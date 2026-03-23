ריינה הודיעה לזרים להתכונן לחזור: "הם מחויבים"

בבני ריינה הודיעו לכל הזרים של הקבוצה, שחלקם הגדול נמצא בחו"ל מאז פרוץ המלחמה, להתכונן לחזרה לפעילות מלאה לקראת חידוש משחקי הליגה בסוף השבוע הבא ולקראת משחקה הקריטי של הקבוצה מול הלפני האחרונה הפועל ירושלים.

בתוך כך ולפי שעה, לא ברור היכן יתקיים המפגש של ריינה מול הירושלמים וזאת בשל העובדה שאצטדיון בראל בנוף הגליל לא מאושר עדיין למשחקים על ידי פיקוד העורף.

“הזרים קיבלו הודעה לחזור”: דמשקאן וטיהיי כבר בארץ

נכון להיום רק שני זרים, ויטאלי דמשקאן וכריסט טיהיי, בארץ וכבר נטלו חלק במשחקים מול נוף הגליל ועפולה בהם הקבוצה מהמגזר ניצחה ונראה שהיא מתחילה להתחבר.

מי שהתבקשו לחזור הם אנטוניו ספר, זה טורבו, מילאדין סטבאנוביץ’, עמנואל בנדה ו-וירג’יל פינסון: “הזרים קיבלו הודעה שהם צריכים להתכונן לחזור לארץ כי הליגה מתחדשת. הם מחויבים לכך”, אמרו בריינה.