יום שני, 23.03.2026 שעה 21:17
כדורגל ישראלי

נערכת לחזרת הליגה: התוכנית של מכבי ת"א

הצהובים ללא שחקני הנבחרות, כאשר הכוונה היא להשיב את דיילה וכל הזרים בתחילת השבוע הבא לקראת חידוש המשחקים. אסאנטה הזר היחיד שהעביר מסר לקהל

שחקני מכבי תל אביב
שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב נמצאת בחופש מפעילות בימים האחרונים ונערכת לחידוש הפעילות שוב מחר (שלישי), אך זה יקרה במתכונת מצומצמת מאוד כאשר כל הזרים אינם בישראל. למעשה איסוף סיסוקו וקרווין אנדרדה עזבו את הארץ גם כן בימים האחרונים, אחרי שנפתרו הבעיות הבירוקרטיות שמנעו מהם לעזוב ביחד עם שאר הזרים כאשר פרצה המלחמה מול איראן.

בהיעדר שמונה שחקנים זרים והצוות המקצועי בראשותו של רוני דיילה, בתוספת נוכחות רבה בנבחרות ישראל הבוגרת והצעירה, נותרו שחקנים ישראלים בודדים בלבד שיתאמנו בימים הקרובים בקריית שלום, למעשה עד יום שבת אז ישובו שחקני הנבחרת הבוגרת ממשחק הידידות מול גיאורגיה, אולם שחקני הנבחרת הצעירה לא ישובו לפני יום חמישי הבא - זאת בשל המשחק נגד נבחרת בוסניה ב-31.3.

כך בזמן שרוי רביבו, דור פרץ ואיתמר נוי יחזרו לקריית שלום אחרי המשחק עם גאורגיה, אופק מליקה, נועם בן הרוש וסייד אבו פרחי ימשיכו עם הנבחרת של גיא לוזון למשחק נגד בוסניה ובעצם יתאמנו עם הקבוצה רק שלושה אימונים לפני המשחק מול הפועל חיפה. בכל הנוגע לזרים, התוכנית היא להחזירם בתחילת השבוע הבא לישראל והתקווה היא שרוני דיילה ישוב עם כולם, זו הכוונה וזה מה שדובר עליו מראש.

רוני דיילה (חגי מיכאלי)רוני דיילה (חגי מיכאלי)

אסאנטה היחיד שהעביר מסר לקהל

יחד עם זאת, מבין כולם, היחיד שהעביר אתמול מסר לקהל הוא טייריס אסאנטה, שמיד לאחר ההודעה על חידוש המשחקים העלה תמונה שלו בבלומפילד עם סימן של שעון חול לידו, מה שיותר מרומז על כך שהוא מתכוון לחזור. אולם, אסאנטה היה היחיד שעשה זאת וכאמור הקהל הצהוב עדיין בערפל שכן במכבי ת”א בשלב הזה לא מסרו שום עדכון הנוגע לחזרת הזרים לישראל. כריסטיאן בליץ’ עדיין מתמודד עם פציעת הגב שלו ולא נמסר מהאלופה האם ישוב לשחק העונה. 

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
