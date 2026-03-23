יום שני, 23.03.2026 שעה 21:48
ליגה ספרדית 25-26
7328-7829ברצלונה1
6926-6329ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5728-4929אתלטיקו מדריד4
4437-4429בטיס5
4135-4129סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3831-2529חטאפה8
3841-3229אתלטיק בילבאו9
3735-3429אוסאסונה10
3744-3629אספניול11
3542-3229ולנסיה12
3444-3129ג'ירונה13
3235-2829ראיו וייקאנו14
3149-3729סביליה15
3141-3029אלאבס16
2946-3829אלצ'ה17
2847-3429מיורקה18
2648-3429לבאנטה19
2148-2029אוביידו20

יותר מימאל וגארסיה: המנהיג השקט של ברצלונה

פאו קוברסי הפך לעוגן של פליק ורשם תחתיו הכי הרבה דקות העונה. באיירן, סיטי וארסנל מעוניינות בו, אבל עומדות בפניו עוד שנים רבות אצל אלופת ספרד

פאו קוברסי (IMAGO)
פאו קוברסי (IMAGO)

פאו קוברסי ממשיך להוכיח שהוא כבר מזמן לא עוד הבטחה, אלא עוגן אמיתי בהגנה של ברצלונה. בגיל 19 בלבד, הבלם הצעיר שוב מושך תשומת לב, אבל דווקא בלי רעש וצלצולים, עם יציבות יוצאת דופן ויכולת שמרגישה כמעט מובנת מאליה עבור שחקן בגילו.

במועדון הקטלוני כבר התרגלו לסטנדרט הגבוה שהוא מציג, אולי יותר מדי. העובדה שקוברסי נדרש להיות מושלם כמעט בכל משחק הפכה לשגרה, למרות שמדובר בתפקיד תובעני במיוחד תחת האנזי פליק, במיוחד בעמדת הבלם.

במשחק מול ראיו, למשל, הוא סיפק עוד הופעה מרשימה, עם נתונים שמספרים את כל הסיפור. 8 פעולות הגנתיות, 5 הרחקות, 3 חטיפות כדור וניצחון במאבק אווירי אחד ללא הפסדים, נתונים שמעידים על שליטה מלאה.

בשיניים:בארסה מנצחת את ראיו בזכות אראוחו

מעבר לכך, קוברסי מצטיין גם בניהול המשחק מאחור. הוא סיים את המשחק עם דיוק של 91 אחוזים במסירות, כאשר מתוך 82 ניסיונות השלים 75 בהצלחה, כולל 6 מתוך 9 כדורים ארוכים, נתון שלא מובן מאליו עבור בלם צעיר.

מנהיג שקט שהופך לעמוד התווך

למרות תקופה מסוימת שבה נראה היה כי ירד מעט ביכולת, קוברסי חזר לעצמו בצורה מלאה. כיום כבר ברור שהוא נמצא שוב בשיאו, עם תוספת של ניסיון שמגיעה מהצטברות דקות ומשחקים.

המספרים מדברים בעד עצמם, 120 הופעות רשמיות במדי ברצלונה בגיל כה צעיר. זהו נתון חריג שמעיד על האמון העצום שהמערכת נותנת בו ועל הבשלות המוקדמת שלו.

פאו קוברסי (IMAGO)פאו קוברסי (IMAGO)

הוא אמנם לא מהשחקנים שמרבים לדבר, אבל על המגרש הוא מנהיג אמיתי. כשהקבוצה צריכה דחיפה או תגובה, הוא יודע גם להרים את הקול, כפי שעשה אחרי הופעה חלשה בגביע לפני מספר שבועות.

פליק, שתמיד האמין בו, ממשיך לתת לו גב מוחלט. קוברסי רשם 7 הופעות רצופות בהרכב בכל המסגרות, כאשר בכל אחת מהן השלים 90 דקות ולא הוחלף, נתון שממחיש עד כמה הוא בלתי ניתן להחלפה.

עם 3,331 דקות העונה, הוא השחקן ששיחק הכי הרבה תחת המאמן הגרמני, יותר מלאמין ימאל וז'ואן גארסיה, נתון שממקם אותו בלב הפרויקט המקצועי של הקבוצה.

הכי הרבה דקת העונה. קוברסי (IMAGO)הכי הרבה דקת העונה. קוברסי (IMAGO)

על הכוונת של אירופה והעתיד בברצלונה

היכולת המרשימה לא נעלמה מעיני המועדונים הגדולים באירופה. באיירן מינכן כבר עוקבת מקרוב, וגם ארסנל ומנצ'סטר סיטי הביעו עניין, אך בברצלונה הבהירו שמדובר בשחקן בלתי ניתן למכירה. עם חוזה עד 2029, שווי שוק של כ-80 מיליון אירו וסעיף שחרור שמגיע ל-500 מיליון, ברור עד כמה המועדון רואה בו נכס אסטרטגי לעתיד.

מנצ'סטר סיטי הייתה היצירתית ביותר בניסיונותיה לצרפו, כאשר בספרד טוענים כי הוגשה הצעה הכוללת שני שחקנים בנוסף לסכום כסף. עם זאת, נראה שמדובר יותר בהשערות מאשר במשהו קונקרטי, וברצלונה לא הראתה כל נכונות לשקול הצעות במחיר נמוך מסעיף השחרור.

לא צפוי לזכות בשרותיו של קוברסי. פפ גווארדיולה (IMAGO)לא צפוי לזכות בשרותיו של קוברסי. פפ גווארדיולה (IMAGO)

בפועל, אלא אם קוברסי עצמו יכפה מעבר או שברצלונה תיקלע למשבר כלכלי חריף, אף אחת מקבוצות הפרמייר ליג לא תצליח לצרפו בקיץ הקרוב. בגיל 19 עומדות בפניו שנים רבות בקטלוניה, והנכונות של ברצלונה להעניק לו חוזה ארוך טווח עם סעיף שחרור עצום מעידה בדיוק עד כמה מעריכים אותו במועדון.

גם בזירה הבינלאומית קוברסי ממשיך להתבסס. הוא כבר חלק קבוע מהסגל של נבחרת ספרד, ואף שיחק 90 דקות מול גאורגיה וטורקיה, בדרך להפוך לאחד המנהיגים העתידיים של הנבחרת.

עם זאת, הדרך לא הייתה חלקה. בתחילת העונה הוא התקשה להסתגל ללא שותף מנוסה כמו איניגו מרטינס וספג ביקורות קשות, אך פליק לא איבד בו אמון והמשיך להאמין בו, מה שהשתלם.

מאמין בבלם הצעיר. פליק (IMAGO)מאמין בבלם הצעיר. פליק (IMAGO)

קוברסי גם חושב קדימה, ולא חושש להביע דעה מקצועית. לפי דיווחים בספרד, מאז נובמבר הוא מבקש חיזוק לעמדת הבלם השמאלי, כאשר לדעתו שחקן שמאלי טבעי כמו אלסנדרו באסטוני יאפשר לקבוצה להגיע לרמה גבוהה יותר.

ההשפעה של שותף מתאים כבר ניכרת, כאשר שיתוף הפעולה עם ג’רארד מרטין שיפר את מבנה המשחק ההגנתי והיציאה קדימה, אך קוברסי יודע שכדי להתמודד עם הגדולות באמת, נדרש פתרון איכותי יותר.

בסופו של דבר, פאו קוברסי הוא הרבה מעבר לעוד כישרון מבטיח. מדובר בבלם שכבר עכשיו מתפקד כמנהיג, כזה שמחזיק את ההגנה של ברצלונה בהווה, ובו בזמן מסמן את הדרך לעתיד.

