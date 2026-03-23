חבר פרלמנט יצא נגד דאי, גדול שחקני איראן

המלחמה עם ישראל ממשיכה לחדור גם לעולם הכדורגל כשכעת, מי שספג ביקורת באיראן הוא לא אחר מאשר האגדה המקומית עלי דאי. מי שנחשב לגדול שחקני המדינה בכל הזמנים ולמלך השערים שלה חטף ביקורת חריפה מחבר הפרלמנט המקומי, חמיד רסאי.

בחשבון ה-X (לשעבר טוויטר) שלו כתב רסאי: “עלי דאי, ששותק אל מול הפלישה לאדמת מדינתו ורצח אלפים מבני עמו, ואף התייצב לצד אויבי האומה האיראנית ברגעים קריטיים מסוימים כמו המהומות של 2022, אינו אגדה של העם האיראני – הוא אגדה של אויבי איראן”.

למילותיו הקשות הוסיף: “למרבה הצער, העיכוב של מערכת המשפט בטיפול בו בשנת 2022 רק הפך אותו לנועז יותר ומוכה אשליות בכל פעם מחדש… קריאת אצטדיון ושדרה בטהראן על שמו רק הזינו את האשליות שלו.

“בשנת 401 (לפי הלוח הפרסי, המקבילה ל-2022), כשדאי יישר קו עם המזימה הציונית, ביקשתי ממועצת העיר טהראן לשנות את שם השדרה, אך הם התמהמהו. עכשיו, לעומת זאת, הגיע הזמן”.