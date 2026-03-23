השתדרג: רבינוביץ' סגר עד 2029 בהפועל ת"א

חושבים קדימה בהפועל תל אביב. קשר נערים א', אורי רבינוביץ', בשנתון 2009, האריך ההסכם שלו במועדון האדום ממתחם חודורוב לשלוש השנים הבאות, זאת בנוכחות סוכנו אדם קידן והמנהל המקצועי אסף גרנשטיין.

אורי, תושב העיר יבנה, הגיע לאדומים בתחילת העונה אחרי ששיחק אצל היריבה העירונית, מכבי תל אביב. הוא השתלב בהרכב בהצלחה רבה ועשה התקדמות מקצועית משמעותית. כתוצאה מכך, הוחלט במועדון להאריך את ההסכם, ובמועדון מדברים כבר על שילובו בקבוצת הנוער בקרוב.

המסלול של רבינוביץ’

העונה, רשם 20 הופעות במדי קבוצת נערים א' של הפועל תל אביב, תחת הדרכתו של אוהד אשכנזי. נכון להיום, הקבוצה נמצאת לה במקום השני והמכובד, כשבנוסף לכך עלתה הקבוצה לשלב רבע גמר גביע המדינה לנערים א', אחרי שגברה 1:4 על בית"ר ירושלים בשמינית.

בשנת 2018 נרשם תחת ההתאחדות לכדורגל כשחבר הוא למחלקת הנוער של מכבי יבנה, שם מתגורר. עונה אחת הספיקה לו במועדון ומשם נדד למכבי פתח תקווה, במדיה שיחק ארבע עונות רצופות, הגיע בעונת 2023/24 להפועל תל אביב ובעונה שעברה שיחק במכבי תל אביב.