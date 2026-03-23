נערכת לחזרת הליגה: התוכנית של מכבי ת"א

מכבי תל אביב נמצאת בחופש מפעילות בימים האחרונים ונערכת לחידוש הפעילות שוב מחר (שלישי), אך זה יקרה במתכונת מצומצמת מאוד כאשר כל הזרים אינם בישראל. למעשה איסוף סיסוקו וקרווין אנדרדה עזבו את הארץ גם כן בימים האחרונים, אחרי שנפתרו הבעיות הבירוקרטיות שמנעו מהם לעזוב ביחד עם שאר הזרים כאשר פרצה המלחמה מול איראן.

בהיעדר שמונה שחקנים זרים והצוות המקצועי בראשותו של רוני דיילה, בתוספת נוכחות רבה בנבחרות ישראל הבוגרת והצעירה, נותרו שחקנים ישראלים בודדים בלבד שיתאמנו בימים הקרובים בקריית שלום, למעשה עד יום שבת אז ישובו שחקני הנבחרת הבוגרת ממשחק הידידות מול גיאורגיה, אולם שחקני הנבחרת הצעירה לא ישובו לפני יום חמישי הבא - זאת בשל המשחק נגד נבחרת בוסניה ב-31.3.

כך בזמן שרוי רביבו, דור פרץ ואיתמר נוי יחזרו לקריית שלום אחרי המשחק עם גאורגיה, אופק מליקה, נועם בן הרוש וסייד אבו פרחי ימשיכו עם הנבחרת של גיא לוזון למשחק נגד בוסניה ובעצם יתאמנו עם הקבוצה רק שלושה אימונים לפני המשחק מול הפועל חיפה. בכל הנוגע לזרים, התוכנית היא להחזירם בתחילת השבוע הבא לישראל והתקווה היא שרוני דיילה ישוב עם כולם, זו הכוונה וזה מה שדובר עליו מראש.

אסאנטה היחיד שהעביר מסר לקהל

יחד עם זאת, מבין כולם, היחיד שהעביר אתמול מסר לקהל הוא טייריס אסאנטה, שמיד לאחר ההודעה על חידוש המשחקים העלה תמונה שלו בבלומפילד עם סימן של שעון חול לידו, מה שיותר מרומז על כך שהוא מתכוון לחזור. אולם, אסאנטה היה היחיד שעשה זאת וכאמור הקהל הצהוב עדיין בערפל שכן במכבי ת”א בשלב הזה לא מסרו שום עדכון הנוגע לחזרת הזרים לישראל. כריסטיאן בליץ’ עדיין מתמודד עם פציעת הגב שלו ולא נמסר מהאלופה האם ישוב לשחק העונה.