יום שני, 23.03.2026 שעה 14:22
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

"אם חלק מהזרים בב"ש לא יגיעו, זה חוסר שוויון"

גדעון אסולין מרדיו דרום לתוכנית "שיחת היום" על ההתנגדות אצל המוליכה לחזרת הליגה: "אלונה רוצה לשחק אך בצורה פיירית". וגם: אנגלידיס ודן ביטון

שחקני הפועל באר שבע (מרטין גוטדאמק)
שחקני הפועל באר שבע (מרטין גוטדאמק)

ליגת העל בדרך חזרה לפעילות לאחר שמנהלת הליגות פרסמה את תאריכי המחזורים ומתווה הפעילות בצל המלחמה, ומאבק האליפות ימשיך בדיוק מאיפה שהפסיק, כשהפועל ב”ש מוליכה את הטבלה. גדעון אסולין מרדיו דרום הגיע לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE והסביר למה הדרומיים נגד חזרת הליגה כעת.

יש פה זרים שהיו גם בעונה שעברה, אין עיר שלא נפגעה. 
”יכול להיות שוונטורה וקאנגווה לוקחים את זה בצורה אחת, והלדר לופס לוקח את זה בצורה אחרת יותר רגועה”.

אנגלידיס אמר אתמול בישיבת המנהלת שהוא יודע שלא כל הזרים של מכבי תל אביב יחזרו, אבל צריך לחדש את הליגה וחו”ל זה לא פתרון.
”השאלה אם הוא היה אומר את זה כשהוא היה במקום הראשון, שלוש נקודות ממקום שני. מה שאלונה אומרת במילים אחרות זה שהם רוצים לשחק, אבל לאור הנסיבות בצורה שהיא פיירית ועם סגל מלא”.

קינגס קאנגווה (מרטין גוטדאמק)קינגס קאנגווה (מרטין גוטדאמק)

“מאחל שהזרים כאן ירגישו בטוחים”

אל תשכח שלמכבי ת”א יש עוד חצי גמר נגד מכבי חיפה, והיא ללא מאמן כרגע. גביע מסדר אותה יותר מלסיים במקום השני באירופה. מה היית רוצה שיקרה?
”הייתי רוצה שהכל יחזור לקדמותו ושנהנה מהכדורגל כי באמת התגעגענו לזה. אבל יש כאן מורכבות ויש קבוצות שבנו את עצמן במהלך כל העונה, וצריכות להיות מושפעות ממצבים כאלה ואחרים. בוא נקרא לילד בשמו. אם עכשיו הליגה חוזרת, וחלק מהזרים של הפועל ב”ש לא יגיעו, אז יש כאן חוסר שוויוניות. אי אפשר להאשים אף אחד מהצדדים, הסיטואציה פה מורכבת, אני מאחל לזה שהזרים כאן ירגישו בטוחים ויחזרו להתאמן ושהטובה ביותר תנצח”.

העונה התחילה עם הסבב מול איראן של 12 הימים, כל מי שהגיע לפה יודע לאן הוא נכנס ולאן הסיטואציה הולכת. מה עם דן ביטון?
”גם בעבר היה משנה זהירות, עם גבריאל מרמנטיני ופירס וברדה, אצלנו לוקחים קשה כנראה”.

