מאחורי האדום של ואלוורדה, והעזרה לברצלונה

במהלך הדרבי של מדריד אתמול (ראשון) בו ריאל ניצחה 2:3 את אתלטיקו, פדריקו ואלוורדה ואלכס באאנה שוב נפגשו על כר הדשא, אך הפעם זה נגמר בצורה סוערת במיוחד עם כרטיס אדום ישיר לקשר האורוגוואי של הבלאנקוס. בדקה ה-77 פדה נכנס מאחור בשחקן הקולצ’ונרוס, פגע בקרסולו והשופט מונטרו לא היסס לרגע עם הרחקה מיידית. הכניסה החריפה עוררה דיון רותח והוסיפה עוד פרק ליריבות המרה והטעונה בין שני המעורבים, יריבות שהתחילה לפני שלוש שנים.

שורשי הסכסוך החלו באפריל 2023 במשחק בין ריאל לוויאריאל, שם שיחק באאנה אז, עם חילופי דברים קשים ועלבונות לכאורה מצידו של באאנה שלא מצאו חן בעיני האורוגוואי. האירוע הידרדר לתקיפה פיזית של ואלוורדה את בבאנה בחניון האצטדיון לאחר המפגש, ומאז אותו רגע השניים שומרים על מרחק רב בתוך המגרש ומחוצה לו. המתח ליווה כל מפגש שלהם מאז התקרית המפורסמת בחניון, האם פדה חיפש נקמה?

העונש הצפוי של ואלוורדה

בספרד אגב התייחסו גם לעונש הצפוי שיקבל ואלוורדה לאור האדום הישיר. בדו"ח השיפוט נכתב כי קשר הלבנים “בעט ביריבו ללא אפשרות לשחק בכדור ותוך שימוש בכוח מופרז”. כעת הכוכב של אלברו ארבלואה מוצא את עצמו במרכזה גם של סערה משמעתית, שתשפיע על עתידו הקרוב בליגה הספרדית בזמן שקבוצתו נכנסת לישורת הכרעת העונה.

על פי הסעיפים בתקנון, האורוגוואי צפוי לספוג עונש הרחקה של שני משחקים לפחות בשל העובדה שלא הייתה לו כל אפשרות ממשית להגיע לכדור במהלך התקרית על המגרש. “סעיף 120 קובע כי הרחקה ישירה ללא ניסיון לשחק בכדור תגרור השעיה של שני משחקים, בעוד סעיף 130 מחמיר ומדבר על התנהלות אלימה שעלולה להוביל לעונש של עד שלושה משחקים”. מדובר בחיסרון משמעותי עבור ריאל, שתאלץ להסתדר ללא אחד העוגנים המרכזיים שלה מול מיורקה במינימום וגם מול ג’ירונה אם עונש ההשעיה יקבע לשני משחקים.

התקשורת הספרדית כבר הצביעה על תקדימים מהעבר כמו אלו של יאן וירג’ילי ממיורקה, ברייס מנדס מריאל סוסיאדד וניום מחטאפה שהורחקו בנסיבות דומות מאוד במחזורים האחרונים. בכל המקרים הללו, כולל זה של ניום מול ויניסיוס מהסיבוב הראשון, העונש שהוטל על השחקנים עמד על הרחקה משני משחקים בפועל על פי החלטת הוועדה המקצועית.

ריאל מדריד עזרה לברצלונה?

סימאונה כבר יודע שלא יוכל להסתמך על שניים משחקניו למשחק הבא של אתלטיקו בשל צבירת צהובים לאחר שספגו כרטיס צהוב גם נגד ריאל מדריד. מדובר על ג'וני קרדוסו ומרקוס יורנטה, שיחמיצו את המחזור הקרוב נגד ברצלונה, שקריטי לקטלונים במאבק האליפות. הגעה של הקולצ’ונרוס בסגל חסר בהחלט יכולה לעזור לחבורה של האנזי פליק, שלמעשה עשויה להרוויח מהפירות שסיפקו להם דווקא הבלאנקוס.