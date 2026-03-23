ניצחון גדול לארבלואה בדרבי, ואלוורדה נוסק

המשחקים הקשים ביותר של אלברו ארבלואה כמאמן ריאל מדריד עוד לפניו. הוא יפגוש את באיירן מינכן ברבע גמר ליגת האלופות בתחילת אפריל, ובעוד חודש וחצי ממתין לו גם קלאסיקו מול ברצלונה בקאמפ נואו. את עבודתו יסכמו בתום העונה, אבל בינתיים מעמדו מתחזק משבוע לשבוע.

אחרי שניצח פעמיים את ז’וזה מוריניו ואז פעמיים את פפ גווארדיולה בצ’מפיונס ליג, הוא גבר אתמול גם על דייגו סימאונה בדרבי הגדול של בירת ספרד.

המותחן היה מרתק, ויכול היה ללכת בקלות גם לכיוון השני, אבל בשורה התחתונה יצאו הלבנים עם 2:3 על אתלטיקו, ולבוס הצעיר מגיעות מחמאות ממגוון סיבות.

ויני וידי ויצ'י! ריאל נוקמת 2:3 באתלטיקו

לשם התחלה, ארבלואה שידרג את פדריקו ואלוורדה. האורוגוואי היה שחקן מפתח חיוני גם בעידן קרלו אנצ’לוטי, אך מעולם לא הפגין יכולות התקפיות כמו בחודש האחרון, וכעת כבר אפשר לקבוע שהנסיקה לא מקרית. היא תוצאה של שינוי תפקיד. את השיא אליו הגיע ואלוורדה כאשר הבקיע שלושער במחצית הראשונה מול מנצ’סטר סיטי בשמינית הגמר יהיה קשה לשחזר, ואת הכיבוש השלישי לא ישכחו עוד זמן רב, אבל אתמול נוסף עוד משהו לרפרטואר שלו.

כאשר החל את הדהירה לכיוון השער של אתלטיקו ממחצית המגרש שלו והשאיר מאחור את דויד האנצקו כאילו הסלובקי היה חילזון מזדקן, הזכיר ואלוורדה את גארת בייל בשיאו. היה ניחוח של הריצה ההיא בגמר הגביע הספרדי ב-2014 על חשבונו של מארק בארטרה.

הכדור הלך לעמוד, וכך נמנע שער כביר חדש, אך הרגע הזה חיזק עוד יותר את בטחונו העצמי של האורוגוואי. אצל ארבלואה, ואלוורדה הוא לא רק קשר רב גוני, הוא קודם כל כוכב בחלק הקדמי של המגרש, ומטרתו המרכזית היא לכבוש ולבשל. בסופו של דבר, הוא גם שם את הכדור ברשת כשניצל במיומנות שגיאה בהגנת אתלטיקו, ויש לו 7 כיבושים ו-3 אסיסטים תוך קצת יותר מחודש. ממוצעים כאלה לא היו לו מעולם, ובגיל 27 עובר ואלוורדה לסטטוס חדש.

פדריקו ואלוורדה (IMAGO)

במקביל, גם ויניסיוס זוהר. הברזילאי היה בדעיכה בחודשים הראשונים של העונה, ולא היה מרוצה מכך שצ’אבי אלונסו שם דגש בעיקר על קיליאן אמבפה. אצל ארבלואה, חל שינוי של 180 מעלות, והכוכב מקבל חופש פעולה הן משמאל והן במרכז. התפקיד ההיברידי הזה תפור עליו, ואחוז המשחקים הטובים שלו עלה משמעותית. ויניסיוס עדיין לא יציב מספיק, אבל המגמה ברורה, ואתמול הוא הבקיע שער ניצחון פנטסטי בדיוק כשריאל היתה זקוקה לו. עם המאמן החדש על הקווים, יש לו כבר 11 כיבושים ו-4 אסיסטים. קל לו יותר לבוא לידי ביטוי ללא

אמבפה, כמובן, וכאן אנחנו מגיעים לסוגיה מרתקת נוספת.

לפי הדיווחים, וגם לפי דבריו של ארבלואה עצמו, הצרפתי היה כשיר אתמול. נדרש אומץ לא מבוטל להשאירו על הספסל בדרבי בנסיבות אלה, אבל ארבלואה עשה את זה – הן לטובת הקבוצה, והן לטובת החלוץ עצמו. אמבפה השתלב היטב כמחליף, כפי שעשה גם נגד מנצ’סטר סיטי בשבוע שעבר, ולא היו תלונות מצידו.

לארבלואה חסר ניסיון בניהול חדר הלבשה עמוס אגו, אבל הוא היה חלק מסגל כזה כשחקן, וניכר כי הכוכבים מעריכים אותו. ארבלואה אף בחר לספסל את טרנט אלכסנדר ארנולד בגלל איחור, והעניק את המקום בהרכב בעמדת המגן הימני לדני קרבחאל, איתו הספיק לשתף בזמנו פעולה על הדשא.

שחקני ריאל מדריד חוגגים (IMAGO)

לקרבחאל היה משחק טוב יחסית, אם כי יש לו חלק בספיגת שער היתרון של אתלטיקו. הקפטן הוותיק הלך משום מה לשמור באופן אישי על אנטואן גריזמן בצד השני של המגרש והפקיר לחלוטין את העמדה שלו. לחלל הזה נכנס אדמולה לוקמן, והחבורה באדום-לבן ניצלה היטב את הכאוס שנוצר כעורף של המארחת.

באופן כללי, החיבור של לוקמן לחבריו החדשים היה מצוין מהרגע בו הגיע מאטאלנטה בינואר, ומדובר בשחקן מהסוג שסימאונה אוהב במיוחד. הוא גם עובד קשה בהפעלת לחץ, וגם יצירתי מאוד עם הכדור ברגליו. עם המגן השמאלי האיטלקי מתיאו רוג’רי יש לו היכרות מוקדמת מהימים העליזים שבילו ביחד בברגאמו, ושיתוף הפעולה ביניהם משובח.

בהתקפה הספיצית הזו, הרגיש האנגלי-ניגרי מתי כדאי להעביר את הכדור לעמיתו, ואז היה במקום הנכון כדי לקבל אותו בחזרה במרכז הרחבה. את הנגיעה העדינה בדרך אליו סיפק ג’וליאנו סימאונה, והיה זה אחד המשחקים הטובים של “הבן של” העונה. היו שסברו פעם שיש סוג של נפוטיזם בשילובו של סימאונה ג’וניור בהרכב, אבל אצל צ’ולו זה בלתי אפשרי. ג’וליאנו הוכיח את עצמו פעמים רבות, ואתמול הוא הצטיין – במיוחד במחצית הראשונה בה היה לאתלטיקו יתרון בדקות מסוימות.

שחקני אתלטיקו מדריד חוגגים עם אדמולה לוקמן (רויטרס)

הוא גם פרח באגף הימני וגם סטה למרכז כדי לפנות את הדרך למרקוס יורנטה הנהדר שפתח כמגן ימני. לא במקרה ההזדמנות הראשונה של אתלטיקו הייתה של אקס ריאל שתמיד אוהב להתמודד מולה, אבל אנדריי לונין שעשה עבודה שקטה במקומו של טיבו קורטואה הפצוע עצר אותה.

באופן כללי, צ’ולו ניהל היטב את הדרבי מספר 50 שלו כמאמן. הוא העניק מקום בהרכב לגריזמן ששיחק בדרבי בפעם האחרונה בחייו, לפני המעבר לאורלנדו סיטי בקיץ – והצרפתי הפגין משחק חכם עם תנועה פנטסטית ללא כדור, עד שהוחלף על ידי אלכסנדר סורלות. באותה דקה בדיוק נכנס כמחליף גם נהואל מולינה במקומו של ג’’וני קרדוסו שסחב כרטיס צהוב. המגן הארגנטיני נכנס למשבצת של יורנטה, בעוד הספרדי עבר למרכז המגרש לתפקיד של קרדוסו.

זה עבד היטב בכל המובנים, ומולינה אף קיבל הוראה מפורשת להמשיך להפציץ ממרחק. לפני שבוע כבש הארגנטיני שער אדיר לרשת חטאפה והביא לאתלטיקו ניצחון 0:1. הפעם הוא הבקיע שער יפה אפילו יותר והשווה ל-2:2. לצערו, לא היה לו סיכוי לעצור את ויניסיוס בצד השני.

השופט מסביר לפדריקו ואלוורדה למה הוא הרחיק אותו (IMAGO)

ההרחקה השנויה במחלוקת של ואלוורדה בגין עבירה על שנוא נפשו אלכס באנה גרמה לשליטה של אתלטיקו בדקות האחרונות, וייתכן כי הגיע לקולצ’ונרוס לסיים את הדרבי עם נקודה. לחוליאן אלברס בוודאי הגיע לכבוש בבעיטה המרהיבה שלו, אבל – כמו במקרה של ואלוורדה במחצית הראשונה – הכדור טס לעמוד, והיו חסרים סנטימטרים.

אחרי שריאל הצליחה לשמור על היתרון, היא יכולה לראות דווקא את הצד החיובי של הכרטיס האדום. ואלוורדה ייאלץ להיעדר כעת ממשחק הליגה הקרוב מול מיורקה, ואולי גם מהקרב נגד ג’ירונה, וכך יוכל להיות רענן הרבה יותר למפגשים מול באיירן – וזו המשימה המרכזית של ריאל.

בינתיים, בהיעדרו יהיה לארבלואה נוח יותר לשלב מחדש את ג’וד בלינגהאם שהחלים מפציעה וקיבל אתמול מספר דקות. האתגר של ארבלואה יהיה למצוא גם עבור הקשר האנגלי את המקום הנכון כדי לאפשר לו למצות את הפוטנציאל בלי לפגוע בפריחה של ואלוורדה, וגם לשלב את אמבפה עם ויניסיוס.

אם הוא יצליח להרכיב את הפאזל המסובך הזה וישיג ניצחונות מרשימים נוספים עד תום העונה, ניתן יהיה להגדירו כמועמד ראוי ביותר להמשיך לאמן את ריאל גם בעונה הבאה.