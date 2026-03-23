יום שני, 23.03.2026 שעה 11:31
כדורגל ישראלי

חבר פרלמנט יצא נגד דאי, גדול שחקני איראן

חמיד רסאי מהפרלמנט המקומי בחר לתקוף את אגדת הנבחרת ברשת X: "התייצב לצד אויבי האומה. הוא לא אגדה של העם האיראני - הוא אגדה של אויבי איראן"

|
עלי דאי (IMAGO)
המלחמה עם ישראל ממשיכה לחדור גם לעולם הכדורגל כשכעת, מי שספג ביקורת באיראן הוא לא אחר מאשר האגדה המקומית עלי דאי. מי שנחשב לגדול שחקני המדינה בכל הזמנים ולמלך השערים שלה חטף ביקורת חריפה מחבר הפרלמנט המקומי, חמיד רסאי.

בחשבון ה-X (לשעבר טוויטר) שלו כתב רסאי: “עלי דאי, ששותק אל מול הפלישה לאדמת מדינתו ורצח אלפים מבני עמו, ואף התייצב לצד אויבי האומה האיראנית ברגעים קריטיים מסוימים כמו המהומות של 2022, אינו אגדה של העם האיראני – הוא אגדה של אויבי איראן”.

למילותיו הקשות הוסיף: “למרבה הצער, העיכוב של מערכת המשפט בטיפול בו בשנת 2022 רק הפך אותו לנועז יותר ומוכה אשליות בכל פעם מחדש… קריאת אצטדיון ושדרה בטהראן על שמו רק הזינו את האשליות שלו.

“בשנת 401 (לפי הלוח הפרסי, המקבילה ל-2022), כשדאי יישר קו עם המזימה הציונית, ביקשתי ממועצת העיר טהראן לשנות את שם השדרה, אך הם התמהמהו. עכשיו, לעומת זאת, הגיע הזמן”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */