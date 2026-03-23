אחרי דיון סוער: נקבעה הפוסקת בין ינאי ללוזון

עופר ינאי, בעלי נופר אנרג'י, לחץ על עמוס לוזון בימים האחרונים כדי להגיע להכרעה משפטית סביב קבוצת אלומיי לוזון, המחזיקה ב-33.7% בתחנת הכוח דוראד. החברה עדכנה כי פנתה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בבקשה למינוי בורר שיכריע בהליך ההיפרדות בין הצדדים, המחזיקים כל אחד ב-50% מהחברה המשותפת, ובבית המשפט התנהל הבוקר (שני) הליך משפטי סביב הסכסוך בין השניים.

המהלך מגיע לאחר שמועמדים מוסכמים מראש לתפקיד הפוסק, רואי החשבון גד סומך ו-יצחק סוארי, הודיעו כי לא יוכלו למלא את התפקיד, מה שהוביל למבוי סתום בין הצדדים. בהיעדר הסכמה על זהות גורם מכריע, ביקשה קבוצת לוזון כי בית המשפט ימנה בורר שינהל את הליך ההיפרדות או ימנה גורם מקצועי מטעמו שיקבע את תנאי העסקה.

אז כך גם נקבע. אחרי דיון של כשעה הצדדים החליטו שהנשיאה בדימוס הילה גרסטל היא הפוסקת בין הצדדים, והדיון איתה יתקיים כבר מחר ב-12:00. עוד הסכימו הצדדים שעד ל-31 במרץ כל הליך ההיפרדות נגמר, כולל העברת כספים. את ינאי ייצגו עו”ד אילן זהר ואפרת זהר, את לוזון עו”ד ירון קוסטליץ ואביעד שאולזון, השופטת הייתה חנה פלינר.

עופר ינאי (חגי מיכאלי)

הדיון עצמו, שנערך בבית משפט השלום בתל אביב, כלל לא מעט טונים גבוהים ו”טראש טוק”, כאשר גם לוזון וגם ינאי החליפו מילים לאורך כל הדרך. ינאי אמר דברים כמו: “לאחד מאיתנו יש כסף ואין זמן, לשני יש זמן ואין כסף והוא מחפש איך לבזבז את הזמן. הדיון מחר ב-12:00? עמוס אני אדאג להעיר אותך. ככל שאזכה יש תחנה שתתקדם, אם הוא יזכה שתמשיך לקרוס, שימשיך לריב עם אדלסבורג”.

לוזון מנגד הרבה להגיב לכל ההאשמות של ינאי עם ציטוטים כמו “הוא בן אדם ליצן, הוא בן אדם אפס. נתקלתי בסמרטוטים, אבל זה משהו אחר. הכסף אצלי בחשבון הבנק יא אפס. חתיכת אפס, כלומניק. ראית פעם אוהד הפועל נורמלי? למרות שהוא מכבי, לא רצו לצרף אותו אז הלך להפועל”.