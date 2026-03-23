יותר מימאל וגארסיה: המנהיג השקט של ברצלונה

פאו קוברסי ממשיך להוכיח שהוא כבר מזמן לא עוד הבטחה, אלא עוגן אמיתי בהגנה של ברצלונה. בגיל 19 בלבד, הבלם הצעיר שוב מושך תשומת לב, אבל דווקא בלי רעש וצלצולים, עם יציבות יוצאת דופן ויכולת שמרגישה כמעט מובנת מאליה עבור שחקן בגילו.

במועדון הקטלוני כבר התרגלו לסטנדרט הגבוה שהוא מציג, אולי יותר מדי. העובדה שקוברסי נדרש להיות מושלם כמעט בכל משחק הפכה לשגרה, למרות שמדובר בתפקיד תובעני במיוחד תחת האנזי פליק, במיוחד בעמדת הבלם.

במשחק מול ראיו, למשל, הוא סיפק עוד הופעה מרשימה, עם נתונים שמספרים את כל הסיפור. 8 פעולות הגנתיות, 5 הרחקות, 3 חטיפות כדור וניצחון במאבק אווירי אחד ללא הפסדים, נתונים שמעידים על שליטה מלאה.

מעבר לכך, קוברסי מצטיין גם בניהול המשחק מאחור. הוא סיים את המשחק עם דיוק של 91 אחוזים במסירות, כאשר מתוך 82 ניסיונות השלים 75 בהצלחה, כולל 6 מתוך 9 כדורים ארוכים, נתון שלא מובן מאליו עבור בלם צעיר.

מנהיג שקט שהופך לעמוד התווך

למרות תקופה מסוימת שבה נראה היה כי ירד מעט ביכולת, קוברסי חזר לעצמו בצורה מלאה. כיום כבר ברור שהוא נמצא שוב בשיאו, עם תוספת של ניסיון שמגיעה מהצטברות דקות ומשחקים.

המספרים מדברים בעד עצמם, 120 הופעות רשמיות במדי ברצלונה בגיל כה צעיר. זהו נתון חריג שמעיד על האמון העצום שהמערכת נותנת בו ועל הבשלות המוקדמת שלו.

הוא אמנם לא מהשחקנים שמרבים לדבר, אבל על המגרש הוא מנהיג אמיתי. כשהקבוצה צריכה דחיפה או תגובה, הוא יודע גם להרים את הקול, כפי שעשה אחרי הופעה חלשה בגביע לפני מספר שבועות.

פליק, שתמיד האמין בו, ממשיך לתת לו גב מוחלט. קוברסי רשם 7 הופעות רצופות בהרכב בכל המסגרות, כאשר בכל אחת מהן השלים 90 דקות ולא הוחלף, נתון שממחיש עד כמה הוא בלתי ניתן להחלפה.

עם 3,331 דקות העונה, הוא השחקן ששיחק הכי הרבה תחת המאמן הגרמני, יותר מלאמין ימאל וז'ואן גארסיה, נתון שממקם אותו בלב הפרויקט המקצועי של הקבוצה.

על הכוונת של אירופה והעתיד בברצלונה

היכולת המרשימה לא נעלמה מעיני המועדונים הגדולים באירופה. באיירן מינכן כבר עוקבת מקרוב, וגם ארסנל ומנצ'סטר סיטי הביעו עניין, אך בברצלונה הבהירו שמדובר בשחקן בלתי ניתן למכירה. עם חוזה עד 2029, שווי שוק של כ-80 מיליון אירו וסעיף שחרור שמגיע ל-500 מיליון, ברור עד כמה המועדון רואה בו נכס אסטרטגי לעתיד.

מנצ'סטר סיטי הייתה היצירתית ביותר בניסיונותיה לצרפו, כאשר בספרד טוענים כי הוגשה הצעה הכוללת שני שחקנים בנוסף לסכום כסף. עם זאת, נראה שמדובר יותר בהשערות מאשר במשהו קונקרטי, וברצלונה לא הראתה כל נכונות לשקול הצעות במחיר נמוך מסעיף השחרור.

בפועל, אלא אם קוברסי עצמו יכפה מעבר או שברצלונה תיקלע למשבר כלכלי חריף, אף אחת מקבוצות הפרמייר ליג לא תצליח לצרפו בקיץ הקרוב. בגיל 19 עומדות בפניו שנים רבות בקטלוניה, והנכונות של ברצלונה להעניק לו חוזה ארוך טווח עם סעיף שחרור עצום מעידה בדיוק עד כמה מעריכים אותו במועדון.

גם בזירה הבינלאומית קוברסי ממשיך להתבסס. הוא כבר חלק קבוע מהסגל של נבחרת ספרד, ואף שיחק 90 דקות מול גאורגיה וטורקיה, בדרך להפוך לאחד המנהיגים העתידיים של הנבחרת.

עם זאת, הדרך לא הייתה חלקה. בתחילת העונה הוא התקשה להסתגל ללא שותף מנוסה כמו איניגו מרטינס וספג ביקורות קשות, אך פליק לא איבד בו אמון והמשיך להאמין בו, מה שהשתלם.

קוברסי גם חושב קדימה, ולא חושש להביע דעה מקצועית. לפי דיווחים בספרד, מאז נובמבר הוא מבקש חיזוק לעמדת הבלם השמאלי, כאשר לדעתו שחקן שמאלי טבעי כמו אלסנדרו באסטוני יאפשר לקבוצה להגיע לרמה גבוהה יותר.

ההשפעה של שותף מתאים כבר ניכרת, כאשר שיתוף הפעולה עם ג’רארד מרטין שיפר את מבנה המשחק ההגנתי והיציאה קדימה, אך קוברסי יודע שכדי להתמודד עם הגדולות באמת, נדרש פתרון איכותי יותר.

בסופו של דבר, פאו קוברסי הוא הרבה מעבר לעוד כישרון מבטיח. מדובר בבלם שכבר עכשיו מתפקד כמנהיג, כזה שמחזיק את ההגנה של ברצלונה בהווה, ובו בזמן מסמן את הדרך לעתיד.