ הרשמי של המועדון הלבן, שמרבה לתקוף ולהעליב שופטים בניסיון להפעיל לחץ על המערכת כולה. הפעם, הפרשנים התמקדו בשופט הדרבי ב-2:3 מול אתלטיקו, מונוארה מונטרו, בעקבות ההרחקה של פדריקו ואלוורדה לאחר תיקול חריף מאוד על אלכס באאנה: "זו בושה, כך אפשר לסכם את המהלך הזה. זה סקנדל וצריך להתלונן על זה".

השידור החריף את הטון כאשר ניתחו את המהלך ויצאו במתקפה מלאה נגד השופט: "זו עבירה ברורה לכרטיס צהוב, זה זועק, אבל אם נזכור מה קרה בפמפלונה אפשר להבין את זה ולמה ה-VAR לא קרא לו". מה שקרה בפמפלונה הוא שמונוארה מונטרו הרחיק את ג’וד בלינגהאם לאחר שאמר את ה-"fuck off" המפורסם, מה שהוביל להרחקתו מהמגרשים ולאחר מכן גם לעונש.

מבחינת ריאל מדריד TV, השופט פעל נגד הקבוצה וניסה להוציא אותה ממאבק האליפות: "יגידו לכם שהבעיה היא ריאל מדריד TV, שעושה סרטונים. אנחנו עושים זאת כדי להתריע שזה בשום אופן לא יכול להיות כרטיס אדום, זה צהוב קלאסי, באאנה נוגע בכדור, מרחיק אותו ולכן ואלוורדה לא פוגע בו. הוא לא ניסה להרוס את הדרבי, הוא ניסה להרוס את ריאל מדריד, וזה לא אותו דבר".

ויני וידי ויצ'י! ריאל נוקמת 2:3 באתלטיקו

ביקורת גם על ועדת השופטים

וזה לא נגמר כאן. בערוץ גם תקפו את הוועדה הטכנית של השופטים, שלדבריהם תצדיק את ההחלטה: "אחר כך נראה את 'זמן ההצדקות', שבו אולי אפילו יתנו לשופט צדק. בטוח שיצדיקו את המהלך ויגידו שהשופט וה-VAR פעלו נכון. זה לא יכול להיות, שחקן לא יכול לעזוב את המגרש על דבר כזה. אחר כך ימכרו לכם סיפורים, ידברו על אינטנסיביות, שאין כדור. ברור שיש כדור, אבל ואלוורדה לא מגיע כי באאנה נוגע בו".