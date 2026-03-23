יום שני, 23.03.2026 שעה 16:11
כדורגל עולמי  >> ליגה ברזילאית
ליגה ברזילאית 26-27
198-178פלמייראס1
165-108סאו פאולו2
169-138פלומיננזה3
145-137פלמנגו4
147-97באהיה5
137-107אתלטיקו פארננסה6
1112-138גרמיו7
1113-138ואסקו דה גמה8
1010-87ויטוריה9
107-78קורינתיאנס10
89-78אינטרנסיונל11
811-88אתלטיקו מיניירו12
810-68ברגנטינו13
711-97צ'פוננזה14
713-108סאנטוס15
612-106בוטאפוגו16
610-87מיראסול17
615-108רמו18
416-88קרוזיירו19

דפאי השתמש בטלפון בזמן משחק וגרם לסערה

שחקנה של קורנתיאנס נפצע במשחק מול פלמנגו רגע לפני פגרת הנבחרות, וצילום שלו הוביל לביקורת מהקהל. ממפיס הבהיר: "דיברתי עם הצוות הרפואי בהולנד"

ממפיס דפאי על כר הדשא (IMAGO)
ממפיס דפאי חווה קריירה מרשימה שבה שיחק בין היתר במנצ’סטר יונייטד, ברצלונה ואתלטיקו מדריד, כשבימים אלו בגיל 32 הוא נמצא בקורנתיאנס הברזילאית. הלילה (בין ראשון לשני), רגע לפני שייצא לכינוס של נבחרת הולנד, הוא שיחק במדי קבוצתו וגרם לסערה לא צפויה.

כבר בדקה ה-22 במשחק מול פלמנגו דפאי נפצע ונאלץ לרדת לספסל. בדקות הסיום של המחצית הראשונה, החלוץ צולם בטלוויזיה כשהוא מתעסק בטלפון האישי שלו, עד שאיש צוות מהקבוצה העיר לו.

האירוע שנתפס בעדשת המצלמה גרם לסערה בקרב אוהדי הקבוצה, שטענו לחוסר אכפתיות מצד החלוץ. האירוע התפשט ברשתות והגיע למצב שבו ממפיס נאלץ להבהיר, כי התעסק בדאגה מהפציעה לקראת הזימון להולנד.

“רק כדי להבהיר, השימוש שלי בטלפון באותו רגע נועד אך ורק כדי לתקשר עם הצוות הרפואי בהולנד”, כתב דפאי ברשתות החברתיות. “יצאתי החוצה כדי להפגין תמיכה בקבוצה שלי, למרות שיכולתי להישאר בתוך חדר ההלבשה עם הפציעה. אני מאוכזב מהתוצאה של המשחק גם כן. אנחנו ממשיכים לעבוד למען ימים טובים יותר”.

במשחק עצמו פלמנגו הובילה משער של לוקאס פאקטה, אך יורי אלברטו איזן בדקה ה-19, עוד לפני שההולנדי נפצע. המשחק נגמר ב-1:1, כשקורנתיאנס נותרה עם 10 נקודות במקום ה-11 בלבד אחרי 8 משחקים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */