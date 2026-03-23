שלדרופ: ברצלונה? לא ידעתי, נהדר אם זה נכון

אנדראס שלדרופ הוא אחת ההפתעות הגדולות של הכדורגל האירופי. הקיצוני הנורבגי הצעיר הפתיע את כולם בצמד המשחקים מול ריאל מדריד בפלייאוף ובעיקר במשחק של שלב הליגה, שם היה כאב ראש מתמשך עבור הלבנים. בברצלונה העריכו את השחקן כבר זמן רב, אך בעונה שעברה הבינו לחלוטין את איכותו.

ברצלונה ובנפיקה נפגשו שלוש פעמים בעונה שעברה בליגת האלופות. פעם אחת בשלב הליגה ועוד פעמיים בשמינית הגמר. הנורבגי הציג שני משחקים גדולים בליסבון וברצלונה עקבה אחריו מקרוב. קיצוני צעיר, טכני ובעל פוטנציאל גבוה מאוד.

בפורטוגל דיווחו כי העניין של ברצלונה אמיתי וכי ההנהלה של המועדון הכניסה אותו לרשימת המועמדים העתידיים, במקרה שלא ניתן יהיה להשאיר את מרקוס רשפורד. הקיצוני העניק ראיון לערוץ TV2 בטלוויזיה נורבגית, ונשאל על העניין האפשרי מצד קבוצתו של האנזי פליק. שלדרופ הופתע מהדיווחים על ברצלונה, אך תשובתו מראה על פתיחות למעבר: "לא שמעתי על זה, אבל זה יהיה נהדר אם זה נכון".

שלדרופ (IMAGO)

הנורבגי בן ה-21 בלבד פורץ העונה בפורטוגל. בנפיקה רכשה אותו לפני שלוש שנים מנורדשיילנד תמורת 9 מיליון אירו, אך את העונה הראשונה העביר בהשאלה בקבוצתו הקודמת. העונה הוא הפך לשחקן חשוב מאוד עבור ז'וזה מוריניו והצליח לכבוש 7 שערים בכל המסגרות. שווי השוק שלו עומד על 20 מיליון אירו לפי ‘טרנספרמרקט’, אך בברצלונה יודעים שהמחיר האמיתי יהיה גבוה בהרבה.

השתתפותו במונדיאל בסימן שאלה בשל מצבו המשפטי

בחודש נובמבר האחרון, החלוץ נידון ל-14 ימי מאסר על תנאי בבית המשפט העירוני של קופנהגן לאחר שהורשע בהפצת תוכן מיני מפורש של שני קטינים מתחת לגיל 18. "לצערי, עשיתי טעות לפני יותר משנתיים. קיבלתי את העונש שלי ולקחתי אחריות מלאה. קיבלתי סרטון והעברתי אותו הלאה לפני שהבנתי באמת את חומרת העניין", אמר בראיון לטלוויזיה הנורבגית.

לפי פסק הדין, שלדרופ שיתף סרטון בן 27 שניות עם תוכן מיני של קטינים. מדובר בסרטון ישן, שבו משתתפים אנשים שאין לו כל קשר אליהם. במהלך המשפט נקבע כי "הדבר קרה מתוך רגע של חוסר זהירות ובמידה מסוימת של הומור, ללא מניע מיני".

כעת, השתתפותו במונדיאל מוטלת בספק, שכן החוק האמריקאי מגדיר עבירות מסוג זה כ"עבירות של חוסר מוסריות", מה שלרוב מוביל לסירוב אוטומטי למתן ויזה. השחקן כבר החל בהליכים לקבלת אישור מיוחד להיכנס למדינה שבה ייערך גביע העולם, אך כפי שאמר בעצמו, עדיין לא ברור כיצד זה יסתיים: "אני לא יודע יותר מזה. אני מקווה שזה ייפתר, אבל אין לי שליטה על זה".