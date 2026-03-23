העליון קבע: משחק חוזר בין ירוחם לשגב שלום

במועדון ספורט הפועל ירוחם ערערו לבית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל, לאחר שקבע בית הדין המשמעתי הפסד טכני וקנס כספי לאחר בעיית אבטחה במשחק ליגה מול הפועל שגב שלום, משחק שלא נערך בשורה התחתונה. בית הדין העליון, באמצעות עו"ד אסף הדסי (אב"ד), עו"ד דוד יהב ועו"ד אורטל קליין, קבע "משחק חוזר, במועד בו יתאפשר הדבר לאור המצב הביטחוני".

במסגרת המחזור ה-20 בליגה ב' דרום ב' היו אמורות להיפגש מועדון ספורט הפועל ירוחם ומ.ס הפועל שגב שלום, במגרש בירוחם, זאת בשעה 12:00 בצהריים. אל המשחק הגיעו שני חן חיים, שפדוב שרון שפדיה ואוריאל ישראל אלחיאני כצוות השיפוט. בדו"ח השופט נכתב כי שוטר שהיה אחראי על האבטחה במשחק הפנה את תשומת ליבו של השופט בדבר מה.

"בעודי עומד עם השחקנים לקראת עלייה לשדה המשחק, פנה אליי השוטר האחראי על האבטחה במשחק זה. הוא דיווח לי כי נדרשים להגיע ארבעה אנשי אבטחה, אף על פי שהגיעו שלושה. זאת ועוד, הסדרנים לא הציגו לשוטר תעודה כמתחייב. ע"פ הנחיית המשטרה, הקבוצה הביתית לא עמדה בדרישות ולכן בוטל המשחק", צוין בדו"ח השופט.

פסק הדין

"לאחר ששמענו את טענות המערערת ותגובת ב"כ ההתאחדות, הרי בהסכמת הצדדים אנו מורים על קיומו של משחק חוזר חלף ההפסד הטכני שנפסק לחובת המערערת, במועד בו יתאפשר הדבר לאור המצב הביטחוני. כל ההוצאות הכרוכות בקיומו של המשחק החוזר יוטלו על המערערת. הקנס הכספי שהוטל על המערערת יעמוד בעינו".