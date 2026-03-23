דפאי השתמש בטלפון בזמן משחק וגרם לסערה

ממפיס דפאי חווה קריירה מרשימה שבה שיחק בין היתר במנצ’סטר יונייטד, ברצלונה ואתלטיקו מדריד, כשבימים אלו בגיל 32 הוא נמצא בקורנתיאנס הברזילאית. הלילה (בין ראשון לשני), רגע לפני שייצא לכינוס של נבחרת הולנד, הוא שיחק במדי קבוצתו וגרם לסערה לא צפויה.

כבר בדקה ה-22 במשחק מול פלמנגו דפאי נפצע ונאלץ לרדת לספסל. בדקות הסיום של המחצית הראשונה, החלוץ צולם בטלוויזיה כשהוא מתעסק בטלפון האישי שלו, עד שאיש צוות מהקבוצה העיר לו.

האירוע שנתפס בעדשת המצלמה גרם לסערה בקרב אוהדי הקבוצה, שטענו לחוסר אכפתיות מצד החלוץ. האירוע התפשט ברשתות והגיע למצב שבו ממפיס נאלץ להבהיר, כי התעסק בדאגה מהפציעה לקראת הזימון להולנד.

⚠️ Memphis Depay informou que, após sair de campo sentindo dores, estava ao telefone com o médico da seleção holandesa.



Ele suspeita de uma lesão muscular e deve viajar ainda hoje para a Holanda.



Via: @Vessoni

Cazé TV pic.twitter.com/ZvsMRvaxth — Gols do Brasileirão ⚽️ (@golsdobrasil1) March 23, 2026

“רק כדי להבהיר, השימוש שלי בטלפון באותו רגע נועד אך ורק כדי לתקשר עם הצוות הרפואי בהולנד”, כתב דפאי ברשתות החברתיות. “יצאתי החוצה כדי להפגין תמיכה בקבוצה שלי, למרות שיכולתי להישאר בתוך חדר ההלבשה עם הפציעה. אני מאוכזב מהתוצאה של המשחק גם כן. אנחנו ממשיכים לעבוד למען ימים טובים יותר”.

במשחק עצמו פלמנגו הובילה משער של לוקאס פאקטה, אך יורי אלברטו איזן בדקה ה-19, עוד לפני שההולנדי נפצע. המשחק נגמר ב-1:1, כשקורנתיאנס נותרה עם 10 נקודות במקום ה-11 בלבד אחרי 8 משחקים.