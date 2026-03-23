אין חדש: הליגות הנמוכות ומחלקות הנוער ימתינו

אין חדש תחת השמש. על פי המתווה שהציגו בוועדת הליגה והגביע, ביחס לליגות הנמוכות ובוועדת הנוער ביחס לקבוצות המחלקות השונות מצפון ועד דרום, הרי שממתינים עד לחג הפסח לראות מה יהיה המצב הביטחוני, נוכח מבצע “שאגת הארי”, שכרגע הוא כאן בכדי להישאר ולא נראה שצפוי להסתיים בקרוב.

כפי שפורסם ב-ONE אתמול (ראשון) ליגת העל, הליגה הלאומית וליגת העל לנשים חוזרות בהתאם להנחיות פיקוד העורף, במתווה המצמצם ככל הניתן התקהלויות במגרשים בהם מגרש תקני, תחת כללים קפדניים שמטרתם לשמור על שלום המשתתפים. מספר אצטדיונים אושרו לקיום משחקים, רק לאחר בדיקה יסודית ואישור של פיקוד העורף.

ובליגות הנמוכות, ליגות א’, ב’ ו-ג’, לצד קבוצות מחלקות הנוער מגיל נוער ועד גיל טרום ילדים ג’? בלא מעט מגרשים אין מרחב מוגן תקני המאושר פיקוד העורף וההנחיות המחמירות, כך שנוצרת בעיה להחזיר המשחקים בפועל, בזמן כל כך צפוף עד חודש יוני. גם במתווה החזרה לשגרת אימונים, היו לא מעט מועדונים, לצד שחקנים, שויתרו על התענוג מסיבות אלה ואחרות.

ליגה א’

מכבי קריית גת, מוליכת טבלת המחוז הדרומי, עם 55 נקודות, בפער של 18 נקודות מהמקומות השני והשלישי, בו נמצאות מ.כ ירושלים ומ.ס דימונה, להן 37 נקודות, כשכל זאת עם משחק חסר. מכבי עירוני אשדוד ובית”ר נורדיה ירושלים מתחת לקו האדום. בפלייאוף העליון (מקומות 5-2): מ.כ ירושלים, מ.ס דימונה, מכבי יבנה ומכבי קריית מלאכי. במקומות 14-11 (פלייאוף תחתון): הפועל מרמורק, הפועל אזור, הפועל הרצליה והפועל ניר רמת השרון.

מכבי אחי נצרת, מוליכת טבלת המחוז הצפוני, עם 48 נקודות, הפער של שש נקודות מהמקום השני, בו נמצאת מ.ס טירה, כשלה 42 נקודות. הפועל טירת הכרמל והפועל אום אל פאחם מתחת לקו האדום. בפלייאוף העליון (מקומות 5-2): מ.ס טירה, מכבי אתא ביאליק, מכבי נווה שאנן והפועל עירוני כרמיאל. במקומות 14-11 (פלייאוף תחתון): מ.כ צעירי טמרה, הפועל עירוני עראבה, הפועל מגדל העמק ומכבי נוג’ידאת.

ליגה ב’

את ליגה ב’ דרום א’ מוליכה הפועל מחנה יהודה בפער של שמונה נקודות מהפועל לוד. מתחת לקו האדום: הפועל כפר קאסם ובני ג’לג’וליה. את ליגה ב’ דרום ב’ מוליכה מ.כ שדרות, בפער של שלוש נקודות מעירוני בית שמש. מתחת לקו האדום: מכבי שעריים ומכבי באר יעקב, שפורקה, אך בית הדין העליון קבע כי חלק ממניין היורדות, כפי שפורסם ב- ONE.

את ליגה ב’; צפון א’ מוליכה בית”ר נהריה בפער של ארבע נקודות ממכבי בני ג’דיידה מכר. מתחת לקו האדום: מ.כ אחווה כפר מנדא ומ.ס צעירי כפר מנדא, שהתפרקה.

את ליגה ב’ צפון ב’ מוליכות יחדיו הפועל איחוד בני ג’ת ומ.ס טירת הכרמל, כשלשתיהן 48 נקודות. מתחת לקו האדום: כרגע לא ברור, הרי שהפועל יפיע ומכבי אחי איכסאל התפרקו להן. מ.ס נתניה במקום ה-14.

ליגה ג’

בליגה ג’ גליל עליון מוליכה הפועל ירכא, בליגה ג’ דן מוליכה בני יהוד, בליגה ג’ דרום מוליכה מכבי אשקלון, בליגה ג’ יזרעאל מוליכה הפועל גבעת אולגה, בליגה ג’ מפרץ מוליכה מכבי עוספיא, בליגה ג’ מרכז מוליכה בית”ר מבשרת ציון, בליגה ג’ שומרון מוליכות הטבלה בצוותא מ.כ.ע אריאל ובני טירה ובליגה ג’ תל אביב מוליכה הטבלה מכבי רמת השרון.

נוער

את טבלת ליגת העל לנוער מובילה מכבי תל אביב, כשמתחת לקו האדום נמצאת לה הפועל עכו. את טבלת הליגה הלאומית לנוער דרום מובילה הפועל ירושלים, כשמתחת לקו האדום נמצאות מכבי באר שבע ומכבי יבנה. את טבלת הליגה הלאומית לנוער צפון מובילה מ.ס קריית ים, כשמתחת לקו האדום נמצאות מ.ס צעירי כפר כנא והפועל בית שאן.

את טבלת הליגה הארצית לנוער דרום מובילות מכבי קריית גת ועירוני מודיעין. מתחת לקו האדום: הפועל קריית אונו, מ.ס בני יפו אורתודוכסים ובני אילת. את טבלת הליגה הארצית לנוער צפון מובילות מכבי בני ריינה והפועל עירוני כרמיאל. מתחת לקו האדום: הפועל טירת הכרמל, הפועל כאוכב ומ.כ אחווה כפר מנדא.

בליגות המחוזיות בנוער: את טבלת ליגת נוער יזרעאל/שרון מובילות בית”ר כפר סבא ומ.כ צעירי עילוט, את טבלת ליגת נוער מפרץ מובילה בית”ר חיפה, את טבלת ליגת נוער מרכז מובילה מ.כ ירמיהו חולון, את טבלת ליגת נוער צפון מובילה הפועל עירוני עראבה ואת טבלת ליגת נוער שפלה מובילה מ.ס באר שבע.

נשים לאומית וארצית

בליגה הלאומית לנשים, מוליכות הטבלה הפועל תל אביב ובנות נתניה, כשמתחת לקו האדום נמצאות להן בית”ר ירושלים ומכבי מעלות. בליגה הארצית לנשים, מוליכות הטבלה מכבי אס”א תל אביב ב’ והפועל בנות עראבה, כשבמקום האחרון נמצאת לה מכבי בנות אשקלון (הליגה האחרונה בטיבה ועל כן אין יורדות).