השתדרג: רבינוביץ' סגר עד 2029 בהפועל ת"א

קשרה הצעיר של האדומים בשנתון 2009, האריך את ההסכם שלו מול המועדון במתחם חודורוב. גדל במכבי יבנה ושיחק במרוצת השנים גם במכבי ת"א ובמכבי פ"ת

אדם קידן, אורי רבינוביץ ואסף גרנשטיין (באדיבות המדיה של הפועל תל אביב)
אדם קידן, אורי רבינוביץ ואסף גרנשטיין (באדיבות המדיה של הפועל תל אביב)

חושבים קדימה בהפועל תל אביב. קשר נערים א', אורי רבינוביץ', בשנתון 2009, האריך ההסכם שלו במועדון האדום ממתחם חודורוב לשלוש השנים הבאות, זאת בנוכחות סוכנו אדם קידן והמנהל המקצועי אסף גרנשטיין.

אורי, תושב העיר יבנה, הגיע לאדומים בתחילת העונה אחרי ששיחק אצל היריבה העירונית, מכבי תל אביב. הוא השתלב בהרכב בהצלחה רבה ועשה התקדמות מקצועית משמעותית. כתוצאה מכך, הוחלט במועדון להאריך את ההסכם, ובמועדון מדברים כבר על שילובו בקבוצת הנוער בקרוב.

המסלול של רבינוביץ’

העונה, רשם 20 הופעות במדי קבוצת נערים א' של הפועל תל אביב, תחת הדרכתו של אוהד אשכנזי. נכון להיום, הקבוצה נמצאת לה במקום השני והמכובד, כשבנוסף לכך עלתה הקבוצה לשלב רבע גמר גביע המדינה לנערים א', אחרי שגברה 1:4 על בית"ר ירושלים בשמינית.

בשנת 2018 נרשם תחת ההתאחדות לכדורגל כשחבר הוא למחלקת הנוער של מכבי יבנה, שם מתגורר. עונה אחת הספיקה לו במועדון ומשם נדד למכבי פתח תקווה, במדיה שיחק ארבע עונות רצופות, הגיע בעונת 2023/24 להפועל תל אביב ובעונה שעברה שיחק במכבי תל אביב.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
/* LAST / NEXT ROUNDs */