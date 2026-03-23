יום שני, 23.03.2026 שעה 13:15
כדורגל ישראלי

יוזמה מרגשת של אוהדי בית"ר י-ם: "אמץ נופל"

אוהדי הירושלמים ישתתפו בפרויקט הנצחה מיוחד לזכר נופלי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל: ידליקו נרות ויניחו צעיפים אישיים על קברי אוהדי הקבוצה

אוהדי בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

יוזמה מרגשת יוצאת לדרך בקרב אוהדי בית”ר ירושלים לקראת יום הזיכרון הקרוב. איגוד “המנורה”, המאגד את אוהדי הקבוצה, השיק את פרויקט “אמץ נופל”, מהלך שמבקש לחבר בין היציע לבין הזיכרון הלאומי.

במסגרת היוזמה, יאומצו קבריהם של 120 מנופלי טבח 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל, אשר היו אוהדי בית"ר ירושלים.

מחווה אישית לכל נופל

ביום הזיכרון יגיעו חברי האיגוד לבתי העלמין ברחבי הארץ, ידליקו נרות זיכרון על קברי הנופלים ויניחו על כל קבר צעיף אישי הנושא את שמו ודמותו של הנופל.

מעבר למחווה הסמלית, מדובר במהלך עם משמעות עמוקה של שייכות והמשכיות, חיבור בין אהבת הקבוצה לבין זיכרון הנופלים והוקרתם.

“אנחנו רוצים לוודא שאף אחד לא נשכח”, אומרים באיגוד. “כל צעיף כזה הוא חיבוק למשפחה, הוא אמירה שאנחנו זוכרים את הנופלים, שאנחנו איתם”.

פתוח לציבור הרחב

היוזמה פתוחה להשתתפות הציבור הרחב, כאשר כל אחד יכול “לאמץ נופל” ולסייע במימון המחווה. העלות עומדת על 105 שקלים לצעיף אחד או 160 שקלים לשני צעיפים, כאשר ניתן גם לבחור לתרום עבור נופל ספציפי.

ב“המנורה” מדגישים כי הפעילות נעשית בתיאום עם גורמים שונים ביציע, אך נכון לעכשיו אין קשר רשמי למועדון הכדורגל. יחד עם זאת, באיגוד מציינים כי בית"ר ירושלים פועלת רבות בתחום הקהילתי ומביעים תקווה כי בעתיד ייווצר שיתוף פעולה שיאפשר להרחיב את הפעילות.

היוזמה מצטרפת לשורה של פעולות התנדבות והנצחה שמובילים אוהדי הקבוצה מאז תחילת המלחמה, וממחישה פעם נוספת את הכוח של קהילה מאוחדת סביב ערכים של זיכרון, אחריות וערבות הדדית.

